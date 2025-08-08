En Legerén LA VUELTA DEL ENDURO

Mauricio Retamar celebró la conformación de la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos
Concordia, 7 de agosto de 2025 — En sintonía con el histórico anuncio de la conformación de la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos, Mauricio Retamar manifestó su total respaldo a la unión de fuerzas entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Libertario y el Partido Fe, con el objetivo de enfrentar al kirchnerismo en las elecciones legislativas nacionales de octubre.