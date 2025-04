El plan de Milei para avanzar con las reformas laboral, tributaria y previsional que le pide el FMI

Los proyectos están avanzados en el texto, pero no los hicimos circular todavía por los distintos sectores y no los vamos a enviar al Congreso hasta que no resolvamos problema laboral porque tenemos el 40% de empleo sin registrar y no podemos reducir impuestos ni mejorar el sistema previsional, si no mejoramos antes el sistema laboral y la recaudación", dijo este miércoles a A24.com una alta fuente del Gobierno.

En ese marco, desde el entorno del presidente sostienen que la primera que impulsarán será la reforma laboral bajo el argumento de que "si la base impositiva es baja, por la falta de aportes, no se puede reducir o bajar impuestos.

Lo mismo -dicen cerca del Presidente- sucede con la reforma previsional, "si no aumentan los aportes laborales, no podés mejorar las jubilaciones" y por eso, admiten, impulsarán en los próximos meses el retorno al diálogo con sectores de la CGT, sectores de la oposición y gobernadores que en su momento firmaron el Pacto de Mayo.

En el Gobierno relativizaron este miércoles la nueva marcha de protesta convocada por la CGT para este 30 de abril, en reclamo de aumentos a los jubilados y de reapertura de las negociaciones paritarias, a una semana del tercer paro general convocado por la CGT en rechazo al piso puesto a los aumentos salariales y la pérdida frente a la inflación y la devaluación como consecuencia de la salida del cepo.

Pero en la Casa Rosada responden: "no habrá reapertura de paritarias" porque "la CGT tiene que reconocer que hace 10 meses que los salarios le ganan a la inflación".

El Gobierno argentino acordó con el FMI un nuevo préstamo y ya recibió un desembolso inicial de US$12.151 millones, el 60% del total del programa de US$20.000 millones. A Cambio, se comprometió a reformar el sistema laboral y tributario en diciembre de 2025 y reforma del sistema el jubilatorio para diciembre de 2026, además de mantener la cobertura de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, en al menos el 95% del valor de la canasta básica alimentaria.

También incluyó el plan de privatización de empresas públicas y eliminación de la mayoría de los fondos fiduciarios.

El plan de Milei que quedó expresado en el acuerdo del FMI, contempla impulsar en primer lugar una flexibilización del sistema laboral, para destrabar inversiones y crear empleo en blanco.

En forma paralela, la Casa Rosada ya elaboró los proyectos para presentar en diciembre de 2025 la reforma tributaria.

En el primer caso que contemplaría la eliminación de impuestos a los débitos financieros y las retenciones a las exportaciones, consideradas por el FMI como "distorsivos".

Mientras que la reforma previsional se presentaría recién en diciembre de 2026.

Desde otro despacho de la Casa Rosada admitieron a A24.com que esperarán a diciembre de este año, con la nueva conformación de los bloques de diputados y senadores, o a enero de 2026 en sesiones extraordinarias, para enviar los proyectos, ya que temen que con la actual minoría de LLA, en medio de la campaña electoral, ninguno sea aprobado y necesitan sí o sí, la sanción por ley del Congreso.



Milei espera ganar las elecciones legislativas del 26 de octubre para sumar bancas propias antes de enviar esos proyectos, admitió otra fuente consultada por A24.com.

Reforma laboral:

El FMI puso como condición flexibilizaciones para negociar salarios y simplificar los vínculos entre las empresas y sus trabajadores, eliminando por ejemplo el actual sistema de indemnizaciones y habilitando nuevos sistemas de contratación y reduciendo la carga impositiva para los empleadores.

Una primera reforma laboral light fue aprobada en la denominada Ley Bases el año pasado, pero la parte más sustancial, fueron rechazados por la oposición y la CGT y quedaron pendientes para las reformas de tercera generación, como las llama Milei. Ahora, el Gobierno espera volver a convocar a la CGT para discutir junto a gobernadores y legisladores, en el marco del denominado Pacto de Mayo, la reforma laboral de fondo, aunque sin fecha concreta.



Reforma Tributaria:

La propuesta integral de rediseño del esquema impositivo deberá ser presentada hacia fines de 2025, según el acuerdo firmado con el FMI, volverá a poner al gobierno en el dilema de rediscutir el sistema de coparticipación de impuestos con las provincias y municipios.

El informe del equipo técnico del FMI señaló que una reforma impositiva con impacto fiscal neutro debería “reducir gradualmente los impuestos distorsivos sobre exportaciones (retenciones) y transacciones financieras (impuesto al débito y al cheque), reemplazándolos por tributos directos más simples y mejor administrados a hogares y empresas”.

Además, pidió unificar la tasa del monotributo, pasar a los pequeños contribuyentes al régimen general y simplificar el impuesto a las ganancias, lo que incluiría “menores tasas legales junto con la racionalización de deducciones, exenciones y abusos en la transferencia de beneficios”.



El acuerdo con el Fondo establece que “a nivel provincial, se deben eliminar gradualmente los impuestos provinciales (Ingresos Brutos) que distorsionan el patrimonio y se debe priorizar la mejora de la valoración de los activos inmobiliarios y territoriales (incluidos los de los grandes productores agrícolas), entre otras medidas, mediante el fortalecimiento de los registros de activos existentes.

La tributación de los recursos energéticos y mineros requiere mayor estudio y coordinación, especialmente considerando los incentivos ya existentes en el marco del régimen RIGI”.

Reforma previsional:

El gobierno se comprometió con el FMI a simplificar el sistema de jubilaciones y pensiones actual y abordar su sostenibilidad antes de diciembre de 2026, lo que podría incluir una suba de la edad para jubilarse y la eliminación del régimen de moratoria.

Milei se comprometió a mantener la cobertura de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, en al menos el 95% del valor de la canasta básica alimentaria durante todo el programa y a la implementación del Sistema de Indicadores Sociales (SIS) para mejorar la focalización de la asistencia social, con plazo a diciembre de 2025.