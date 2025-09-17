¿PODRÁ APROBAR EL EXAMEN ELECTORAL LA GESTION FRIGERIO…?
En Entre Ríos octubre marcará 2 años del triunfo electoral de Rogelio Frigerio, cuando reemplazó a Gustavo Bordet, en el gerenciamiento de la fábrica de pobres.
Los datos, que publicó “ENTRE RIOS YA”, surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la ‘dinámica laboral y empresarial en nuestra provincia’, y nos muestran que “…entre noviembre/2023 y junio/2025, Entre Ríos perdió ‘Empleadores’ y ‘Puestos de trabajo registrados’ en prácticamente todos los sectores de la economía…”.
Según los datos relevados, “…en base a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de Empleadores con ‘trabajadores registrados’ pasó de 17.405 a 16.833; esto implica una reducción de 572 empresas (-3,3%)…”.
Al respecto, el informe publicado señala que “…el sector más golpeado en términos absolutos fue ‘Comercio al por mayor y menor’, y ‘Reparación de vehículos automotores y motocicletas’, que cerró 145 empresas en este período. También registraron pérdidas relevantes Transporte y almacenamiento (-77 empleadores), Servicios de alojamiento y comida (-73), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-71) y Construcción (-60)…”.
Dicho informe señala que: “…el empleo registrado en unidades productivas, también mostró un fuerte deterioro; entre noviembre/2023 y junio/2025, se destruyeron 11.334 puestos de trabajo
(-4,0%)”.
En síntesis, el relevamiento publicado muestra que la fábrica de pobres siguió ‘creciendo’ en la Gestión Frigerio -de espaldas al Pueblo-, con proyectos más virtuales que reales, y que sólo sirvieron para aumentar los sufrimientos de gran parte del Pueblo entrerriano.
En conclusión, la pregunta que circula en fuentes políticas confiables, es: ¿transcurridos 2 años, con déficit de integración y desarrollo, plagado de funcionarios teóricos, filósofos libertarios y forasteros fantasmas, la Gestión Frigerio podrá aprobar el examen electoral en octubre?.-
José Couceiro
