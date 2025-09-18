Provincia y municipio anunciaron el reinicio de las obras de acceso a Paraná por ruta nacional 12

Al respecto, el gobernador Frigerio detalló que "el lunes se llegó a un acuerdo entre el municipio, la provincia y Vialidad Nacional para dar terminación a una obra que arrancó hace muchísimo tiempo y lamentablemente por distintas situaciones no se pudo concluir". Aseguró que "es una obra fundamental para Paraná, pero también para toda la provincia. Es un principio de solución muy importante en donde vamos a trabajar en equipo para que tenga éxito", remarcó.

Entendió que "esta obra no puede esperar, entonces decidimos encararlo y hacerlo en conjunto", y reiteró que "la decisión de retomar la obra pública la tomamos desde el primer día". En ese sentido, indicó que "el desafío en estos próximos 27 meses de gestión es intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales y esperamos también tener una buena noticia el 8 de octubre cuando se abren los sobres de la concesión de la autovía 14. Para nosotros también ese es un hito muy importante. Lo mismo cuando se concesione la 12 y la ruta que nos une con Rosario. Creo que a partir de ahí, con las obras nuestras y la de los concesionarios en marcha, vamos a empezar a resolver un problema de la red vial de la provincia que lleva muchísimo tiempo", insistió.

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, se refirió a "la necesidad de priorizar la obra" y precisó que tiene un 76 por ciento ya ejecutado. "Los tres Estados nos hemos puesto de acuerdo. Nosotros vamos a asumir la mayoría del costo haciendo todo lo que es pavimentación. La provincia nos va a aportar la iluminación central que es imprescindible por una cuestión de seguridad, y Nación nos brindará el asesoramiento técnico de Vialidad Nacional y la señalética horizontal y vertical. Los Estados tenemos que terminar las obras que se empiezan y entre todos tenemos que hacer el esfuerzo, no echarnos las culpas", concluyó.

También participaron del recorrido, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el director de Vialidad provincial, Exequiel Donda; entre otros funcionarios.

Detalles

El reinicio de esta obra forma parte del anexo 3 del acuerdo firmado el año pasado por la provincia con la Nación. Según lo previsto en el pliego original, Vialidad Nacional continuará con parte de los trabajos y el municipio de Paraná asumirá otra parte.

Por su parte, el Gobierno de Entre Ríos realizará una inversión superior a los 1.000 millones de pesos para ejecutar la totalidad del sistema de iluminación del acceso. Además, se evalúa incluir en este proyecto las luminarias del ingreso por Hernandarias, como obra complementaria.

De esta manera, la provincia aportará un componente fundamental junto al municipio, garantizando un acceso más seguro y moderno para la capital entrerriana.