Ya se sabe cómo elegirá el Chelo Delgado a su acompañante en el fútbol de Boca: “La idea es…”

Hace ya varios días, Juan Román Riquelme tomó la decisión de disolver el Consejo del Fútbol de Boca. Y con esto, el único que quedó trabajando en el club como responsable del fútbol es Marcelo el “Chelo” Delgado.

De esta manera, se sabe que la idea del Xeneize es traer uno o más nombres nuevos para trabajar en el estructura del fútbol del club. Y quien será el encargado de elegir al o los reemplazantes de Serna y Cascini será justamente el Chelo Delgado.

Se reveló que la idea de Juan Román Riquelme es resolver este tema a lo largo de esta semana. Y también, se pudo conocer cómo va a ser el proceso del Chelo para elegir a estas nuevas personalidades que vengan a trabajar al club de la Ribera.



Marcelo Delgado, ex jugador de Boca (Getty Images)

Ya se sabe: cómo elegirá el Chelo Delgado a su acompañante en el fútbol de Boca

El periodista Diego Monroig contó en ESPN que la idea de Boca es que el Chelo Delgado elija a su/sus acompañantes para trabajar en el fútbol del club. Y contó que las gestiones para encontrar el nombre comenzarán esta semana.

A su vez, el cronista reveló el método que eligió el ex jugador para llevar a cabo esta elección. Y será a través de entrevistas con diferentes personalidades del fútbol. ¿Los candidatos que más suenan? Carlos Fernando Navarro Montoya, José Pekerman y el Beto Márcico.



Marcelo Delgado, ex jugador de Boca (Boca Oficial)

Y así lo contó en ESPN: “La idea es que Delgado tenga un acompañante elegido por él. La idea es que esta semana tenga 2 o 3 entrevistas con personalidades del fútbol para que termine ocupando ese lugar. La idea es que Delgado hable con cada una de ellas y que después de acuerdo a las impresiones que se lleve de esas charlas se lo traslade a Riquelme y que entre los dos decidan”.



Serna hizo un fuerte descargo tras su salida de Boca: “Me tocó a mí”

Tras no seguir ligado a Boca, Mauricio Serna habló con los medios para despedirse del club. “Quienes me conocen o me han aprendido a conocer, saben lo que representa para mí y para mi familia este club. Pero en la vida es de decisiones. Muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar. Un momento difícil“, comenzó en su fuerte descargo.

Luego, prosiguió: “Pero así como un día el presidente me invitó para ser parte de su grupo de trabajo, hoy soy honesto y tengo que decir que ya di todo. Hoy me tocó a mí. Me han ofrecido estar en otra área del club y tomé la decisión de no aceptarlo porque creo que no sería conveniente. Prefiero venir acá, saludarlos a todos y decir esto ya tuvo su fin“.