El PBI creció 5,8% pero se profundiza la recesión: advierten sobre un “rebote estadístico”

Así lo explicó la economista Carolina Manucci en diálogo con Canal E, quien calificó el dato como un “rebote estadístico” tras el fuerte desplome de 2024.



“Ese crecimiento se compara contra un trimestre muy malo del año pasado, cuando hubo una fuerte devaluación que desplomó todas las variables macroeconómicas. Por eso ahora vemos una mejora porcentual importante, pero eso no significa que se haya recuperado lo perdido”, afirmó.

El problema del consumo y las pymes

Según Manucci, mientras el sector financiero muestra un crecimiento del 27%, el consumo interno continúa deprimido. “Las pequeñas y medianas empresas están atravesando un retroceso enorme. Muchas están en default, se van del país o despiden personal. No vemos una recuperación real”, alertó.

Además, cuestionó la falta de estímulos a la actividad: “Las herramientas que tiene el gobierno para reactivar, como obra pública o beneficios impositivos, no se están usando. Ni siquiera se están reparando rutas en sectores estratégicos como Vaca Muerta”.

Tasas usureras y crédito inaccesible

Uno de los puntos más críticos del informe fue la intermediación financiera. “Es obsceno que ese rubro haya crecido 27,2% cuando los bancos ofrecen créditos con tasas usureras y cada vez acortan más los plazos”, señaló Manucci. Para ella, incluso podría haber una intencionalidad detrás de mantener esa dinámica: “Al gobierno tal vez le conviene que no haya crédito accesible para que no se dispare el consumo y con él la inflación. Por eso no hacen nada para controlar las tasas”.

En cuanto al mercado financiero, advirtió que los bancos están perdiendo valor: “Las acciones de Galicia y Macro cayeron más de un 6%. Nadie se la juega si no hay reglas claras ni señales de estabilidad”.



Desconfianza e incertidumbre

Manucci también se refirió a la reciente caída en los mercados y a la percepción de los inversores. “Hoy el mercado está fatal. Además, desde Londres se volvió a reclamar el pago de los cupones PBI por 1.500 millones de dólares. Y con los vencimientos de julio encima, el gobierno todavía no tiene la plata”, alertó.

Frente a ese escenario, la economista insistió en que la situación es frágil: “Decir que vamos a crecer como China es exagerado. La recesión sigue y el modelo económico cierra, pero con caída de la actividad”.