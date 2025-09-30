PREGONANDO PREGONANDO

Jóvenes a las piñas limpias en el Gimnasio de Comercio 1

Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.

deportes30/09/2025 ByN
IMG_8560
IMG_8560

Sin dudas que, en las dos noches del gran encuentro de jóvenes y leales deportistas, los que arriba del ring durante el desarrollo de la pelea son rivales, una vez que sonó la campana dando el toque final, se convierten en verdaderos amigos de por vida. no sólo los púgiles sino también su entorno deportivo. Abrazo sincero mucho más allá si el resultado les fue adverso a sus deseos o si fue justo. Saben aceptar a su rival circunstancial como verdaderos deportistas, sean mujeres o varones, en estas dos jornadas fueron sólo varones, los ganadores seguirán su carrera deportiva en el sur argentino en búsqueda de otros trofeos.delegacion entrerriana

Resultados Campeonato Regional de Box – Concordia (Región 5: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos)
  49kg – Ganador PP y Campeón Regional Alberto Altamirano (Colón-ER)   Córdoba.
  52kg – Ganador PP y Campeón Regional Felipe Balbi (Santa Fe)   ER.
  56kg – Ganador PP y Campeón Regional Rafael Rojas (Federal-ER)   Córdoba.
  60kg – Ganador PP y Campeón Regional Santiago Tulián (Córdoba)   ER.
  64kg – Ganador PP y Campeón Regional Alan Godoy (Colón-ER)   Córdoba.
  69kg – Ganador PP y Campeón Regional Pablo Basualdo (ER)   Santa Fe.
  75kg – Ganador PP y Campeón Regional Santiago Arrieta (Córdoba)   ER.
  81kg – Ganador PP y Campeón Regional Bautista Mazzon (Santa Fe)   Córdoba.
  91kg – Ganador PP y Campeón Regional Adonis Espíndola (ER)   —.
  +91kg – Ganador PP y Campeón Regional Matías Stagnari (ER)   —.

Entre Rios y Cordoba fueron los vencedores con 4 títulos cada uno mientras que Santa Fe se llevó 2 títulos. La COPA por consenso de los representantes de las Delegaciones de las tres provincias fue para Entre Ríos. delegaciones

Sin dudas que hay mucho por hacer, nunca se termina con todo, hay que seguir sumando. Pero lo realizado por los que pusieron sus “puñados de arena” es invalorable la lista (siempre quedan muchos sin nombrar). Felicitaciones por el compromiso de cada uno de los integrantes de la Comisión Municipal de Box, los Jueces y Jurados de Concordia que aportaron no sólo sus manos sino también sus ideas. Y otros que no lo son, pero el compromiso por apoyar es válido, como, por ejemplo: Víctor Pico Medina, Pablo Bovino, Magdalena Mieres, Iris Méndez, Peraltita, Ramón Lescano y flia., La Municipalidad, Sub Secretaria de Deportes y la Escuela Comercio N 1.delegados

Por ultimo creemos que se deben sumar muchas cosas que están pendientes, por eso van nuestras humildes sugerencias

*El estado y los políticos deben estar más presentes/participativos, apoyar real y efectivamente, no sólo para las fotos.

*Los responsables de los gimnasios dejar mezquindades y malos consejos, participando no sólo con sus presencias físicas, sino con sus pupilos, que en definitiva va para ellos estos enormes esfuerzos realizados, por un puñado de amantes del BOX. Mirando se corrigen errores y se aprende mucho también.

* Los periodistas deportivos y los otros NO sólo deben esperar sentados las informaciones, su participación también es importante, para quienes realizan actividades para el bien común. No sólo de pan vive el hombre.

* Para los que no hacen nada es muy fácil criticar/opinar desde la nada, difícil es hacer desde la nada sin apoyo logístico. Con poco se hace mucho y lo demostraron los Organizadores de este importante evento deportivo.

SEÑORES ORGANIZADORES Y A LOS QUE APOYARON SIN MEZQUINDADES Y CON FE DE UN FUTURO MEJOR PARA NUESTROS DEPORTISTAS AMA

Jóvenes a las piñas limpias en el Gimnasio de Comercio 1

Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.

