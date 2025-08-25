Sábado 30 CLÍNICA DE PARAPOWERLIFTING

Te puede interesar

En Handball DOBLETE DE FERRO Edgardo Perafan deportes 25/08/2025 Los cadetes de la entidad de calle Buenos Aires, tanto masculinos como femeninos, se quedaron con los títulos del Torneo Nacional Fase 1, que se desarrolló este fin de semana en nuestra ciudad.

Mountain Bike CABRERA Y LABRIOLA EN BUEN PUERTO Edgardo Perafan deportes 25/08/2025 En una jornada a pleno sol y con un marco con más de 140 bikers, la localidad de Puerto Yeruá recibió a la tercera fecha del Campeonato Concordiense de Mountain Bike, que organiza la Asociación Amigos del MTB. Los locales Belén Labriola y Matías Cabrera fueron los ganadores que dejó el domingo.

En la B SALTO GRANDE Y JUVENTUD NO AFLOJAN Edgardo Perafan deportes 25/08/2025 Salto Grande y Juventud Unida siguen liderando el Torneo de Primera División B “Ramón Isla”, al jugarse el fin de semana la fecha 19 de las 26 que tiene el mismo.

Ganó el clásico FERRO CON EL APORTE DE DOS HERMANOS Edgardo Perafan deportes 25/08/2025 El equipo de calle Buenos Aires derrotó 56-49 a Estudiantes en uno de los juegos correspondientes a la cuarta fecha de la Conferencia 3, en la Liga de Mayores masculina.

Fútbol local SAN LORENZO SIGUE SOLO Edgardo Perafan deportes 25/08/2025 San Lorenzo de Villa Adela sigue siendo el único puntero del Torneo Clausura de Fútbol “Enzo Goya” de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse el fin de semana la quinta fecha. El líder igualó en cero en la difícil cancha de La Bianca, ante el local, y aprovechó que Libertad también igualó para quedar arriba

El Gigante Verde se vistió con “guantes” ByN deportes 23/08/2025 Un viernes que pintaba frio y tormentoso fuera del estadio VERDE, pero a dentro se fue llenando de a poco, dándole un marco muy especial a esa jornada, que finalizo a puras piñas entre deportistas, pero con reglamento y controles como corresponde.

Este domingo EL MTB SOLO CON EL LOCAL Edgardo Perafan deportes 22/08/2025 Los Amigos del MTB tenían este domingo la responsabilidad de organizar una nueva fecha del Fronterón, que reúne a bikers de Uruguay, Argentina y Brasil, pero la misma ha sido suspendida disputándose solamente la tercera fecha del campeonato local en la localidad de Puerto Yeruá.