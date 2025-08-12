PREGONANDO PREGONANDO

Ya se sabe cómo elegirá el Chelo Delgado a su acompañante en el fútbol de Boca: “La idea es…”

El Xeneize cambiará su estructura del fútbol y el ex jugador será el encargado de elegir al reemplazo de Serna y Cascini.

deportes12/08/2025pregonandopregonando
marcelo delgado
marcelo delgado

Hace ya varios días, Juan Román Riquelme tomó la decisión de disolver el Consejo del Fútbol de Boca. Y con esto, el único que quedó trabajando en el club como responsable del fútbol es Marcelo el “Chelo” Delgado.

De esta manera, se sabe que la idea del Xeneize es traer uno o más nombres nuevos para trabajar en el estructura del fútbol del club. Y quien será el encargado de elegir al o los reemplazantes de Serna y Cascini será justamente el Chelo Delgado.

Se reveló que la idea de Juan Román Riquelme es resolver este tema a lo largo de esta semana. Y también, se pudo conocer cómo va a ser el proceso del Chelo para elegir a estas nuevas personalidades que vengan a trabajar al club de la Ribera.

 
 Marcelo Delgado, ex jugador de Boca (Getty Images)
Ya se sabe: cómo elegirá el Chelo Delgado a su acompañante en el fútbol de Boca
El periodista Diego Monroig contó en ESPN que la idea de Boca es que el Chelo Delgado elija a su/sus acompañantes para trabajar en el fútbol del club. Y contó que las gestiones para encontrar el nombre comenzarán esta semana.

A su vez, el cronista reveló el método que eligió el ex jugador para llevar a cabo esta elección. Y será a través de entrevistas con diferentes personalidades del fútbol. ¿Los candidatos que más suenan? Carlos Fernando Navarro Montoya, José Pekerman y el Beto Márcico.

 
 Marcelo Delgado, ex jugador de Boca (Boca Oficial)
Y así lo contó en ESPN: “La idea es que Delgado tenga un acompañante elegido por él. La idea es que esta semana tenga 2 o 3 entrevistas con personalidades del fútbol para que termine ocupando ese lugar. La idea es que Delgado hable con cada una de ellas y que después de acuerdo a las impresiones que se lleve de esas charlas se lo traslade a Riquelme y que entre los dos decidan”.

 
Serna hizo un fuerte descargo tras su salida de Boca: “Me tocó a mí”
Tras no seguir ligado a Boca, Mauricio Serna habló con los medios para despedirse del club. “Quienes me conocen o me han aprendido a conocer, saben lo que representa para mí y para mi familia este club. Pero en la vida es de decisiones. Muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar. Un momento difícil“, comenzó en su fuerte descargo.

Luego, prosiguió: “Pero así como un día el presidente me invitó para ser parte de su grupo de trabajo, hoy soy honesto y tengo que decir que ya di todo. Hoy me tocó a mí. Me han ofrecido estar en otra área del club y tomé la decisión de no aceptarlo porque creo que no sería conveniente. Prefiero venir acá, saludarlos a todos y decir esto ya tuvo su fin“.

Últimos artículos
FRENTE-TRIBUNALES

El 23 y 24 de octubre será inhábil judicial en el fuero Laboral

SIC-STJER
Policiales13/08/2025

El Superior Tribunal de Justicia dispuso declarar de “interés judicial” el “IX Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos” . Ante el pedido del Colegio de la Abogacía resolvió declarar inhábil judicial para el fuero del Trabajo, los días 23 y 24 de octubre de 2025, con el objetivo de facilitar la concurrencia de quienes participen del encuentro.

gondolas super

Las grandes empresas siguen remarcando precios.

pregonando
Argentina13/08/2025

Las grandes empresas de alimentos están entregando listas con subas de precios, por los aumentos del dólar, las tarifas y los combustibles; lo que llevaría -a partir de agosto- que el piso de la inflación sea del 2%.

Te puede interesar
motocross

En Legerén LA VUELTA DEL ENDURO

Edgardo Perafan
deportes08/08/2025

Este sábado 9 y domingo 10 de agosto retorna el ruido y la emoción con el Campeonato Litoral Argentino de Enduro en la zona de Benito Legerén, denominado “Las 2 horas de Legerén”. La fecha es  organizada por Peña 114 y tiene la fiscalización de ACIMDER-CAMOD.

Mcenazo

El martes PRESENTARON LEY DE MECENAZGO

Edgardo Perafan
deportes08/08/2025

En la noche de este martes 5 de agosto, en el Centro de Convenciones, se llevó a cabo la presentación de la Ley de Mecenazgo, que impulsa la Secretaría de Deportes de la Provincia y que ya tiene media sanción en Diputados.

basquet femenino ffccu

Liga de Básquet FERRO Y ESTUDIANTES GANARON

Edgardo Perafan
deportes04/08/2025

El día viernes pasado comenzó formalmente una nueva Liga Provincial Masculina de Básquetbol en nuestra provincia. Concordia participa con sus tres representantes más fuertes, es decir Estudiantes, Ferrocarril y Capuchinos integrando la Zona 3 del torneo

juveentud unida b legeren

Juventud arriba SOLO TRES SE JUGARON

Edgardo Perafan
deportes04/08/2025

Durante el fin de semana que pasó, finalmente la Liga Concordiense de Fútbol no pudo jugar todo lo programado y apenas se pudieron disputar tres partidos de la Primera División B, correspondientes a la 17ª fecha del Torneo “Ramón Isla”.

deportes

Martes 5 en Concordia PRESENTAN LEY DE MECENAZGO

Edgardo Perafan
deportes04/08/2025

Este martes 5 de agosto se estará presentando la Ley de Mecenazgo en nuestra ciudad. El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Concordia, en el salón principal, y tendrá inicio a las 19 horas bajo la organización local de la Subsecretaría de Deportes, que encabeza la Licenciada Ivana Pérez, en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Provincia, que lidera Sebastián Uranga, quien obviamente que estará presente en el acto.

futbollll

Si el clima lo permite EL FÚTBOL YA ESTÁ PROGRAMADO

Edgardo Perafan
deportes01/08/2025

La Liga Concordiense de Fútbol ha realizado algunas modificaciones en las fechas de la Primera División A y de la Primera División B para este fin de semana, para continuar con el calendario luego de la suspensión de toda la actividad que se dio el sábado 26 y el domingo 27 por el mal clima reinante.

tiro de arco

Tiro con Arco TERCERA DEL ENTRERRIANO

Edgardo Perafan
deportes01/08/2025

Este domingo 3 de agosto se disputará la tercera fecha del calendario 2025 de la Federación Entrerriana de Tiro con Arco (FETARCO), que tendrá como sede al Club Los Yaros, y contará con la participación de ocho arqueros del CEF N°4 Concordia, quienes buscarán consolidar su rendimiento en la competencia provincial.

Lo más visto
control

Olicia de Entre rIOS informa

 Dirección General de Prevención y Seguridad Vial 
Policiales12/08/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

ruta 22 viale

Reconstruir las rutas nacionales costará u$d 250 mil millones.

José Couceiro,
Entre Rios12/08/2025

El ex coordinador de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, el ing. Eduardo Plasencia, habló del estado de las rutas nacionales, a partir de un informe de la Dirección de Vialidad Nacional, y señaló que: “la reconstrucción demandará diez años”, “el estado de las rutas nacionales es crítico, sólo el 27% están en buen estado” (según lo expresó ésta semana a CADENA 3),.