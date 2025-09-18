CODESAL y municipios avanzan en un espacio de trabajo conjunto para el desarrollo turístico

Estuvieron presentes la intendente de Los Charrúas, Andrea Imoberdorff, junto a la directora de Cultura y Turismo, Silvina Lacroix; el intendente de La Criolla, Ariel Stuker, acompañado por el director de Cultura y Turismo, Guillermo Ortellado; y la presidenta comunal de Colonia General Roca, María Inés Caprotti. Por parte de CODESAL, participó su presidente, Eduardo Cristina, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello.

Durante la reunión se plantearon líneas de acción para avanzar de manera colaborativa en la promoción turística, la participación en fiestas y celebraciones locales, la realización de capacitaciones compartidas y la posibilidad de implementar beneficios para los vecinos de los municipios en termas y campings administrados por CODESAL. También se conversó sobre el programa “Sabor Termal”, que busca dar espacio a emprendedores y productores locales para mostrar sus propuestas en eventos organizados por la institución. “Queremos que este sea un espacio de trabajo en equipo, donde cada municipio aporte su mirada y sus experiencias. La idea es que el desarrollo turístico se construya entre todos, compartiendo esfuerzos y potenciando lo que tenemos en común”, expresó Eduardo Cristina.

El encuentro concluyó con el compromiso de sostener una agenda de trabajo colaborativo, entendiendo que el crecimiento de la región se logra con la participación de todos los actores.