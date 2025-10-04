Encuentro innovador en tecnología organizado interactivamente entre escuelas rural.

FRIGERIO QUIERE QUE SE AUMENTEN LAS TASAS MUNICIPALES
El Gobierno de Frigerio anunció lo que todos queremos, que baje el costo de la energía eléctrica, pero lo hace con demagogia y oportunismo.
En un hecho que marca un antes y un después en la educación rural del departamento Concordia, la Escuela N.º 19 "Juan Lavalle" de Estancia Grande, con 86 alumnos, y la Escuela N.º 22 "Madre Patria" de Calabacilla, con 215 estudiantes, realizaron juntas una jornada educativa inédita que reunió a familias y a toda la comunidad de ambas localidades.
El encuentro, centrado en el Área de Tecnología, tuvo como propósito fomentar la interacción entre comunidades y promover una construcción conjunta entre alumnos y docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La propuesta rescató valores de integración, fraternidad y solidaridad, convirtiéndose en un valioso ejercicio de cooperación e innovación pedagógica.
Impulsada por los docentes del área, la jornada tuvo como eje el aprendizaje colaborativo y la incorporación de la robótica en el aula, un desafío que abre nuevas puertas para los estudiantes de las zonas rurales. A lo largo de la actividad, los alumnos participaron en clases conjuntas, desarrollaron experiencias prácticas y exploraron la creatividad, combinando el cuidado del medio ambiente —con el uso de materiales reciclados— con el manejo de herramientas tecnológicas.
Uno de los aspectos más destacados fue la participación activa de las familias, que acompañaron el proceso de aprendizaje y se integraron al trabajo en equipo. Este compromiso reafirma el rol de la escuela rural como espacio de encuentro, integración y crecimiento colectivo.
El trabajo articulado entre ambas instituciones no solo permitió el intercambio de saberes, sino también el fortalecimiento de vínculos entre docentes, alumnos y comunidad, consolidando un modelo educativo más inclusivo y participativo.
Desde la coordinación del área se destacó: “Estas experiencias son esenciales para que la tecnología deje de ser un privilegio urbano y se transforme en una herramienta real de desarrollo para todos los chicos y chicas del campo”.
El encuentro de Estancia Grande y Calabacilla se erige así como una muestra concreta de que la educación rural, con creatividad, compromiso y trabajo conjunto, puede ser también un espacio de innovación y futuro.
El jurista internacional y exintegrante de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, lanzó este sábado duras críticas contra el gobierno de Javier Milei, al que consideró que “está en caída libre con todos los escándalos que tiene”, luego de que José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, quedara vinculado a Fred Machado, empresario acusado en Estados Unidos por narcotráfico.
Constituye una falacia cuando el gobierno informa sobre las variables económicas por ejemplo como frenaron la inflación y que el dólar está controlado. Afirmaciones mendaces que la realidad se encarga de desmentir.-
El descargo de Anna Chiara tras la absolución de Andrea del Boca: “Su inmundicia permanece injusta y errónea”
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, recomienda tomar una serie de medidas para prevenir la triquinosis; enfermedad producida por el parásito Trichinella Spiralis y que se transmite a través del consumo de carne de cerdo o derivados cárnicos crudos o mal cocidos.
El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú y que durante cuatro décadas ha sido un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y Argentina, proyectándolos al mundo entero.
Este viernes en el salón de CODESAL se realizó la conferencia de prensa en la que se presentó oficialmente la 5° edición de la Fiesta Gaucha de Los Charrúas, que tendrá lugar el próximo domingo 5 de octubre desde las 9:30 horas.
Bajo una llovizna en Capital Federal y ante los seres queridos, Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron de una manera muy emotiva que esperan un nene.
Cuando un funcionario dice “…La última vez que argentina tuvo superávit fiscal, sin estar en default, fue hace más de 120 años…”, estamos ante una ‘fabulación libertaria’.
Este sábado 4 de octubre será el inicio de una jornada inolvidable para los pilotos y equipos de que forman la gran familia del Enduro
El concejal justicialista Guillermo Satalía Méndez volvió a cuestionar con dureza a la gestión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, por la sucesiva presentación de modificaciones en la orgánica municipal y la falta de resultados en la ciudad.
