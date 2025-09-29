PREGONANDO PREGONANDO

Entre Ríos llevó gastronomía, música y experiencias sostenibles a FIT 2025

La Feria Internacional de Turismo comenzó este sábado 27 en La Rural de Buenos Aires, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo que este año tiene como lema “Turismo y transformación sostenible”.

Entre Rios29/09/2025pregonandopregonando
sectur
sectur

Entre Ríos participa con una puesta integral que refleja identidad, cercanía y el Modo Carpincho como sello de su propuesta.

Entre Ríos marcó presencia desde el inicio de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) y en el ingreso mismo de la muestra con un despliegue integral que combina experiencias gastronómicas, expresiones artísticas y la representación de sus diez microrregiones. En el Pabellón Nacional, Sector Litoral, el Stand 1220 sumó además un mostrador exclusivo para el sector privado, coordinado por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), reforzando así la articulación en la promoción del destino.turismo ER

El Modo Carpincho fue el gran llamador de la primera jornada. Las mascotas recorrieron el predio invitando a posar para fotos, improvisando bailes con visitantes y generando un clima distendido que se volvió la marca de Entre Ríos en la feria. Su presencia espontánea y lúdica convirtió cada aparición en un foco de atención, multiplicando la interacción en redes sociales y atrayendo constantemente público al stand entrerriano, que se posicionó como el espacio más concurrido del Litoral.

La gastronomía en vivo también ocupó un lugar central en la propuesta. Los chefs César Lizarraga y Pitu Alfieri ofrecieron preparaciones con ingredientes identitarios de cada región: marinera de boga con lactonesa de arándanos de Salto Grande; hamburguesa de arroz con aderezo de yatay y mostaza de Tierra de Palmares; ensalada con patí curado y gajos de naranja de Lomadas y Humedales; jamón crudo de surubí en papel de arroz con mayonesa de batata de Río Nativo; además de exquisitas degustaciones ofrecidas por cada destino.

La puesta cerró con la fuerza de las expresiones artísticas. Aldo Taborda Quarteto atrajo al público con un repertorio de raíz litoraleña, mientras que la presentación de la DJ China Mey aportó un clima festivo y juvenil que se acompañó con la degustación de cervezas artesanales, consolidando una puesta que unió sabores, música y hospitalidad entrerriana.

“Para Entre Ríos, estar presente en la FIT no solo significa mostrar lo que tenemos, sino marcar tendencia en un evento que reúne a todo el ámbito turístico y que nos permite llegar con propuestas concretas a quienes están pensando en sus próximos viajes, escapadas y vacaciones”, expresó el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto.

La agenda de la feria continuará este domingo con demostraciones, informes, más degustaciones de sabores regionales, presentaciones artísticas y actividades interactivas que reforzarán el protagonismo de Entre Ríos en el mapa turístico nacional.

Últimos artículos
justicia

Se rechazó un amparo que buscaba prohibir jineteadas en Oro Verde

SIC-STJER
Curiosidades30/09/2025

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.

evita la bianca

Sastre y su dogmática actitud

pregonando
Concordia30/09/2025

Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.

Te puede interesar
centro formacion

Por impulso del Intendente Bravo, el Municipio fortalece el vínculo entre universidad, escuela y desarrollo industrial en Federación

pregonando
Entre Rios18/09/2025

Por impulso del Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, para capacitaciones, en esta oportunidad, el Director de Desarrollo Foresto-Industrial, Carlos Bachmann, junto con el Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Concordia, Giuliano Rossi, firmaron un convenio con la Escuela Técnica, representada por la Vicerrectora Nanci Ledesma, para formalizar un trabajo conjunto académico y de vinculación.

antena s g

Salto Grande avanza con obras clave para la renovación del sistema eléctrico interconectado

Salto Grande
Entre Rios15/09/2025

A fin de conocer su estado de situación, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande visitó uno de los trabajos más críticos y de mayor impacto en el marco de la Renovación de Salto Grande: la modernización de los lazos de comunicación entre el complejo hidroeléctrico, las subestaciones transformadoras y los sistemas interconectados de Argentina y Uruguay.

Lo más visto
delegacion entrerriana

Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,

Mauricio Mota Median
deportes28/09/2025

En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz

ex número 2 del FMI, Gita Gopinath

La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina

pregonando
Argentina30/09/2025

La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.