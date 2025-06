Al mejor estilo de los dictadores los ÑOQUIS del EDOS

Señor intendente de Concordia como vecino, que a veces paga los impuestos con mucha bronca y ni hablar la boleta del EDOS, le pregunto con respeto si a Usted le encanta CHAPALEAR EL AGUA QUE SE VIERTE DE LAS CLOACAS (por no decir mierda porque queda desprolijo) a los vecinos del barrio LA BIANCA y a los que vivimos en el Barrio 126 VIVIENDAS no nos agrada, le comento por las dudas si no lo sabe.