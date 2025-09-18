PREGONANDO PREGONANDO

Señor Gobernador Frigerio, el ajuste lo está pagando el pueblo que merece una ruta normal

Me dirijo a usted como ciudadano/a preocupado/a por el estado del acceso a Puerto Yeruá, una localidad que requiere atención inmediata en materia de infraestructura vial. A pesar de los anuncios y esfuerzos realizados, el acceso a nuestra localidad sigue siendo un tema pendiente.

entreda a pto Yerua
Estamos verdaderamente asustados porque en cualquier momento tengamos que lamentar un grave accidente en el acceso a Puerto Yeruá, vecinos, turistas o trabajadores que diariamente transitan por nuestro acceso están a merced de un hecho que pueda lamentar víctimas.ruta ex asfalto a Pto. Yerua
Fuimos prudentes en los tiempos de los anuncios, pero ya ha pasado más de 20 meses de su gestión y solo escuchamos cantos de sirena de obras que hasta hoy no existen.
Estado actual del acceso
El acceso a Puerto Yeruá presenta un deterioro constante, lo que afecta la transitabilidad y la seguridad vial. El tramo de 16,9 km desde la Ruta Nacional 14 hacia Puerto Yeruá está muy deteriorado, con sectores críticos que requieren intervención urgente, como el socavón en el kilómetro 5 y 6.
Cómo funcionarios públicos escuchamos a nuestros vecinos que diariamente nos solicitan intervención, hemos hecho diferentes reclamos y hasta ahora no se ha mejorado ni un centímetro cuadrado de la ruta, ya no sabemos de qué manera solicitar esta obra. Gobernador póngase la mano en el corazón y tenga empatía con nuestros vecinos.
Iniciativas y anunciosruta a Pto. Yerua
En abril de 2025, su gobierno anunció la licitación de obras en más de 222 kilómetros de rutas entrerrianas, incluyendo el acceso a Puerto Yeruá. El proyecto comprende un bacheo integral y tiene un presupuesto oficial de $26.518.442.616,56. Sin embargo, los plazos burocráticos y la adjudicación de la empresa encargada de la obra siguen siendo una incógnita.
Los habitantes de Puerto Yeruá solicitan que se priorice la reparación del acceso y se agilicen los trámites para la adjudicación de la obra. La rehabilitación del acceso es fundamental para garantizar la conectividad y el desarrollo de nuestra localidad.ruta a Pto Yerua Calabacillas
Puerto Yeruá es un destino turístico en crecimiento, conocido por sus paisajes naturales y actividades al aire libre. La mejora del acceso no solo beneficiará a los habitantes, sino también al sector turístico y económico de la región.

Señor Gobernador, la gente lo eligió para dar respuestas que hoy evidentemente no las tiene, agradezco su atención a esta carta y reclamamos firmemente, esperando que se tomen medidas concretas para abordar el estado del acceso a Puerto Yeruá.

Atentamente,
Daniel Benitez, intendente de Puerto Yeruá

