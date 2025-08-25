PREGONANDO PREGONANDO

Sábado 30 CLÍNICA DE PARAPOWERLIFTING

Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo una Clínica de Parapowerlifting, teórico-práctica, en la Clínica del Deportista sita en Hipólito Irigoyen y Paraná de nuestra ciudad.

La misma será gratuita con certificación oficial avalada por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR). Dicha Clínica dará comienzo a las 9 horas.
La disertante será la Profesora Sofía Cadona, Directora Técnica Nacional de Parapowerlifting, Referí Nacional IPC. Por Concordia estará presente Martín Milessi, quien ha tenido estupendas actuaciones a nivel nacional y fue galardonado en la gala del Deporte Especial el año pasado en nuestra ciudad.
Quien organiza este acontecimiento es la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Deportes y la colaboración de la Dirección de Discapacidad.

control policia

INTENSA ACTIVOIDAD D3ESARROLLA LA POLICIA PROVINCIAL, E.R

pregonando
Policiales25/08/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

handball ferro

En Handball DOBLETE DE FERRO

Edgardo Perafan
deportes25/08/2025

Los cadetes de la entidad de calle Buenos Aires, tanto masculinos como femeninos, se quedaron con los títulos del Torneo Nacional Fase 1, que se desarrolló este fin de semana en nuestra ciudad.

mtb

Mountain Bike CABRERA Y LABRIOLA EN BUEN PUERTO

Edgardo Perafan
deportes25/08/2025

En una jornada a pleno sol y con un marco con más de 140 bikers, la localidad de Puerto Yeruá recibió a la tercera fecha del Campeonato Concordiense de Mountain Bike, que organiza la Asociación Amigos del MTB. Los locales Belén Labriola y Matías Cabrera fueron los ganadores que dejó el domingo.

san lorenzo

Fútbol local SAN LORENZO SIGUE SOLO

Edgardo Perafan
deportes25/08/2025

San Lorenzo de Villa Adela sigue siendo el único puntero del Torneo Clausura de Fútbol “Enzo Goya” de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse el fin de semana la quinta fecha. El líder igualó en cero en la difícil cancha de La Bianca, ante el local, y aprovechó que Libertad también igualó para quedar arriba

noche de guantes en el verde ( (3)

El Gigante Verde se vistió con “guantes”

ByN
deportes23/08/2025

Un viernes que pintaba frio y tormentoso fuera del estadio VERDE, pero a dentro se fue llenando de a poco, dándole un marco muy especial a esa jornada, que finalizo a puras piñas entre deportistas, pero con reglamento y controles como corresponde.

mtb

Este domingo EL MTB SOLO CON EL LOCAL

Edgardo Perafan
deportes22/08/2025

Los Amigos del MTB tenían este domingo la responsabilidad de organizar una nueva fecha del Fronterón, que reúne a bikers de Uruguay, Argentina y Brasil, pero la misma ha sido suspendida disputándose solamente la tercera fecha del campeonato local en la localidad de Puerto Yeruá.

duatlon

Duatlon y 5K LA ACPC COPA EL AUTÓDROMO

Edgardo Perafan
deportes20/08/2025

Para este sábado 23 de agosto la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas propone una gran fiesta deportiva en el Autódromo de Concordia. Por un lado se disputará la 5ª Fecha del Circuito de Duatlón y además se le agrega una competencia pedestre de 5 kilómetros, todo dentro del circuito de nuestra ciudad.

marcelo Lopez

El diputado Marcelo López presentó un proyecto para evitar privatización de la represa de Salto Grande

Prensa Dip M Lopez
Entre Rios24/08/2025

El diputado provincial Marcelo López presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Entre Ríos con el objetivo de subrayar la relevancia estratégica, económica, social, ambiental y cultural de la represa hidroeléctrica de Salto Grande y manifestar la oposición a cualquier posible intento de privatización del complejo hidroeléctrico.