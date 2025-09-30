El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.
El video en el que José Luis Espert le agradece al narco "Fred" Machado
La Justicia de los Estados Unidos está a un paso de transformarse en un nuevo dolor de cabeza para el diputado y candidato libertario José Luis Espert.Policiales30/09/2025pregonando
Las autoridades norteamericanas informaron que el 1 de febrero de 2020, el político recibió un giro de 200.000 dólares proveniente de Antonio "Fred" Machado, que sigue detenido a la espera de ser extraditado a territorio norteamericano, acusado de lavado de activos, fraude y narcotráfico. En redes sociales se difundió un video viral, editado por la cuenta Arrepentidos de Milei, en el que el economista agradece al "emprendedor" rionegrino por su apoyo en la campaña de 2019.
El dirigente Juan Grabois presento una denuncia penal para demostrar la vinculación económica entre el actual titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y el empresario argentino detenido desde el 16 de abril de 2021, acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína”. Un panorama muy complicado para Espert, que encabeza la lista bonaerense de legisladores nacionales de La Libertad Avanza para las elecciones generales que se desarrollarán el 26 de octubre.
A partir de la documentación presentada como prueba fehaciente y directa por la fiscalía del Distrito Este de Texas, durante el juicio contra la organización dedicada al narcotráfico integrada por Mercer -Erwin y Machado, se tomó conocimiento de un pago realizado por estos peligrosos criminales a Espert”, sostiene la denuncia a la que accedió Perfil, detallando: “Según la contabilidad secreta de la organización hallada por los investigadores, el diputado aparece como parte de la nómina de personas vinculadas bajo la carátula de cómplice”.
Machado enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero, que ya derivaron en una condena de 16 años de prisión contra su exsocia Debora Lynn Mercer-Erwin, dentro de la estructura delictiva internacional. Desde hace meses, la Corte Suprema de Justicia está resolviendo sobre el pedido de extradición que realizo el gobierno estadounidense por el mismo caso. Por el momento, Machado se encuentra con prisión domiciliaria en su provincia natal.
El periodista Sebastián Lacunza reveló, tras una extensa investigación en portal ElDiarioAR, que el pacto con Machado incluyó un pedido de Espert por 5 millones de dólares. Fue después de un encuentro en marzo de 2019 en el aeropuerto de San Fernando. Dos años después, en mayo de 2021, el periodista Rodis Recalt demostró en NOTICIAS que la conexión incluía la utilización de un jet privado matrícula N28M, que pertenecía al procesado. El presunto narcotraficante también apoyaba al dirigente liberal con dinero y traslandolo en una camioneta Grand Cherokee.
Jose Luis Espert
En la presentación judicial de Grabois, se puede observar la curiosa evolución patrimonial de Espert desde que se conocieron. “La evolución patrimonial de Espert ante la Oficina Anticorrupción entre los años 2021 y 2024 refuerza esa presunción”, porque “según sus declaraciones juradas, Espert incrementó su patrimonio en más de 230 millones de pesos en solo dos ejercicios fiscales, pasando de 29.489.019 pesos en 2022 a 261.965.406 en 2024”, destacó el escrito.
Los datos aportados en esta denuncia permiten comprender una trama que Machado primero experimentó en Centroamérica y que luego buscó ser reeditada en Argentina. El abogado Francisco Oneto, que también representa al presidente Javier Milei en el caso Libra, es el apoderado del empresario. Una curiosidad, ya que el letrado hace dos años fue candidato a vicegobernador bonaerense con el apoyo del mismo Espert.
Internaron a Estela de Carlotto
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica con vómitos y deshidratación.
Sastre y su dogmática actitud
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.
Luis Caputo mató el rulo del dólar y un banco fundado hace 152 años activó una tasa que aplasta a la inflación Con la city expectante por la reunión con Trump, se desplomó el “rulo” y los ahorristas v
El fin del "rulo del dólar", impulsado por las recientes medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó un sismo en el mapa de las inversiones en Argentina.
Frigerio anunció una "inversión histórica" para modernizar la Policía de Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, entregó este lunes elementos destinados a las fuerzas de seguridad; y anunció que se compraron 48 camionetas para distribuir en las Departamentales. Todo ello suma una inversión de más de 3.500 millones de pesos.
La actriz está acusada de ser partícipe necesaria de administración fraudulenta a raíz de delitos cometidos con la financiación estatal de esa novela.
Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual
Luego de la conformación del jurado popular, que recibió hoy las instrucciones preliminares, a partir de las 8.30, un nuevo juicio por jurados en Paraná.
Nuevo juicio por jurados en Concepción del Uruguay
Tras seleccionarse hoy a los miembros del jurado popular, que recibieron las instrucciones preliminares, comenzará mañana, a partir de las 9, un nuevo juicio por jurados en la ciudad de Concepción del Uruguay.
La Policia de Entre Rios Informa
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
La Policía de Entre Ríos firmó un convenio con el Colegio de Psicólogos para fortalecer la salud mental de su personal
El Jefe de Policía de la Provincia, junto al Director y la Subdirectora de la Dirección General de Personal, suscribió un convenio con el presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Lic. Nicolás Kletzky, y la vicepresidenta, Lic. Gabriela Benítez.
El proyecto “Dialogando: construimos acuerdos, resolvemos conflictos” fue distinguido como uno de los ganadores a nivel nacional en el Concurso de Innovación JUSLAB – BID Lab 2025
El certamen, organizado por JUSLAB con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo Lab, convocó a poderes judiciales de todo el país a presentar propuestas innovadoras destinadas a mejorar la gestión y el acceso a la justicia.
La Policía de Entre Ríos fortalece la capacitación en el uso de armas no letales
La Policía de Entre Ríos continúa consolidando la formación de su personal, con el objetivo de optimizar la preparación técnica y operativa en toda la provincia.
Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,
En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz
No somos traidores ni obsecuentes, somos contribuyentes y Usted no es nuestro enemigo
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.
Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.
Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, en la FIT 2025
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú y que durante cuatro décadas ha sido un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y Argentina, proyectándolos al mundo entero.
La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina
La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.