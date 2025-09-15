Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
Salto Grande avanza con obras clave para la renovación del sistema eléctrico interconectado
A fin de conocer su estado de situación, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande visitó uno de los trabajos más críticos y de mayor impacto en el marco de la Renovación de Salto Grande: la modernización de los lazos de comunicación entre el complejo hidroeléctrico, las subestaciones transformadoras y los sistemas interconectados de Argentina y Uruguay.Entre Rios15/09/2025 Salto Grande
Participaron de la jornada, el presidente, Emb. Alejandro Daneri, el vicepresidente, Dr. Pedro Galimberti, y el delegado, Sr. Juan Carlos Chagas, junto al Gerente General de Salto Grande, Ing. Gustavo Araujo, el Gerente de Transmisión, Ing. David Guerrero, y equipos técnicos del organismo.
Las tareas comenzaron este sábado 12 de septiembre y cuentan con la participación simultánea de más de 60 trabajadores. La magnitud del proyecto se debe tanto a la complejidad técnica como a la relevancia que tiene sobre el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Durante ocho días consecutivos se llevarán adelante intervenciones sobre los sistemas de protección, control y medición de las subestaciones transformadoras Salto Grande Argentina y Colonia Elía, desde donde se conectan las líneas de 500 kV del corredor litoral argentino. El objetivo es reforzar la seguridad operativa en el suministro eléctrico que genera la represa.
En paralelo, se ejecuta el tendido de un nuevo cable de fibra óptica (OPGW) en el hilo de guardia de la línea de 500 kV que une a las dos subestaciones mencionadas, en un tramo de 170 km. Esta obra estratégica, desarrollada con estrictas medidas de seguridad, permitirá un canal de comunicación propio, seguro y de gran capacidad. Con ello, se incorporarán sistemas de protección más modernos y selectivos, alcanzando además la conectividad total por fibra óptica de las cuatro subestaciones que conforman el sistema de transmisión de Salto Grande.
“Este es un paso muy importante en la renovación porque estamos dando velocidad y protección, mejorando los sistemas de las subestaciones que hacen a la interconexión entre Argentina y Uruguay. Además, la seguridad que se está ofreciendo a los más de 60 trabajadores de Salto Grande hacen a la eficiencia laboral que desde la Delegación Argentina cuidamos y acompañamos”, manifestó Daneri.
Por otro lado, Galimberti destacó: “Estamos acompañando todo el proceso de la renovación del complejo. En esta oportunidad, se trata de una tarea fundamental para los próximos años en lo que hace al sistema de transporte y el tendido de fibra óptica, sumando tecnologías para efectuar un mejor contralor de las líneas de Salto Grande”.
En tanto, el Gerente de Transmisión, Ing. David Guerrero, explicó que: "Es un salto tecnológico muy importante. La obra consta del tendido de 170 km de cable de acero con fibra óptica incorporada, mediante el cual se establece la comunicación eficaz a los equipos de protecciones, control y medición de líneas de última generación, que se instalaron en cada subestación y ahora interactúan para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema que alimenta a ambos países“.
En el marco de esta intervención, se realizan también trabajos de mantenimiento y renovación de equipos, tales como el reemplazo de trampas de onda portadora y la actualización de transformadores de intensidad, entre otros.
“Felicitamos y respaldamos el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo humano involucrado en estas obras fundamentales para el presente y futuro del sistema eléctrico argentino”, concluyó Daneri, presidente de la Delegación Argentina.
Argentina inicia la siembra de maíz con expectativas de cosecha récord
Con humedad óptima en la región central, la campaña 2025/26 proyecta 61 millones de toneladas de maíz. La soja también mantiene el interés de China, pese a la fuerte competencia de Estados Unidos y Brasil.
Federación Agraria de Entre Ríos se reunió con el Procurador General por los delitos de abigeato
En Paraná, representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvieron un encuentro con el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para abordar la problemática del abigeato y otros delitos rurales que afectan a los productores de la provincia.
Daniel Cedro: “Nuestra lista es entrerriana, la de Frigerio la armó Karina Milei desde Buenos Aires”.
El vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF) y candidato a diputado nacional por “Fuerza Entre Ríos”, Daniel Cedro, se refirió a las declaraciones del funcionario provincial Mauricio Colello, quien sostuvo que “hay que poner un freno a la vuelta del kirchnerismo”.
Cuarto día sin colectivos en Paraná por paro de choferes
Reclaman el pago incompleto de sus sueldos.
CODESAL y General Campos consolidan vínculos con un convenio de cooperación
El presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), Eduardo Cristina, y el intendente de General Campos, Javier Mendelovich, encabezaron la firma de un importante convenio marco de colaboración que permitirá potenciar acciones conjuntas en materia de turismo, recreación y desarrollo comunitario.
Con motivo de festejar el Día del Niño en Los Charrúas, Esteban Montenegro quien pertenece al Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes, organizo junto a la Agrupación Esperanza y Asociación Civil “Carita Feliz”, los vecinos y comerciantes, este festejo en dicha ciudad, el 30 de Agosto.
Desde el búnker de Valdés, López festejó el triunfo en Corrientes
El diputado provincial de Juntos por Entre Ríos saludó la victoria del frente “Vamos Corrientes” en las elecciones desarrolladas este domingo en la hermana provincia. “Es un espaldarazo de reconocimiento a la gestión radical”, dijo el legislador.
"El Socialismo Democrático,por un frente patriótico y democrático-social en Argentina"
Frente al escenario electoral de una predominancia menemista (los kirchneristas y los macri-mileístas),nuestra militancia del Socialismo Democrático propone convocar y bregar por un bloque amplio y plural,convocante y de mayorías,de carácter patriótico y democrático-social.
Salud acompaña y trabaja para esclarecer la delicada situación ocurrida en el hospital Masvernat de Concordia
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto a las autoridades del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, actuó con celeridad y conforme a los protocolos establecidos ante el grave y doloroso hecho que tomó estado público, involucrando a una familia de San José de Feliciano.
Daer de la CGT y un encuentro en Paraná con Trabajadoras y Trabajadores
La construcción de una Entre Ríos más fuerte y una Argentina para todos, digna, con trabajo, sin odio y sin violencia, nos convoca a estar unidos, solidarios y protagonistas.
Tras el 2-1 a Estudiantes, los hinchas de River piden que Gallardo saque a un jugador contra Palmeiras: “Es muy verde”
Pese a los tres puntos obtenidos, en las redes liquidaron a uno de los intocables del Muñeco.
En el marco de su visita a Concordia por la próxima presentación de “El Amateur, segunda vuelta”, el reconocido actor y dramaturgo Mauricio Dayub aprovechó su estadía para recorrer distintos puntos de la ciudad. Durante su visita, recorrió el Lago de Salto Grande y conoció las Termas del Ayuí.
