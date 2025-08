Liga de Básquet FERRO Y ESTUDIANTES GANARON

. Los tres clubes juegan haciendo un gran esfuerzo dirigencial y en los tres casos tratando de fomentar a los juveniles, ya que son mayoría en sus planteles y así potenciarlos a futuro. Esta Liga es un torneo muy duro, con viajes por toda la provincia y enfrentándose con equipos avezados e históricos en muchos casos, que se preparan para ascender, para tratar de ganar el torneo. Esa “carga” se le suma a los equipos de nuestra ciudad en cada viaje, aunque es cierto que los de Concordia también están bien preparados e irán encontrando una forma de juego con el correr de los partidos. Tienen los tres entrenadores jóvenes que saben y mucho, por lo que creemos que van a competir de igual a igual en todos lados.

A la Zona 3 la integran también Santa Rosa y Vélez de Chajarí, Social Federación, Social San José y La Armonía de Colón.

En esta primera fecha entre los concordienses los ganadores fueron Ferrocarril y Estudiantes, mientras que Capuchinos cayó derrotado.

Los resultados de la Zona 3 fueron los siguientes:

Social San José 65 – Estudiantes Concordia 76.

Vélez de Chajarí 84 – Capuchinos 79.

La Armonía 68 – Santa Rosa de Chajarí 87.

Ferrocarril 74 – Social Federación 69.

FECHA 2 ZONA 3

Se jugará íntegramente este domingo 10 de agosto venidero con estos partidos:

Social Federación vs. Social San José.

Ferrocarril vs. La Armonía.

Santa Rosa vs. Vélez.

Capuchinos vs. Estudiantes.

Nota: Todos tienen horario de comienzo a las 20 horas.