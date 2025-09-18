Provincia y municipio anunciaron el reinicio de las obras de acceso a Paraná por ruta nacional 12

Argentina le ganó un partido durísimo a Francia y se metió en los octavos de final del Mundial de Vóley
Los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron primeros en el Grupo C, ya que también habían derrotado a Finlandia y Corea del Sur.
PREGONANDO PREGONANDO
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió junto a la intendenta Rosario Romero la obra de recuperación del acceso a la ciudad de Paraná, sobre la ruta nacional 12, que fue gestionada por la provincia ante el gobierno nacional. Se anunció el reinicio de los trabajos.Entre Rios18/09/2025pregonando
Al respecto, el gobernador Frigerio detalló que "el lunes se llegó a un acuerdo entre el municipio, la provincia y Vialidad Nacional para dar terminación a una obra que arrancó hace muchísimo tiempo y lamentablemente por distintas situaciones no se pudo concluir". Aseguró que "es una obra fundamental para Paraná, pero también para toda la provincia. Es un principio de solución muy importante en donde vamos a trabajar en equipo para que tenga éxito", remarcó.
Entendió que "esta obra no puede esperar, entonces decidimos encararlo y hacerlo en conjunto", y reiteró que "la decisión de retomar la obra pública la tomamos desde el primer día". En ese sentido, indicó que "el desafío en estos próximos 27 meses de gestión es intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales y esperamos también tener una buena noticia el 8 de octubre cuando se abren los sobres de la concesión de la autovía 14. Para nosotros también ese es un hito muy importante. Lo mismo cuando se concesione la 12 y la ruta que nos une con Rosario. Creo que a partir de ahí, con las obras nuestras y la de los concesionarios en marcha, vamos a empezar a resolver un problema de la red vial de la provincia que lleva muchísimo tiempo", insistió.
Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, se refirió a "la necesidad de priorizar la obra" y precisó que tiene un 76 por ciento ya ejecutado. "Los tres Estados nos hemos puesto de acuerdo. Nosotros vamos a asumir la mayoría del costo haciendo todo lo que es pavimentación. La provincia nos va a aportar la iluminación central que es imprescindible por una cuestión de seguridad, y Nación nos brindará el asesoramiento técnico de Vialidad Nacional y la señalética horizontal y vertical. Los Estados tenemos que terminar las obras que se empiezan y entre todos tenemos que hacer el esfuerzo, no echarnos las culpas", concluyó.
También participaron del recorrido, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el director de Vialidad provincial, Exequiel Donda; entre otros funcionarios.
Detalles
El reinicio de esta obra forma parte del anexo 3 del acuerdo firmado el año pasado por la provincia con la Nación. Según lo previsto en el pliego original, Vialidad Nacional continuará con parte de los trabajos y el municipio de Paraná asumirá otra parte.
Por su parte, el Gobierno de Entre Ríos realizará una inversión superior a los 1.000 millones de pesos para ejecutar la totalidad del sistema de iluminación del acceso. Además, se evalúa incluir en este proyecto las luminarias del ingreso por Hernandarias, como obra complementaria.
De esta manera, la provincia aportará un componente fundamental junto al municipio, garantizando un acceso más seguro y moderno para la capital entrerriana.
Los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron primeros en el Grupo C, ya que también habían derrotado a Finlandia y Corea del Sur.
“La unidad de los trabajadores es el camino” reafirma el documento de las instituciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral): APPAMIA (Asociación de los Profesionales de la Salud del PAMI).-
Me dirijo a usted como ciudadano/a preocupado/a por el estado del acceso a Puerto Yeruá, una localidad que requiere atención inmediata en materia de infraestructura vial. A pesar de los anuncios y esfuerzos realizados, el acceso a nuestra localidad sigue siendo un tema pendiente.
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió junto a la intendenta Rosario Romero la obra de recuperación del acceso a la ciudad de Paraná, sobre la ruta nacional 12, que fue gestionada por la provincia ante el gobierno nacional. Se anunció el reinicio de los trabajos.
Me dirijo a usted como ciudadano/a preocupado/a por el estado del acceso a Puerto Yeruá, una localidad que requiere atención inmediata en materia de infraestructura vial. A pesar de los anuncios y esfuerzos realizados, el acceso a nuestra localidad sigue siendo un tema pendiente.
En Entre Ríos octubre marcará 2 años del triunfo electoral de Rogelio Frigerio, cuando reemplazó a Gustavo Bordet, en el gerenciamiento de la fábrica de pobres.
A fin de conocer su estado de situación, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande visitó uno de los trabajos más críticos y de mayor impacto en el marco de la Renovación de Salto Grande: la modernización de los lazos de comunicación entre el complejo hidroeléctrico, las subestaciones transformadoras y los sistemas interconectados de Argentina y Uruguay.
El vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF) y candidato a diputado nacional por “Fuerza Entre Ríos”, Daniel Cedro, se refirió a las declaraciones del funcionario provincial Mauricio Colello, quien sostuvo que “hay que poner un freno a la vuelta del kirchnerismo”.
Reclaman el pago incompleto de sus sueldos.
El presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), Eduardo Cristina, y el intendente de General Campos, Javier Mendelovich, encabezaron la firma de un importante convenio marco de colaboración que permitirá potenciar acciones conjuntas en materia de turismo, recreación y desarrollo comunitario.
Con motivo de festejar el Día del Niño en Los Charrúas, Esteban Montenegro quien pertenece al Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes, organizo junto a la Agrupación Esperanza y Asociación Civil “Carita Feliz”, los vecinos y comerciantes, este festejo en dicha ciudad, el 30 de Agosto.
El diputado provincial de Juntos por Entre Ríos saludó la victoria del frente “Vamos Corrientes” en las elecciones desarrolladas este domingo en la hermana provincia. “Es un espaldarazo de reconocimiento a la gestión radical”, dijo el legislador.
Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre, a pedido del público, Shakira sumó una tercera fecha para volver a reencontrarse con sus fanáticos argentinos, sellando así su amor por nuestro país.
Analizan si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, y reconstruyen la posible ruta de coimas.
La periodista dio fuertes declaraciones sobre su vida privada.
En el marco de la elaboración del Presupuesto 2026, el Ejecutivo municipal enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para reorganizar la estructura del gobierno local.
En Entre Ríos octubre marcará 2 años del triunfo electoral de Rogelio Frigerio, cuando reemplazó a Gustavo Bordet, en el gerenciamiento de la fábrica de pobres.