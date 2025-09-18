PREGONANDO PREGONANDO

Por impulso del Intendente Bravo, el Municipio fortalece el vínculo entre universidad, escuela y desarrollo industrial en Federación

Por impulso del Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, para capacitaciones, en esta oportunidad, el Director de Desarrollo Foresto-Industrial, Carlos Bachmann, junto con el Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Concordia, Giuliano Rossi, firmaron un convenio con la Escuela Técnica, representada por la Vicerrectora Nanci Ledesma, para formalizar un trabajo conjunto académico y de vinculación.

Un punto clave del acuerdo es la beca otorgada a dos profesores de la institución, quienes participan en el Curso de Electricidad Industrial que se desarrolla en el Centro Foresto Industrial. Esta formación les permitirá adquirir conocimientos especializados que luego volcarán en las aulas, enriqueciendo la enseñanza y beneficiando a los estudiantes.frederacion bravo

Con este convenio se reafirma el compromiso de impulsar la educación técnica, la capacitación docente y la articulación entre universidad, escuela y desarrollo industrial local, pilares fundamentales para el crecimiento de Federación.

concejo delliberante vota

concejo deliberante en pleno

EL CONCEJO DELIBERANTE RATIFICA LA EXCLUSIÓN DE UN PROVEEDOR INVESTIGADO POR LA JUSTICIA

Mónica Saavedra
Concordia18/09/2025

En una decisión unánime que enfatiza la transparencia en la gestión pública, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves, un proyecto de resolución que rechaza el recurso de apelación de las firmas Ahora Voy S.R.L. y Partarrié Distribuciones SAS. De esta forma, el cuerpo legislativo ratificó la suspensión de ambas empresas del Registro de Proveedores de la Municipalidad, una medida adoptada previamente por el Departamento Ejecutivo.

