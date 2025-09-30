PREGONANDO PREGONANDO

La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina

La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.

Argentina30/09/2025pregonandopregonando
ex número 2 del FMI, Gita Gopinath
ex número 2 del FMI, Gita Gopinath

 “Un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genera apoyo para sus reformas internamente.

Además, el Financial Times (FT), el principal diario de negocios a nivel global, publicó un análisis crítico sobre el plan económico de Javier Milei. En su artículo "US support is only a temporary fix for Argentina", afirmó que, si bien el respaldo del Tesoro de Estados Unidos puede tranquilizar a los mercados en el corto plazo, "este tipo de intervenciones solo gana tiempo, sin abordar las contradicciones estructurales del modelo económico argentino".

El comentario golpea la idea del Gobierno de que el préstamo marca un antes y un después. Ernesto Tenembaum lo recordó en su columna del domingo: “El ministro sostiene que ha empezado una nueva era. Otras personas piensan que, como mínimo, faltan algunos pasos para ser tan optimistas”, citando a Gopinath como prueba de que afuera también dudan.

Por lo bajo, el FMI también viene reclamando un tipo de cambio más alto para el dólar, al que consideran artificialmente planchado por el Gobierno.

La política se mete en el medio. La ayuda financiera llega justo antes de las elecciones legislativas naciones del 26 de octubre, donde el Gobierno necesita mostrar resultados rápidos. La presión es todavía mayor porque el 7 de diciembre de 2025, sufrió un duro revés en las legislativas provinciales, que dejó al oficialismo más debilitado y en alerta.

A esto se suma otro detalle incómodo: el año pasado, NOTICIAS reveló que Javier Milei plagió a Gita Gopinath en su libro "Pandenomics", un hecho incómodo que resurge ahora que la economista advierte sobre los límites de las medidas del Gobierno.

El rescate es un alivio de corto plazo, pero no resuelve lo central: cuánto tiempo puede estirar el Gobierno esta situación antes de enfrentar las correcciones que el propio FMI y varios analistas ven como inevitables.

 

Últimos artículos
justicia

Se rechazó un amparo que buscaba prohibir jineteadas en Oro Verde

SIC-STJER
Curiosidades30/09/2025

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.

evita la bianca

Sastre y su dogmática actitud

pregonando
Concordia30/09/2025

Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.

Te puede interesar
casa rosada

Los libertarios bajo la mira del Congreso

Paula Marussich
Argentina28/09/2025

Javier Milei volvió al país con una lista de asuntos pendientes que  le impuso Washington. El respaldo de la Casa Blanca calmó por un rato los mercados, pero abrió un pliego de exigencias: reconstruir la gobernabilidad y demostrar que tiene muñeca política para avanzar con las reformas estructurales que desde hace tiempo reclama el Fondo Monetario Internacional.

milei rey

El rey está desnudo:

Fabián Medina – Analista económico y tributarista
Argentina21/09/2025

Llegó tarde la operación oficial para mostrar a un Presidente moderado. El Congreso en contra y Karina versus los Caputo, "Toto" y Santiago.

Lo más visto
delegacion entrerriana

Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,

Mauricio Mota Median
deportes28/09/2025

En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz

ex número 2 del FMI, Gita Gopinath

La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina

pregonando
Argentina30/09/2025

La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.