Señor Intendente Azcue (con respeto) ¿A Ud. le agrada chapalear el líquido cloacal?

Señor intendente de Concordia como vecino, que a veces paga los impuestos con mucha bronca y ni hablar la boleta del EDOS, le pregunto con respeto si a Usted le encanta CHAPALEAR EL AGUA QUE SE VIERTE DE LAS CLOACAS (por no decir mierda porque queda desprolijo) a los vecinos del barrio LA BIANCA y a los que vivimos en el Barrio 126 VIVIENDAS no nos agrada, le comento por las dudas si no lo sabe.

También le aseguro, que, los vivimos en el Barrio la Bianca no nos agrada ni CHAPALEAR EL FLUIDO CLOACAL ni EL DERROCHE DEL AGUA QUE PAGAMOS LOS TORPES CONTIBUYENTES.

Tampoco nos agrada el excesivo aumento de las Tasas y la Boleta del EDOS, (que algunos talvez pagamos) creemos que se les fue mucho la BIROME y mucho más si es verdad que no hay inflación. ¿O nos están mintiendo los del Gobierno Nacional? Cosa que no creo porque son gente seria y profesionales de la economía, según dicen serlo, aunque COMO UD ...sabe, SON MUY INSENSIBLES y les importa un rabanito el pueblo llamado “clase media” , ni hablar de los pobres y los jubilados.

Pero regresemos al tema mierda, perdón, “FLUIDOS CLOACALES”, desde hace más de 20 días (VEINTE DIAS) que en la esquina de calle LA RIOJA y PUBLICA 2 (JUJUY NORTE o LOS CERROS E) NO ESTAMOS ORGULLOSOS DE SENTIR EL OLOR Y CHAPALEAR LA MIERDA, PERDON, “LOS FLUIDOS CLOACALES”.

ACLARACION le puse los tres nombres que tiene nuestra calle del Brío. 126 Viviendas, en este caso afectada por la “MIERDA”, perdón los efluentes cloacales, porque seguramente los INEPTOS Y ÑOQUIS que tiene como funcionarios del EDOS no lo saben.

Soy Sergio A Esquivel, periodista no sé si “ensobrado y mentiroso” como usted respetuosamente se dirige a los que ejercemos la profesión, ah y de paso GRACIAS POR NO INVITAR A MUCHOS COLEGAS NI A MI TAMPOCO al homenaje el 6 de junio a Mariano Moreno, (por si no lo sabe el Día del Periodista es el 7 de junio) que seguramente no tiene ni idea de quien fue M. Moreno ni lo que representa a los que nos consideramos periodistas.

A continuación, le muestro un videíto, sin OLOR A MIERDA, pido perdón, (se me fue nuevamente el dedito), a efluentes cloacales.