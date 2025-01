Cómo queda el cupo de extranjeros en River tras la venta de Nicolás Fonseca y quién más se podría ir

Una gran noticia para el Millonario, ya que se desprende de un futbolista que no iba a ser tenido en cuenta y recupera la inversión hecha. Y también libera un cupo de extranjero.

La transferencia le dejará al Millonario alrededor de 2.2 millones de dólares, casi la misma cifra que el club desembolsó para contratarlo en 2023 (se sumó seis meses después, en enero 2024). Pero lo más importante es que ayudará a resolver un problema que volvía a aparecer: la plaza de futbolistas internacionales. El Más Grande la tenía completa con Fonseca, Sant’Anna, Borja, Bareiro, Tapia, Rojas y Boselli (cedido en Estudiantes).

¿Cómo funciona el cupo de extranjero?

El reglamento del fútbol argentino permite tener hasta siete contratos registrados de futbolistas no nacidos en el país, o que no tengan la ciudadanía (como Paulo Díaz, quien la obtuvo en 2024 y dejó de ocupar cupo). Sin embargo, la normativa presenta varios asteriscos.

De estos siete, solo cinco pueden firmar planilla. Y a la vez, un máximo de dos pueden estar cedidos a préstamo. Aunque con un detalle, las cesiones al fútbol local no liberan plaza, motivo por el cual Boselli, hoy en Estudiantes, sigue ocupando uno de los lugares. Y además, un mínimo de dos de los siete jugadores extranjeros deben registrar al menos 10 partidos con su Selección nacional.

De este modo, con la venta de Fonseca River se quedará con seis cupos agotados: Sant’Anna, Bareiro y Borja, que ya estaban en el plantel, más los refuerzos Tapia y Rojas. Y Boselli a préstamo en el fútbol local. Es decir que tiene cinco en la plantilla, y un cupo disponible para usar, pero con el agravante de que si llega otro y no se va nadie, uno no podría firmar planilla.

River busca liberar más cupos: qué extranjeros podrían irse

Para tener la chance de abrir el espectro de posibilidades a la hora de buscar los refuerzos que faltan en el mercado de pases, el Millonario quiere desprenderse de otro nacido fuera de Argentina. Vale destacar que tiene un cupo disponible para ceder a algún futbolista, pero no podrá ser al fútbol local ya que no le liberaría una plaza.

Otro que podría salir es Adam Bareiro. El paraguayo fue la gran novela del último mercado y River lo terminó pagando 3.5 millones de dólares, pero en los más de 500 minutos que lleva disputados distribuidos en 16 partidos todavía no convirtió goles. Recibió varios sondeos, pero no propuestas concretas.

Por último, Miguel Borja en principio se quedará en el Más Grande aún pese a la próxima llegada de Sebastián Driussi, pero hasta que el mercado no cierre no se puede descartar que venga un club y ejecute su cláusula de rescisión de 4 millones de dólares.

¿Puede llegar otro extranjero a River en este mercado de pases?

El libro de pases cierra en febrero, y hasta que no esté cerrado puede pasar en cualquiera. Si River cierra a Montiel, Driussi y Esquivel, no se bajará del mercado pero sí sacará e pie del acelerador. El único nombre extranjero que se baraja por ahora es el de Gabriel Suazo, como alternativa por si no prospera la llegada de Esquivel. También sonó el colombiano Kevin Castaño, pero el Millonario no ha avanzado por él.