Sin dudas que, en las dos noches del gran encuentro de jóvenes y leales deportistas, los que arriba del ring durante el desarrollo de la pelea son rivales, una vez que sonó la campana dando el toque final, se convierten en verdaderos amigos de por vida. no sólo los púgiles sino también su entorno deportivo. Abrazo sincero mucho más allá si el resultado les fue adverso a sus deseos o si fue justo. Saben aceptar a su rival circunstancial como verdaderos deportistas, sean mujeres o varones, en estas dos jornadas fueron sólo varones, los ganadores seguirán su carrera deportiva en el sur argentino en búsqueda de otros trofeos.

Entre Rios y Cordoba fueron los vencedores con 4 títulos cada uno mientras que Santa Fe se llevó 2 títulos. La COPA por consenso de los representantes de las Delegaciones de las tres provincias fue para Entre Ríos. 

Sin dudas que hay mucho por hacer, nunca se termina con todo, hay que seguir sumando. Pero lo realizado por los que pusieron sus “puñados de arena” es invalorable la lista (siempre quedan muchos sin nombrar). Felicitaciones por el compromiso de cada uno de los integrantes de la Comisión Municipal de Box, los Jueces y Jurados de Concordia que aportaron no sólo sus manos sino también sus ideas. Y otros que no lo son, pero el compromiso por apoyar es válido, como, por ejemplo: Víctor Pico Medina, Pablo Bovino, Magdalena Mieres, Iris Méndez, Peraltita, Ramón Lescano y flia., La Municipalidad, Sub Secretaria de Deportes y la Escuela Comercio N 1.trofeos

Por ultimo creemos que se deben sumar muchas cosas que están pendientes, por eso van nuestras humildes sugerencias

*El estado y los políticos deben estar más presentes/participativos, apoyar real y efectivamente, no sólo para las fotos.IMG_8560

*Los responsables de los gimnasios dejar mezquindades y malos consejos, participando no sólo con sus presencias físicas, sino con sus pupilos, que en definitiva va para ellos estos enormes esfuerzos realizados, por un puñado de amantes del BOX. Mirando se corrigen errores y se aprende mucho también.

* Los periodistas deportivos y los otros NO sólo deben esperar sentados las informaciones, su participación también es importante, para quienes realizan actividades para el bien común. No sólo de pan vive el hombre.

* Para los que no hacen nada es muy fácil criticar/opinar desde la nada, difícil es hacer desde la nada sin apoyo logístico. Con poco se hace mucho y lo demostraron los Organizadores de este importante evento deportivo.

SEÑORES ORGANIZADORES Y A LOS QUE APOYARON SIN MEZQUINDADES Y CON FE DE UN FUTURO MEJOR PARA NUESTROS DEPORTISTAS AMANTES DEL BOX ...MUCHAS, MUCHAS GRACIAS-, POR TODO LO QUE DEMOSTRARON ANTES Y DURANTE LAS JORNADAS.

MUCHAS GRACIAS

 FUENTE:   bYn/pregonado   FOTOS: BYN

Para ver todas las fotos de las dos jornadas en el  FACEBOOK: 

 " infobyn esquivel"

Últimos artículos
justicia

Se rechazó un amparo que buscaba prohibir jineteadas en Oro Verde

SIC-STJER
Curiosidades30/09/2025

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.

evita la bianca

Sastre y su dogmática actitud

pregonando
Concordia30/09/2025

Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.

Te puede interesar
delegacion entrerriana

Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,

Mauricio Mota Median
deportes28/09/2025

En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz

ciclistas

En el Autódromo CITA INTERNACIONAL DE CICLISMO

Edgardo Perafan
deportes24/09/2025

El Autódromo de Concordia se llena de silencio esta vez, y no de ruido. Pero es silencio competitivo porque llega una vez más El Gran Premio Internacional de Ciclismo “Pescadería Concordia”, que va por su 9ª Edición.

futbol libertad

Fútbol local EN PRIMERA SÓLO PARTIDAZOS

Edgardo Perafan
deportes24/09/2025

La Liga Concordiense de Fútbol ya programó los partidos para el fin de semana. Y lo hace, una vez más, mirando al cielo porque hay pronóstico de lluvia para el domingo.

ginnasio esc comercio

SE PELEA POR IR AL NACIONAL

Edgardo Perafan
deportes23/09/2025

Este viernes y sábado Concordia tendrá la oportunidad de tener en acción al Campeonato Regional Masculino de Boxeo Zona 5, clasificatorio para el Nacional de la especialidad.

Lo más visto
delegacion entrerriana

Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,

Mauricio Mota Median
deportes28/09/2025

En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz

ex número 2 del FMI, Gita Gopinath

La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina

pregonando
Argentina30/09/2025

La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.