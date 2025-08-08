En Legerén LA VUELTA DEL ENDURO

El epicentro será el Club Juventud Unida y contará con la participación de más de 250 pilotos. Sin duda un número más que importante de motos para brindar un gran espectáculo en el trazado que es casi conocido por todos, ya que no es la primera vez que visitan esa zona de Concordia.

El sábado habrá Entrenamientos de 14 a 17 horas y el domingo desde las 11 horas con las competencias en las distintas categorías.

El cronograma será el siguiente:

SABADO 9 DE AGOSTO

09.00hs: Apertura de Boxes e inscripciones.

14.00hs: Entrenamientos Libres Motos Mayores.

16.00hs: Cierre de Circuito Mayores – Entrenamiento Menores Escuela LAE.

16.30hs: Cierre de Entrenamientos.

DOMINGO 10 DE AGOSTO

08.00hs: Inscripción y colocado de sensores.

10.00hs: Reunión obligatoria de pilotos.

10.30hs: Parque Cerrado Primera Largada.

11.00hs: Primera Largada.

Primera Largada: Promocional, Principiantes, Enduro Calle, Calle Máster, Máster D, Juveniles Sub 16.

Segunda Largada: Senior, Junior, Máster A, B y C.

Tercera Largada: Escuela LAE.