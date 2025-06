"La tendencia es claramente neonazi: [canciller de Alemania] Friedrich Merz, [exministra de Asuntos Exteriores de Alemania] Annalena Baerbock, [vice primera ministra de Canadá] Chrystia Freeland, [exmandataria de Georgia ]Salomé Zarubisvili. Ahora podemos añadir a ellos a la jefa del MI6, Blaise Metreweli", escribió la vocera en su canal de Telegram.



En sus palabras, alguien está colocando deliberadamente y conscientemente a "descendientes de nazis en puestos de liderazgo en los países del Occidente colectivo".

Señaló que, a petición de los periodistas, el Ministerio del Interior británico informó que Konstantín Metreweli-Dobrovolski nació en la región de Chernígov durante la ocupación por la Wehrmacht en 1943. Su padre, abuelo de Blaise, era Konstantin Dobrovolski. Metreweli es el apellido del segundo marido de la abuela de Blaise Metreweli, un emigrante de origen georgiano, David Metreweli.

La diplomática aclaró que los Archivos Militares Federales de Friburgo aportaron un contexto importante a esta información. Agregó que Konstantín Dobrovolski es un colaborador y asesino ucraniano, un cruel criminal de guerra involucrado en el Holocausto.

"Tras el inicio de la guerra, desertó a los alemanes y se unió voluntariamente no solo a las filas de la Wehrmacht, sino también a las SS. Los materiales de archivo conservaron su confesión: 'Participé personalmente en el exterminio de judíos cerca de Kiev'", señala el informe.

Internacional

Putin: no es Rusia la que es agresiva, sino Occidente en su conjunto

ayer



El 16 de junio de 2025 se anunció el nombramiento de Blaise Metreweli como nueva jefa del MI6. Será la primera mujer al frente de esta agencia. Se espera que Metreweli tome posesión de su cargo el 1 de octubre, sucediendo a Richard Moore, que ha ocupado el puesto desde 2020.

Metreweli se incorporó al MI6 en 1999 y pasó la mayor parte de su carrera en operaciones en Oriente Medio y Europa. En los últimos años, encabezó la unidad Q, responsable de tecnología e innovación.

Paralelamente, ocupó varios altos cargos en el Servicio de Seguridad Británico (MI5), la agencia de contrainteligencia responsable de la seguridad interior.

Según The Telegraph, a principios de la década de 2020, Metreweli, que trabajaba bajo el seudónimo de 'Director K', era responsable de contrarrestar la inteligencia de "Estados no amigos", principalmente Rusia y China.