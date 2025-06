LA UNIVERSIDAD PUBLICA VA AL CONGRESO.

Los rectores de las universidades advirtieron que los salarios, medidos contra la inflación desde que asumió el actual gobierno nacional, tuvieron una pérdida del 100 por ciento. -

El presupuesto asignado a las universidades para el 2025 representa solo el 50 por ciento de lo requerido para su funcionamiento lo que ha derivado en una significativa reducción de las actividades académicas, de investigación y extensión. -

La universidad no se rinde. La universidad en la Argentina es gratuita y no arancelada.-Ante este complejo escenario, las instituciones universitarias y científicas de todo el territorio nacional con el aporte de docentes y no docentes ,autoridades y catedráticos de renombre internacional elaboraron un proyecto de Ley de financiamiento universitario presentado en el Congreso de la Nación “con la voluntad de constituir un insumo que permita sancionar una ley que solucione estructuralmente el problema del financiamiento educativo, asignando recursos básicos para el normal funcionamiento del sistema universitario y científico, resolviendo no solo la angustiante e injusta situación salarial sino también garantizando programas decisivos para la asistencia de nuestros estudiantes”.

La Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia apoya decididamente este proyecto de excelencia para que el poder legislativo resuelva en bien de toda la sociedad que se desarrolla y avanza por el gran trabajo y esfuerzo de las instituciones educativas y científicas. -

Es nuestro deber como entidad intermedia sindical estar mano a mano luchando y convocando a la sociedad a adherirse a este proyecto de Ley de Financiación de la Educación Superior que ha sido presentado en la Comisión de Educación de la honorable Cámara de Diputados de la Nación el 28 de mayo del año en curso.

La trascendente importancia de la educación universitaria estriba en que puede generar una profunda apertura del horizonte de la persona humana, no solo incluyendo su preparación técnico-científica, sino su dimensión humanística y ética. Así, esta apertura forma a personas que no están a merced de las modas del momento o de ideologías reduccionistas, sino más bien arraigadas a la realidad de las cosas, y que buscan servir a la sociedad y el país. -

El movimiento sindical organizado está presente hoy junto a los universitarios y las organizaciones que los representan institucionalmente. -

“La unidad es superior al conflicto y el todo es más que la mera suma de las partes”.

CONSEJO EJECUTIVO

CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO

C.G.T. REGIONAL CONCORDIA