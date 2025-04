Sr Azcue ¿qué clase de funcionarios tiene que no le informan la verdad, llamada realidad?

Con respeto, le sugerimos desde ByN, qué, se asesoren o recorran la ciudad (usted y sus inoperantes funcionarios) antes de abrir la boca o catalogar a alguien de mentiroso.

LE COMENTO ALGUNAS REALIDADES (que seguramente para sus ineptos funcionarios son mentiras):

*** Usted, en su red, publica y apoya un emprendimiento y promocionando una "obra/emprendimiento" que no tiene autorización Municipal; no tiene cartel de obra; ni profesionales matriculados que certifiquen dicha construcción.. Que patético todo lo suyo y de quienes le hacen cometer a sabiendas o no tremendos ERRORES, como intendente; encima tomaron parte del terreno de la Nación, el que da a la vía del ferrocarril y tirando toda la cloaca a un terreno baldío, el de la esquina. Por si no lo sabe, usted como intendente está avalando hechos delictivos, porque violan las Normas y Ordenanzas Municipales:

Art. 26° Obra sin autorización Municipal

Art 101 Sin cartel de obra o intervención profesional

Código de edificación Municipal Ordenanza 17303/70

Material en espacio verde y senda peatonal, infracción art. 100 en una avenida de Alto tránsito siendo obstáculos a peatones, ciclistas y vehículos

*** Las cloacas reventadas como las de la zona Oeste de la ciudad, (entre algunas de las tantas que sus inoperantes del EDOS no le informan y usted no ve porque no recorre los barrios).

*** Si señor Azcue tiene algo de razón, en la Bianca, como en otros muchos lugares de la ciudad, seguramente hay conexiones clandestinas y según su versión, ...y va la preguntona:.. ¿QUE HACEN LOS INEPTOS DE SUS FUNCIONARIOS QUE PERMITEN ESAS CONEXIONES CONOCIENDOLAS? AHH claro la solución es aumentarnos a los que pagamos el agua y "dale pa lante" dijo el tano.

*** ¿Qué control hacen en el Corralón Municipal del gas oíl qué usan LAS COOPERATIVAS EN LAS MOTOGUADAÑAS??? ¿Serán estas de última tecnología?, porque, lo que sabíamos era que funcionaban a NAFTA y no a gas oíl. ¿Quién controla las camionetas de las cooperativas dirigidas por un iluminado de turno?, OOHHH que casualidad usted lo conoce muy bien. Y qué cargan (las camionetas, algunas sin patente) diariamente más de 600 litros de “gas oíl” para las motoguadañas?

*** Señor intendente le sugerimos respetuosamente a usted y a sus ineptos funcionarios que cobran muy bien (por no hacer nada) se asesoren antes de hablar de corrupción, ñoquis y demás “yerbas” dejadas por los anteriores funcionarios.

Las denuncias, (usted intendente Azcue es el que más debería saber), deben hacerse en los Tribunales y no en las redes Facebook / Instagran, etc., porque en esos lugares es chismerío barato (las Redes).

Deseamos, que el lunes, comience muy bien la semana dedicando su tiempo como intendente a ordenar y poner en funciones reales a los ineptos, qué empañan su gestión que no ha arrancado aún, por las disputas internas de la gente a su cargo, segun Decretos.