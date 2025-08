Juventud arriba SOLO TRES SE JUGARON

Toda la fecha de Primera A seguramente será reprogramada y habrá que ver si queda tal cual para este fin de semana venidero o hay algún retoque. Lo cierto es que por dos semanas consecutivas la lluvia complicó a la Liga que ahora, en el caso de la Primera B, tiene la engorrosa tarea de reprogramar partidos y habrá que ver qué días utiliza para poder jugarlos dado que no hay muchos disponibles. Recordemos que nuestro fútbol es amateur, donde los jugadores tienen su trabajo y aparte entrenan y juegan en sus equipos, lo que hace más difícil encontrar un horario adecuado para disputar estos partidos pendientes. Generalmente se puede jugar de noche, pero con el invierno ello es prácticamente imposible por la incomodidad que ello genera. Pero, en definitiva, veremos cómo lo resuelve la entidad madre de nuestro fútbol.

Lo cierto es que ayer, en lo más importante, Juventud Unida venció a Estudiantes por 1 a 0 y de esta manera mantiene la punta de la tabla justamente por encima de Salto Grande, que goleó.

Nosotros estuvimos el domingo en cancha de Salto Grande, que pese al agua caída aguantó bien y se pudo jugar normalmente. Allí, el equipo de Mario Delduca se impuso con comodidad por 4 a 0 ante un Wanderer´s que ya desde el primer tiempo jugó con 9 jugadores.

La goleada arrancó en el primer tiempo con un gol en contra de Leonardo Schiebert, quien quiso rechazar un centro y la metió contra el palo izquierdo de su propio arco. Luego vino la primera expulsión, y fue la de Franco Ramírez quien tras ensayar una protesta se fue al vestuario. Salto Grande a los pocos minutos llegó al segundo gol por parte de Jorge Somer, tras buena definición. Y para completar el primer tiempo Jorge Miranda aplicó un codazo alevoso y visible desde todo ángulo a un jugador de Salto Grande que intentaba correr por derecha en el ataque, además delante del asistente del árbitro. Hubo un tumulto, quejas de afuera y de adentro para con el jugador. Y tras disiparse y calmarse los nervios de todos, Leo Segovia, el árbitro del partido, decidió expulsar al N°5 Luis López y no a quien fue el agresor. Todos intentaban enmendar el error, pero López para no quedar mal con sus compañeros “se la comió” y se fue al vestuario. Lo cierto es que Miranda jugó todo el resto del partido.

En la segunda mitad, Salto Grande redondeó la goleada con una buena definición contra un palo de “Sappi” Martínez y posteriormente con la llegada de Lukas Peralta. El bohemio casi no tuvo chances netas de gol y Salto Grande hasta se dio el lujo de hacer debutar a Bautista Villanueva en el arco en el segundo tiempo.

Salto Grande, por ahora, sigue corriendo de atrás a Juventud Unida, pero el final del partido los mostró con plena confianza de seguir por el camino ganador para intentar volver a la punta que en algún momento del torneo tuvieron.

RESULTADOS DÍA DOMINGO

Juventud Unida 1 – Estudiantes 0.

Wanderer´s 0 – Salto Grande 4.

Los Charrúas 1 – Atlhetic Club 1.

Posiciones: Juventud Unida 40, Salto Grande 37, Ferrocarril 29, Unión 28, Los Charrúas 27, Estudiantes 25, Sarmiento 24, San Martín 23, Monseñor Rosch 17, Wanderer´s 15,Athletic Club 14, El Olimpo 13, Zorraquín 12, Ancel 7.

PARTIDOS PENDIENTES FECHA 17

Sarmiento vs. San Martín.

Zorraquín vs. Ancel.

Ferrocarril vs. El Olimpo.

Mons. Rosch vs. Unión.

Nota: Se jugarán en día y horarios que los reprograme la Liga.