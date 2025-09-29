El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.
Entre Ríos llevó gastronomía, música y experiencias sostenibles a FIT 2025
La Feria Internacional de Turismo comenzó este sábado 27 en La Rural de Buenos Aires, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo que este año tiene como lema “Turismo y transformación sostenible”.Entre Rios29/09/2025pregonando
Entre Ríos participa con una puesta integral que refleja identidad, cercanía y el Modo Carpincho como sello de su propuesta.
Entre Ríos marcó presencia desde el inicio de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) y en el ingreso mismo de la muestra con un despliegue integral que combina experiencias gastronómicas, expresiones artísticas y la representación de sus diez microrregiones. En el Pabellón Nacional, Sector Litoral, el Stand 1220 sumó además un mostrador exclusivo para el sector privado, coordinado por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), reforzando así la articulación en la promoción del destino.
El Modo Carpincho fue el gran llamador de la primera jornada. Las mascotas recorrieron el predio invitando a posar para fotos, improvisando bailes con visitantes y generando un clima distendido que se volvió la marca de Entre Ríos en la feria. Su presencia espontánea y lúdica convirtió cada aparición en un foco de atención, multiplicando la interacción en redes sociales y atrayendo constantemente público al stand entrerriano, que se posicionó como el espacio más concurrido del Litoral.
La gastronomía en vivo también ocupó un lugar central en la propuesta. Los chefs César Lizarraga y Pitu Alfieri ofrecieron preparaciones con ingredientes identitarios de cada región: marinera de boga con lactonesa de arándanos de Salto Grande; hamburguesa de arroz con aderezo de yatay y mostaza de Tierra de Palmares; ensalada con patí curado y gajos de naranja de Lomadas y Humedales; jamón crudo de surubí en papel de arroz con mayonesa de batata de Río Nativo; además de exquisitas degustaciones ofrecidas por cada destino.
La puesta cerró con la fuerza de las expresiones artísticas. Aldo Taborda Quarteto atrajo al público con un repertorio de raíz litoraleña, mientras que la presentación de la DJ China Mey aportó un clima festivo y juvenil que se acompañó con la degustación de cervezas artesanales, consolidando una puesta que unió sabores, música y hospitalidad entrerriana.
“Para Entre Ríos, estar presente en la FIT no solo significa mostrar lo que tenemos, sino marcar tendencia en un evento que reúne a todo el ámbito turístico y que nos permite llegar con propuestas concretas a quienes están pensando en sus próximos viajes, escapadas y vacaciones”, expresó el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto.
La agenda de la feria continuará este domingo con demostraciones, informes, más degustaciones de sabores regionales, presentaciones artísticas y actividades interactivas que reforzarán el protagonismo de Entre Ríos en el mapa turístico nacional.
Internaron a Estela de Carlotto
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica con vómitos y deshidratación.
Sastre y su dogmática actitud
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.
Luis Caputo mató el rulo del dólar y un banco fundado hace 152 años activó una tasa que aplasta a la inflación Con la city expectante por la reunión con Trump, se desplomó el “rulo” y los ahorristas v
El fin del "rulo del dólar", impulsado por las recientes medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó un sismo en el mapa de las inversiones en Argentina.
Frigerio: "Nos vamos a hacer cargo del acceso a Puerto Yeruá después de muchísimos años"
El gobernador Rogelio Frigerio visitó Puerto Yeruá donde recorrió la Planta Embotelladora de Agua Mineral y confirmó que la provincia invertirá en obras para rehabilitar el acceso a esa localidad. "No es una ruta provincial pero nos vamos a hacer cargo. Será una realidad después de muchísimos años", afirmó el mandatario.
Frigerio anunció incentivos a la inversión, créditos verdes y una baja histórica de impuestos
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la nueva planta de alimentos para mascotas de Sagemüller en el parque industrial de Seguí, empresa que confirmó su adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Durante el recorrido, el mandatario anunció dos importantes medidas de alivio fiscal y financiamiento para el sector avícola.
Por impulso del Intendente Bravo, el Municipio fortalece el vínculo entre universidad, escuela y desarrollo industrial en Federación
Por impulso del Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, para capacitaciones, en esta oportunidad, el Director de Desarrollo Foresto-Industrial, Carlos Bachmann, junto con el Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Concordia, Giuliano Rossi, firmaron un convenio con la Escuela Técnica, representada por la Vicerrectora Nanci Ledesma, para formalizar un trabajo conjunto académico y de vinculación.
CODESAL y municipios avanzan en un espacio de trabajo conjunto para el desarrollo turístico
En el 4º piso del Centro Cívico de Concordia, las oficinas de CODESAL fueron sede de una reunión con intendentes y referentes de cultura y turismo de distintas localidades. El encuentro tuvo como propósito generar un ámbito de diálogo y planificación conjunta para fortalecer la actividad turística de la región.
Señor Gobernador Frigerio, el ajuste lo está pagando el pueblo que merece una ruta normal
Me dirijo a usted como ciudadano/a preocupado/a por el estado del acceso a Puerto Yeruá, una localidad que requiere atención inmediata en materia de infraestructura vial. A pesar de los anuncios y esfuerzos realizados, el acceso a nuestra localidad sigue siendo un tema pendiente.
Provincia y municipio anunciaron el reinicio de las obras de acceso a Paraná por ruta nacional 12
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió junto a la intendenta Rosario Romero la obra de recuperación del acceso a la ciudad de Paraná, sobre la ruta nacional 12, que fue gestionada por la provincia ante el gobierno nacional. Se anunció el reinicio de los trabajos.
¿PODRÁ APROBAR EL EXAMEN ELECTORAL LA GESTION FRIGERIO…?
En Entre Ríos octubre marcará 2 años del triunfo electoral de Rogelio Frigerio, cuando reemplazó a Gustavo Bordet, en el gerenciamiento de la fábrica de pobres.
Salto Grande avanza con obras clave para la renovación del sistema eléctrico interconectado
A fin de conocer su estado de situación, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande visitó uno de los trabajos más críticos y de mayor impacto en el marco de la Renovación de Salto Grande: la modernización de los lazos de comunicación entre el complejo hidroeléctrico, las subestaciones transformadoras y los sistemas interconectados de Argentina y Uruguay.
Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,
En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz
No somos traidores ni obsecuentes, somos contribuyentes y Usted no es nuestro enemigo
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.
Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.
Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, en la FIT 2025
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú y que durante cuatro décadas ha sido un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y Argentina, proyectándolos al mundo entero.
La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina
La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.