Jóvenes a las piñas limpias en el Gimnasio de Comercio 1

Sin dudas que, en las dos noches del gran encuentro de jóvenes y leales deportistas, los que arriba del ring durante el desarrollo de la pelea son rivales, una vez que sonó la campana dando el toque final, se convierten en verdaderos amigos de por vida. no sólo los púgiles sino también su entorno deportivo. Abrazo sincero mucho más allá si el resultado les fue adverso a sus deseos o si fue justo. Saben aceptar a su rival circunstancial como verdaderos deportistas, sean mujeres o varones, en estas dos jornadas fueron sólo varones, los ganadores seguirán su carrera deportiva en el sur argentino en búsqueda de otros trofeos.

Resultados Campeonato Regional de Box – Concordia (Región 5: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos)

49kg – Ganador PP y Campeón Regional Alberto Altamirano (Colón-ER) Córdoba.

52kg – Ganador PP y Campeón Regional Felipe Balbi (Santa Fe) ER.

56kg – Ganador PP y Campeón Regional Rafael Rojas (Federal-ER) Córdoba.

60kg – Ganador PP y Campeón Regional Santiago Tulián (Córdoba) ER.

64kg – Ganador PP y Campeón Regional Alan Godoy (Colón-ER) Córdoba.

69kg – Ganador PP y Campeón Regional Pablo Basualdo (ER) Santa Fe.

75kg – Ganador PP y Campeón Regional Santiago Arrieta (Córdoba) ER.

81kg – Ganador PP y Campeón Regional Bautista Mazzon (Santa Fe) Córdoba.

91kg – Ganador PP y Campeón Regional Adonis Espíndola (ER) —.

+91kg – Ganador PP y Campeón Regional Matías Stagnari (ER) —.

Entre Rios y Cordoba fueron los vencedores con 4 títulos cada uno mientras que Santa Fe se llevó 2 títulos. La COPA por consenso de los representantes de las Delegaciones de las tres provincias fue para Entre Ríos.

Sin dudas que hay mucho por hacer, nunca se termina con todo, hay que seguir sumando. Pero lo realizado por los que pusieron sus “puñados de arena” es invalorable la lista (siempre quedan muchos sin nombrar). Felicitaciones por el compromiso de cada uno de los integrantes de la Comisión Municipal de Box, los Jueces y Jurados de Concordia que aportaron no sólo sus manos sino también sus ideas. Y otros que no lo son, pero el compromiso por apoyar es válido, como, por ejemplo: Víctor Pico Medina, Pablo Bovino, Magdalena Mieres, Iris Méndez, Peraltita, Ramón Lescano y flia., La Municipalidad, Sub Secretaria de Deportes y la Escuela Comercio N 1.

Por ultimo creemos que se deben sumar muchas cosas que están pendientes, por eso van nuestras humildes sugerencias

*El estado y los políticos deben estar más presentes/participativos, apoyar real y efectivamente, no sólo para las fotos.

*Los responsables de los gimnasios dejar mezquindades y malos consejos, participando no sólo con sus presencias físicas, sino con sus pupilos, que en definitiva va para ellos estos enormes esfuerzos realizados, por un puñado de amantes del BOX. Mirando se corrigen errores y se aprende mucho también.

* Los periodistas deportivos y los otros NO sólo deben esperar sentados las informaciones, su participación también es importante, para quienes realizan actividades para el bien común. No sólo de pan vive el hombre.

* Para los que no hacen nada es muy fácil criticar/opinar desde la nada, difícil es hacer desde la nada sin apoyo logístico. Con poco se hace mucho y lo demostraron los Organizadores de este importante evento deportivo.

SEÑORES ORGANIZADORES Y A LOS QUE APOYARON SIN MEZQUINDADES Y CON FE DE UN FUTURO MEJOR PARA NUESTROS DEPORTISTAS AMA

Jóvenes a las piñas limpias en el Gimnasio de Comercio 1

Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.

Sin dudas que, en las dos noches del gran encuentro de jóvenes y leales deportistas, los que arriba del ring durante el desarrollo de la pelea son rivales, una vez que sonó la campana dando el toque final, se convierten en verdaderos amigos de por vida. no sólo los púgiles sino también su entorno deportivo. Abrazo sincero mucho más allá si el resultado les fue adverso a sus deseos o si fue justo. Saben aceptar a su rival circunstancial como verdaderos deportistas, sean mujeres o varones, en estas dos jornadas fueron sólo varones, los ganadores seguirán su carrera deportiva en el sur argentino en búsqueda de otros trofeos.

Entre Rios y Cordoba fueron los vencedores con 4 títulos cada uno mientras que Santa Fe se llevó 2 títulos. La COPA por consenso de los representantes de las Delegaciones de las tres provincias fue para Entre Ríos.

Sin dudas que hay mucho por hacer, nunca se termina con todo, hay que seguir sumando. Pero lo realizado por los que pusieron sus “puñados de arena” es invalorable la lista (siempre quedan muchos sin nombrar). Felicitaciones por el compromiso de cada uno de los integrantes de la Comisión Municipal de Box, los Jueces y Jurados de Concordia que aportaron no sólo sus manos sino también sus ideas. Y otros que no lo son, pero el compromiso por apoyar es válido, como, por ejemplo: Víctor Pico Medina, Pablo Bovino, Magdalena Mieres, Iris Méndez, Peraltita, Ramón Lescano y flia., La Municipalidad, Sub Secretaria de Deportes y la Escuela Comercio N 1.

Por ultimo creemos que se deben sumar muchas cosas que están pendientes, por eso van nuestras humildes sugerencias

*El estado y los políticos deben estar más presentes/participativos, apoyar real y efectivamente, no sólo para las fotos.

*Los responsables de los gimnasios dejar mezquindades y malos consejos, participando no sólo con sus presencias físicas, sino con sus pupilos, que en definitiva va para ellos estos enormes esfuerzos realizados, por un puñado de amantes del BOX. Mirando se corrigen errores y se aprende mucho también.

* Los periodistas deportivos y los otros NO sólo deben esperar sentados las informaciones, su participación también es importante, para quienes realizan actividades para el bien común. No sólo de pan vive el hombre.

* Para los que no hacen nada es muy fácil criticar/opinar desde la nada, difícil es hacer desde la nada sin apoyo logístico. Con poco se hace mucho y lo demostraron los Organizadores de este importante evento deportivo.

SEÑORES ORGANIZADORES Y A LOS QUE APOYARON SIN MEZQUINDADES Y CON FE DE UN FUTURO MEJOR PARA NUESTROS DEPORTISTAS AMANTES DEL BOX ...MUCHAS, MUCHAS GRACIAS-, POR TODO LO QUE DEMOSTRARON ANTES Y DURANTE LAS JORNADAS.

MUCHAS GRACIAS

FUENTE: bYn/pregonado FOTOS: BYN

Para ver todas las fotos de las dos jornadas en el FACEBOOK:

" infobyn esquivel"