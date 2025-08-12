Comunicado del Circulo Entrerriano de Trabajadores de Presna

Te puede interesar

Reconstruir las rutas nacionales costará u$d 250 mil millones. José Couceiro, Entre Rios 12/08/2025 El ex coordinador de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, el ing. Eduardo Plasencia, habló del estado de las rutas nacionales, a partir de un informe de la Dirección de Vialidad Nacional, y señaló que: “la reconstrucción demandará diez años”, “el estado de las rutas nacionales es crítico, sólo el 27% están en buen estado” (según lo expresó ésta semana a CADENA 3),.

El Partido Justicialista de Federación a través de un Comunicado expresa su disconformidad por la distribución de los fondos de CAFESG pregonando Entre Rios 12/08/2025 El Partido Justicialista de la ciudad de Federación, a través de un comunicado expresa su disconformidad con el artículo 3º del decreto del Gobernador de la provincia de Entre Ríos Rogelio Frigerio, mediante el cual se establece la distribución de los fondos de CAFESG, el cual no especifica puntualmente qué porcentajes le corresponde a la ciudad de Federación, ciudad que entregó su vida por Salto Grande, que sufrió el desarraigo y vieron desaparecer su ciudad bajo las aguas. Salto Grande tiene una deuda histórica con Federación.

Daniel Cedro: “Frigerio y Azcué promueven candidatos que votarán contra Entre Ríos” FEF Entre Rios 12/08/2025 El dirigente del Frente Entrerriano Federal criticó con ironía el alineamiento del intendente de Concordia con el armado nacional de Milei y advirtió sobre la pérdida de autonomía política del gobierno provincial.

El proyecto del Gobierno para aprobar endeudamiento prevé recuperar fondos y destinar recursos a obras Oid Mortales // LQQDD Entre Rios 12/08/2025 El Senado entrerriano empezó a analizar esta semana el pedido de autorización del Poder Ejecutivo para tomar un endeudamiento de hasta 500 millones de dólares que permita mejorar el perfil de la deuda de Entre Ríos y encarar un plan de infraestructura, retirado el Estado nacional de la obra pública.

Mauricio Retamar celebró la conformación de la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos pregonando Entre Rios 08/08/2025 Concordia, 7 de agosto de 2025 — En sintonía con el histórico anuncio de la conformación de la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos, Mauricio Retamar manifestó su total respaldo a la unión de fuerzas entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Libertario y el Partido Fe, con el objetivo de enfrentar al kirchnerismo en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

En un hecho histórico, la provincia tomó posesión del puerto de Paraná pregonando Entre Rios 01/08/2025 En un hecho histórico para la capital entrerriana y para toda la provincia, el gobernador Rogelio Frigerio anunció que Entre Ríos tomó posesión formal de los terrenos del puerto de Paraná, tras más de dos décadas de gestiones infructuosas. Fue durante un recorrido por el predio portuario, junto a la intendenta Rosario Romero.

José Cáceres acusó a Frigerio y Milei por la crisis del turismo pregonando Entre Rios 01/08/2025 Citó datos de la CAME y comparó la situación actual con los datos relevados en 2003, cuando, aseguró, “hablábamos de récord histórico” y asoció aquella situación a “políticas activas desde el Estado”. “Lamentablemente, se están destruyendo cosas que cuesta mucho volver a construir”, reflexionó.