“DIA MUNDIAL DEL TABACO 2025”: LA CAMPAÑA FUE DECLARADA DE INTERÉS LEGISLATIVO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

En esta oportunidad la Campaña mundial cuenta con un mensaje claro, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que apunta a la visibilización de las tácticas nocivas de la industria tabacalera.

Puntualmente se basa en revelar las estrategias que emplean las industrias del tabaco y la nicotina para hacer atractivos sus productos nocivos, especialmente para los jóvenes. Al exponer estas tácticas, la Organización Mundial de la Salud busca promover políticas más sólidas, incluida la prohibición de los aromas que hacen más atractivos los productos de tabaco y nicotina, y preservar la salud pública.

En el marco de esta problemática se inscriben las nuevas modalidades de consumo alentadas por la industria, que vienen también de la mano de los “vapers o cigarrillos electrónicos”, que muchas veces se presentan como más inocuos.

Muchas personas desconocen que el uso de estos dispositivos, cada vez más presentes entre los adolescentes, son un grave problema sanitario. En los últimos años, se ha observado un aumento significativo en el uso de estos dispositivos liberadores de nicotina, la sustancia adictiva por excelencia que genera la dependencia al tabaco.

Los cigarrillos electrónicos, de los que existen decenas de modelos y marcas, funcionan con una batería que genera calor. Esta energía calienta una solución líquida colocada en un receptáculo hasta lograr su volatilización (una especie de humo o niebla), la cual es inhalada por la boca mediante una boquilla, llegando a los pulmones como en el acto de fumar.

Estos dispositivos se comercializan en modelos con diferentes potencias y temperaturas. Asimismo la solución para vapear contiene saborizantes, propilenglicol, diacetilo, glicerina vegetal, acroleína y formaldehído (cancerígenos), entre otros ingredientes, algunos de los cuales son desconocidos o no han sido testeados para inhalación.

La legislación prohíbe su promoción, venta y distribución. Por lo tanto, se desconoce el origen y la forma de manufactura de los distintos dispositivos y soluciones. Sin embargo, existe un activo comercio ilegal, especialmente a través de canales electrónicos, por los que los jóvenes acceden fácilmente a estos productos.



Es por eso que la campaña lleva como lema “Desenmascaremos su atractivo” ya que detrás de lo que se presentan como sabores atractivos, se ocultan los daños para la salud de quienes los consumen.

Según la OMS “El consumo de tabaco sigue siendo una de las principales causas de muerte prevenible en el mundo. En la actualidad, las industrias del tabaco y la nicotina continúan atrayendo a nuevas generaciones mediante manipuladores diseños de productos, sabores atractivos y estrategias de marketing altamente glamorizadas que generan una falsa sensación de seguridad, despiertan deseo y vulneran de manera audaz el derecho a la salud—especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

En la era digital, estas tácticas se han vuelto aún más sofisticadas. La industria actualmente aprovecha la disponibilidad de datos personales, el alcance de influencers y contenidos promocionales sutiles para dirigirse a este público a través de redes sociales, videojuegos y plataformas de streaming—a menudo utilizando contenido promocional encubierto o aparentemente inocuo que puede eludir las prohibiciones publicitarias tradicionales y la supervisión de los padres. Este auge del marketing digital socava décadas de avances en el control del tabaco y exige una acción urgente y coordinada”



MÁS CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN PARA PROTEGER A NUESTRA COMUNIDAD

Desde 1987 se la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial sin Tabaco con el objetivo claro de concientizar sobre los daños que el tabaco produce y sus efectos en la población. Este evento que se ha convertido con los años en una campaña de visualización de la problemática es crucial para reducir su consumo y sus efectos negativos en la Salud Pública.

DATOS QUE ALARMAN

El consumo de tabaco se cobra la vida de 8 millones de personas por año en todo el mundo y tan sólo en la Argentina, provoca 48 mil fallecimientos debido a enfermedades relacionadas, lo que representa el 14 % del total

Según estadísticas el tabaquismo es el responsable de 9 de cada 10 casos de Cáncer de Pulmón.

El Dr. Guillermo Saucedo es Médico egresado de la U.B.A.Ex Docente Facultad de Medicina U.B.A. en Clínica Médica, Toxicología y Nefrología. Nefrólogo. Toxicólogo. Coordinador del Grupo sobre Cianobacterias y Salud. Htal. Masvernat Ex Médico del Incucai y Cucaier. Co- Fundador y primer presidente de la Asociación Programa Concordia Trasplante.

También en su trayectoria se detalla que ha sido Ex Director Asistente Técnico Htal. Masvernat. Fundador del Servicio de Nefrología y Diálisis y de la Residencia de Nefrología Htal. Masvernat

Actualmente, también es Miembro del Comité de Docencia e Investigación del Htal. Masvernat y presidente del Comité de Bioética del Htal. Masvernat (en formación)