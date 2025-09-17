PREGONANDO PREGONANDO

¿PODRÁ APROBAR EL EXAMEN ELECTORAL LA GESTION FRIGERIO…?

En Entre Ríos octubre marcará 2 años del triunfo electoral de Rogelio Frigerio, cuando reemplazó a Gustavo Bordet, en el gerenciamiento de la fábrica de pobres.

Entre Rios17/09/2025 José Couceiro
desempleado
desempleado

Los datos, que publicó “ENTRE RIOS YA”, surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la ‘dinámica laboral y empresarial en nuestra provincia’, y nos muestran que “…entre noviembre/2023 y junio/2025, Entre Ríos perdió ‘Empleadores’ y ‘Puestos de trabajo registrados’ en prácticamente todos los sectores de la economía…”.

mecanico

Según los datos relevados, “…en base a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de Empleadores con ‘trabajadores registrados’ pasó de 17.405 a 16.833; esto implica una reducción de 572 empresas (-3,3%)…”.

Al respecto, el informe publicado señala que “…el sector más golpeado en términos absolutos fue ‘Comercio al por mayor y menor’, y ‘Reparación de vehículos automotores y motocicletas’, que cerró 145 empresas en este período. También registraron pérdidas relevantes Transporte y almacenamiento (-77 empleadores), Servicios de alojamiento y comida (-73), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-71) y Construcción (-60)…”.

Dicho informe señala que: “…el empleo registrado en unidades productivas, también mostró un fuerte deterioro; entre noviembre/2023 y junio/2025, se destruyeron 11.334 puestos de trabajo

desempleado

 (-4,0%)”.

En síntesis, el relevamiento publicado muestra que la fábrica de pobres siguió ‘creciendo’ en la Gestión Frigerio -de espaldas al Pueblo-, con proyectos más virtuales que reales, y que sólo sirvieron para aumentar los sufrimientos de gran parte del Pueblo entrerriano. 

desempleadaEn conclusión, la pregunta que circula en fuentes políticas confiables, es: ¿transcurridos 2 años, con déficit de integración y desarrollo, plagado de funcionarios teóricos, filósofos libertarios y forasteros fantasmas, la Gestión Frigerio podrá aprobar el examen electoral en octubre?.-

 

Fuente para Pregonando/infobyn ///// José Couceiro
jose o couceiro

