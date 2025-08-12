PREGONANDO PREGONANDO

Daniel Cedro: “Frigerio y Azcué promueven candidatos que votarán contra Entre Ríos”

El dirigente del Frente Entrerriano Federal criticó con ironía el alineamiento del intendente de Concordia con el armado nacional de Milei y advirtió sobre la pérdida de autonomía política del gobierno provincial.

Entre Rios12/08/2025 FEF
cedro bahl
cedro bahl

Daniel Cedro cuestionó con dureza la decisión del intendente de Concordia, Francisco Azcué “de sumarse abiertamente al espacio de Javier Milei, utilizando incluso los colores y la simbología del oficialismo nacional, dejando en el baúl de los recuerdos y borrando de un plumazo la historia de un partido centenario que cobijó a Alem, Yrigoyen, Illia y Alfonsín”. 


“Azcué se pintó de violeta, pero el maquillaje no alcanza para tapar una gestión desdibujada y una provincia paralizada cuyo único rumbo es tomar más deuda”, afirmó Cedro. 


Para el vicepresidente 2° del FEF, este corrimiento no es un hecho aislado, sino una señal preocupante de la deriva del oficialismo provincial: “Llevan casi dos años gobernando sin resolver ningún problema de Entre Ríos. Mientras tanto, la deuda crece, los servicios se deterioran y lo único que parecen tener para ofrecerle a la ciudadanía es una promesa vacía: ‘no volver al kirchnerismo’. Esa es toda su plataforma”.


En ese sentido, Cedro también apuntó contra el gobernador Rogelio Frigerio, a quien acusó de abandonar el espíritu federal y entregarse por completo al diseño político centralista de Milei: “Durante meses se quejaron de que Nación no les daba nada, sin embargo sus legisladores nacionales votaron siempre en línea con LLA, y ahora van todos juntos a la elección”. 


“¿Qué se puede esperar —se preguntó Cedro— de legisladores nacionales elegidos desde la Casa Rosada, que van a convalidar absolutamente todo lo que pida Milei, aún en contra de los intereses de la provincia? Eso es exactamente lo que hoy están propiciando Frigerio y Azcué, desconociendo la tradición federal de nuestra provincia y subordinándose sin resistencia al poder central”.


El dirigente del Frente Entrerriano Federal trazó además una diferencia con otros mandatarios provinciales: “Hay gobernadores que defienden con firmeza los intereses de sus provincias. Maximiliano Pullaro en Santa Fe y Martín Llaryora en Córdoba han demostrado que es posible tener autonomía, rebeldía y liderazgo propio. En Entre Ríos, en cambio, Frigerio elige la rendición incondicional”.

Cedro cuestionó también la actitud de sectores de la UCR provincial, particularmente la de Francisco Azcué, al considerar que “tiran por la borda más de cien años de historia de un partido que nació nacional, popular y federal, para sumarse sin condiciones a un espacio donde todo —el nombre, los colores, la simbología y hasta los candidatos— se define desde Buenos Aires”.

“En vez de discutir ideas o defender los intereses entrerrianos, lo que hacen es firmar un contrato de adhesión en el que se someten dócilmente a las decisiones del poder central, sin dignidad, sin voz, sin respeto por la historia de sus propios partidos”, agregó.

Finalmente, Cedro concluyó: “Si el nuevo proyecto político de Entre Ríos se reduce a pintarse de violeta y copiar la estética libertaria por miedo a salir terceros, al menos que lo digan con honestidad. Pero que no pretendan disfrazar con marketing lo que en el fondo es una claudicación política”.

Últimos artículos
FRENTE-TRIBUNALES

El 23 y 24 de octubre será inhábil judicial en el fuero Laboral

SIC-STJER
Policiales13/08/2025

El Superior Tribunal de Justicia dispuso declarar de “interés judicial” el “IX Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos” . Ante el pedido del Colegio de la Abogacía resolvió declarar inhábil judicial para el fuero del Trabajo, los días 23 y 24 de octubre de 2025, con el objetivo de facilitar la concurrencia de quienes participen del encuentro.

gondolas super

Las grandes empresas siguen remarcando precios.

pregonando
Argentina13/08/2025

Las grandes empresas de alimentos están entregando listas con subas de precios, por los aumentos del dólar, las tarifas y los combustibles; lo que llevaría -a partir de agosto- que el piso de la inflación sea del 2%.

Te puede interesar
ruta 22 viale

Reconstruir las rutas nacionales costará u$d 250 mil millones.

José Couceiro,
Entre Rios12/08/2025

El ex coordinador de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, el ing. Eduardo Plasencia, habló del estado de las rutas nacionales, a partir de un informe de la Dirección de Vialidad Nacional, y señaló que: “la reconstrucción demandará diez años”, “el estado de las rutas nacionales es crítico, sólo el 27% están en buen estado” (según lo expresó ésta semana a CADENA 3),.

logo_partido_justicialista

El Partido Justicialista de Federación a través de un Comunicado expresa su disconformidad por la distribución de los fondos de CAFESG

pregonando
Entre Rios12/08/2025

El Partido Justicialista de la ciudad de Federación, a través de un comunicado expresa su disconformidad con el artículo 3º del decreto del Gobernador de la provincia de Entre Ríos Rogelio Frigerio, mediante el cual se establece la distribución de los fondos de CAFESG, el cual no especifica puntualmente qué porcentajes le corresponde a la ciudad de Federación, ciudad que entregó su vida por Salto Grande, que sufrió el desarraigo y vieron desaparecer su ciudad bajo las aguas. Salto Grande tiene una deuda histórica con Federación.

LLA E.R.

Mauricio Retamar celebró la conformación de la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos

pregonando
Entre Rios08/08/2025

Concordia, 7 de agosto de 2025 — En sintonía con el histórico anuncio de la conformación de la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos, Mauricio Retamar manifestó su total respaldo a la unión de fuerzas entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Libertario y el Partido Fe, con el objetivo de enfrentar al kirchnerismo en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

romero frigerio

En un hecho histórico, la provincia tomó posesión del puerto de Paraná

pregonando
Entre Rios01/08/2025

En un hecho histórico para la capital entrerriana y para toda la provincia, el gobernador Rogelio Frigerio anunció que Entre Ríos tomó posesión formal de los terrenos del puerto de Paraná, tras más de dos décadas de gestiones infructuosas. Fue durante un recorrido por el predio portuario, junto a la intendenta Rosario Romero.

jose caceres

José Cáceres acusó a Frigerio y Milei por la crisis del turismo

pregonando
Entre Rios01/08/2025

Citó datos de la CAME y comparó la situación actual con los datos relevados en 2003, cuando, aseguró, “hablábamos de récord histórico” y asoció aquella situación a “políticas activas desde el Estado”. “Lamentablemente, se están destruyendo cosas que cuesta mucho volver a construir”, reflexionó.

Lo más visto
control

Olicia de Entre rIOS informa

 Dirección General de Prevención y Seguridad Vial 
Policiales12/08/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

ruta 22 viale

Reconstruir las rutas nacionales costará u$d 250 mil millones.

José Couceiro,
Entre Rios12/08/2025

El ex coordinador de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, el ing. Eduardo Plasencia, habló del estado de las rutas nacionales, a partir de un informe de la Dirección de Vialidad Nacional, y señaló que: “la reconstrucción demandará diez años”, “el estado de las rutas nacionales es crítico, sólo el 27% están en buen estado” (según lo expresó ésta semana a CADENA 3),.