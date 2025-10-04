PREGONANDO PREGONANDO

Encuentro innovador en tecnología organizado interactivamente entre escuelas rural.

En un hecho que marca un antes y un después en la educación rural del departamento Concordia, la Escuela N.º 19 “Juan Lavalle” de Estancia Grande, con 86 alumnos, y la Escuela N.º 22 “Madre Patria” de Calabacilla, con 215 estudiantes, realizaron juntas una jornada educativa inédita que reunió a familias y a toda la comunidad de ambas localidades.

alunnos rurales
alunnos rurales

El encuentro, centrado en el Área de Tecnología, tuvo como propósito fomentar la interacción entre comunidades y promover una construcción conjunta entre alumnos y docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La propuesta rescató valores de integración, fraternidad y solidaridad, convirtiéndose en un valioso ejercicio de cooperación e innovación pedagógica.

Impulsada por los docentes deinnovadoresl área, la jornada tuvo como eje el aprendizaje colaborativo y la incorporación de la robótica en el aula, un desafío que abre nuevas puertas para los estudiantes de las zonas rurales. A lo largo de la actividad, los alumnos participaron en clases conjuntas, desarrollaron experiencias prácticas y exploraron la creatividad, combinando el cuidado del medio ambiente —con el uso de materiales reciclados— con el manejo de herramientas tecnológicas.

trabajos de alumnos

Uno de los aspectos más destacados fue la participación activa de las familias, que acompañaron el proceso de aprendizaje y se integraron al trabajo en equipo. Este compromiso reafirma el rol de la escuela rural como espacio de encuentro, integración y crecimiento colectivo.

El trabajo articulado entre ambas instituciones no solo permitió el intercambio de saberes, sino también el fortalecimiento de vínculos entre docentes, alumnos y comunidad, consolidando un modelo educativo más inclusivo y participativo.

Desde la coordinación del área se destacó: “Estas experiencias son esenciales para que la tecnología deje de ser un privilegio urbano y se transforme en una herramienta real de desarrollo para todos los chicos y chicas del campo”.

El encuentro de Estancia Grande y Calabacilla se erige así como una muestra concreta de que la educación rural, con creatividad, compromiso y trabajo conjunto, puede ser también un espacio de innovación y futuro.escuela con alunnos rurales

