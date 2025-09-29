Entre Ríos llevó gastronomía, música y experiencias sostenibles a FIT 2025

Entre Ríos participa con una puesta integral que refleja identidad, cercanía y el Modo Carpincho como sello de su propuesta.

Entre Ríos marcó presencia desde el inicio de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) y en el ingreso mismo de la muestra con un despliegue integral que combina experiencias gastronómicas, expresiones artísticas y la representación de sus diez microrregiones. En el Pabellón Nacional, Sector Litoral, el Stand 1220 sumó además un mostrador exclusivo para el sector privado, coordinado por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), reforzando así la articulación en la promoción del destino.

El Modo Carpincho fue el gran llamador de la primera jornada. Las mascotas recorrieron el predio invitando a posar para fotos, improvisando bailes con visitantes y generando un clima distendido que se volvió la marca de Entre Ríos en la feria. Su presencia espontánea y lúdica convirtió cada aparición en un foco de atención, multiplicando la interacción en redes sociales y atrayendo constantemente público al stand entrerriano, que se posicionó como el espacio más concurrido del Litoral.

La gastronomía en vivo también ocupó un lugar central en la propuesta. Los chefs César Lizarraga y Pitu Alfieri ofrecieron preparaciones con ingredientes identitarios de cada región: marinera de boga con lactonesa de arándanos de Salto Grande; hamburguesa de arroz con aderezo de yatay y mostaza de Tierra de Palmares; ensalada con patí curado y gajos de naranja de Lomadas y Humedales; jamón crudo de surubí en papel de arroz con mayonesa de batata de Río Nativo; además de exquisitas degustaciones ofrecidas por cada destino.

La puesta cerró con la fuerza de las expresiones artísticas. Aldo Taborda Quarteto atrajo al público con un repertorio de raíz litoraleña, mientras que la presentación de la DJ China Mey aportó un clima festivo y juvenil que se acompañó con la degustación de cervezas artesanales, consolidando una puesta que unió sabores, música y hospitalidad entrerriana.

“Para Entre Ríos, estar presente en la FIT no solo significa mostrar lo que tenemos, sino marcar tendencia en un evento que reúne a todo el ámbito turístico y que nos permite llegar con propuestas concretas a quienes están pensando en sus próximos viajes, escapadas y vacaciones”, expresó el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto.

La agenda de la feria continuará este domingo con demostraciones, informes, más degustaciones de sabores regionales, presentaciones artísticas y actividades interactivas que reforzarán el protagonismo de Entre Ríos en el mapa turístico nacional.