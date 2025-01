Javier Rotondo, vicepresidente de CRA: las retenciones son el mayor de los saqueos que sufrió el campo en 22 años

Pondera la relación que el exgobernador Juan Schiaretti mantuvo con el sector agropecuario y cuando en el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio (90.7) se lo consultó sobre Martín Llaryora y el campo, Rotondo contestó que tuvo una muy buena intención discursiva cuando apoyó el reclamo del campo, pero “ahora debe demostrarlo con hechos”.

“El mayor de los nefastos saqueos que tuvo el sector agropecuario en los últimos 22 años fueron los derechos de exportación, mal llamados retenciones”, dijo el vicepresidente de CRA al referirse a este impuesto que sufre el sector.



Javier Rotondo

En ese sentido, aclaró: “Existe la esperanza de ese cambio medular que lleva a cambio el presidente. El productor está de acuerdo pero con ese sinsabor, una vez más, de los derechos de exportación, que son una fuente muy jugosa de recaudación. No hay retenciones buenas y malas, son siempre nefastas”.

Las formas en Argentina en tiempos de Milei

Además se quejó del presidente Milei al decir que buena parte del “aparato propagandístico de este gobierno te encorseta entre buenos y malos, casta y anti casta”.

En esa lógica aclaró: “No somos opositores pero tampoco obsecuentes. Debemos seguir insistiendo que hay una promesa de campaña que cumplir y un interior productivo que necesita la saquen la pata de encima”.

-¿Cómo analiza la afirmación del gobernador Marín Llaryora de apoyo al campo?

-Voy a hablar como médico veterinario y como productor. Bueno, se hace camino al andar y el gobernador Llaryora tiene que demostrar, a más de un año de gestión porque tuvo una muy buena intención discursiva ahora hay que demostrarlo en los hechos. Es un gobernador y es un analista muy inteligente de su electorado, tal como lo hacía Juan Schiaretti. Quien vaya en contra del sector agropecuario, en Córdoba pierde credibilidad política. Es más una necesidad de entender al electorado. Hay muchas acciones importantes, pero también es cierto que hay muchos productores enojados porque hay un montón de tasas municipales y el impuesto que es una especie de aduana interna. Aceptamos la posición del gobernador pero el “no hay plata” debe cumplirse en todos los niveles del. Nosotros estamos construyendo una relación con Llaryora, así como la tuvimos muy aceitada con Schiaretti y no tanto con José Manuel de la Sota, que era más personalista.



Hay tasas municipales que deben derogarse y eficientizar el uso de los recursos, aunque en Córdoba los impuestos se reinvierten. Estamos mejor que Buenos Aires o Santa Fe.

-¿La caída del precio internacional de la soja puede llevar a los productores a buscar alternativas de siembra como sería el maíz?

-Salvo en la zona núcleo del país, Leones, Marcos Juárez, Bell Ville, Justiniano Posse, entre otras ciudades y pueblos, en el resto de la provincia, la rotación es una necesidad y por eso se siembra maíz. Hoy el precio de la soja está muy deprimido pero no se suplanta porque el maíz tiene la misma situación porque es una necesidad. No hay duda que puede ser una salida y por ejemplo, Córdoba, tomada en forma independiente es la séptima productora mundial de maíz. Pero tiene que haber reglas claras y no se suplanta el maíz por la soja porque atraviesa la misma situación y encima tiene un costo tecnológico por hectárea muchísimo más alto, sumado a la llamada “chicharrita” que hizo desastres. También puede ser la rotación con planteos ganaderos. Para eso, el país tiene que tener una menor carga tributaria, una estabilidad que se está logrando, reglas de juego claras y seguridad jurídica. Quiero decir que, aunque la coyuntura se lo puede haber llevado puesto, el único presidente que eliminó las retenciones fue Mauricio Macri.