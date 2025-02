Una pena, se ha perdido más de un año, no despegan, no demuestran idoneidad ni empatía al ocupar los cargos, por las que cobran buenos montos de dineros, mientras sus dependientes no llegan a cubrir las necesidades básicas, caso de los empleados de los Centros de Salud, en q les hicieron contratos por 200 mil pesos, siendo que el traslado desde sus casas al trabajo, en movilidad, dejan casi el 50% , teniendo, en algunos casos, más de 10 años de trabajar para el municipio. ¿Una burla sin dudas? Una Secretaria de Salud comandada por un tirano soberbio y sin capacidad para tal cargo.

Ni hablar de la Dirección de Transito a cargo de un inoperante que ni idea de lo que son las leyes o reglas del tránsito de una ciudad seria y ordenada, cuyo mérito (se comenta que) es ser acomodado político de algún gremialista negociador.

O el caso más reciente los reclamos de los que dependen del Área de Producción.

O los chóferes y demás que dependiendo de talleres (O.P) no se les paga adicionales y otros temas pactados, pero, dicho sector municipal “ABANDONA” la planta asfáltica, para contratar a una empresa productora (“amiga”) ubicada en el parque industrial; tema que da para pensar muy mal, como que huele a curros amigos.

¿O las enormes cantidades de camionetas y camiones particulares que cargan gas oíl y dicen que son para las motoguadañas, rarito no? Porque según nos comentan esas herramientas (las motoguadañas) funcionan con nafta no a gas oíl.

También comentan que no hay rendiciones claras de ciertas recaudaciones como el estacionamiento medido, espectáculos públicos, tarjeta sube, ENTRADAS AL CORSODROMO (por las comparas y pagos por internet), los stands de los emprendedores. ¿Cuanto tiempo habrá que esperar para ver el resultado económico del Carnaval Pasional y cuantas tribunas se construirán para el evento del año que viene con lo que sobre?

¿Que es lo que sucede entonces que no se escucha a la oposición, (si es que existe) llamados PJ y gremios? Porque casualmente estos dos sectores se auto titulaban defensores de los trabajadores y de los que menos tienen, mostrándose como PALADINES “DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ADQUIRIDOS”.

¿O será lo que comenta RADIO PASILLO que estos (PJ y gremialistas) arreglaron prebendas y puestos laborales para familiares, novias, amantes y demás yerbas?

¿Y de paso a ByN le agradaría saber por qué fue tan caro todo en el Carnaval más Pasional?

También ¿por qué se incrementó tanto lo que se debe abonar a Rentas y al EDOS. Siendo que las calles siguen destruidas a pesar de los curros, perdón, de los arreglos y se sigue vertiendo agua por donde quieras mirar sin que se haga algo?.

Ahhh cierto no hay inflación por eso aumentaron en forma desmedida los impuestos.

Mientrasa tanto los "JEQUES LOCALES" se enojan con los pòrtadores de los temas que interesasn a la comunidad y no en resolver los problemas reales de fondo. Y siguen disputandose "el chapero politico" como si con eso se solucionan las cosas.

Fuente: SOWE / ByN