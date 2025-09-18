Por impulso del Intendente Bravo, el Municipio fortalece el vínculo entre universidad, escuela y desarrollo industrial en Federación

Un punto clave del acuerdo es la beca otorgada a dos profesores de la institución, quienes participan en el Curso de Electricidad Industrial que se desarrolla en el Centro Foresto Industrial. Esta formación les permitirá adquirir conocimientos especializados que luego volcarán en las aulas, enriqueciendo la enseñanza y beneficiando a los estudiantes.

Con este convenio se reafirma el compromiso de impulsar la educación técnica, la capacitación docente y la articulación entre universidad, escuela y desarrollo industrial local, pilares fundamentales para el crecimiento de Federación.