De donde venimos? A donde vamos? Que queremos? ¿le Importa a alguien?

Que lejos, en el olvido total, están quienes forjaron la Argentina desde su inicio, cuando se prentendio dejar de ser colonia, para tratar de ser una nación independiente y soberana.

Los verdaderos hombres, con sus diferencias de ideologías y concepciones de lo que debía ser nuestro país, que dieron todo de verdad, hoy son ignorados, por el Pueblo que dice sentirse orgulloso de ser argentino.

Muestra de ello es la ausencia de ese Pueblo en los actos en que dicen homenajearlos.

Decía que, en los últimos 45 años, se han abandonado las diferentes corrientes e ideologías. Miremos a cualquier partido político, y se podrá encontrar la realidad sin escarbar mucho.

Por ejemplo la gloriosa UCR, el partido centenario de Alem, Irigoyen; el Peronismo de Peron y Evita; el Socialismo de Palacios, Justo; el MID de Frondizi, Frigerio; el PC/ Izquierda hoy dividido en mil partes; los Conservadores que no se sabe por donde están infiltrados.

Y si miramos lo que sucede alrededor de cada municipio, provincia, nos encontramos con nuevos Partidos Vecinalistas; todos dicen buscar el bienestar de los ciudadanos, pero, en realidad no saben que es lo que quiere el pueblo o necesita.

Todos los partidos políticos (en la Argentina de hoy) carecen de un adoctrinamiento político, de valores, de objetivos. SÓLO MUESTRAN APETENCIAS PERSONALES, MARCADAS POR LA IGNORANCIA DE LAS REALIDADES QUE VIVE EL PUEBLO QUE DICEN QUERER MEJORAR.

Se observa que no hay doctrinas, ideologias verdaderas, si son de las llamadas izquierda, derecha o centro, a la que orientarán sus acciones, si llegan al gobierno.

Desde el advenimiento de la Democracia sólo se saca en conclusión, que: cada vez hay más individualismo, falta de adoctrinamiento a un partido político (del que dicen pertenecer ).

Sí se puede reconocer que el único -en estos años de Democracia-, que hizo llegar a los locales partidarios (libros de adoctrinamiento), fue Carlos S Menem; los demás se dedicaron a perseguir, espiar, difamar, descalificar a los adversarios, o a quienes opinaban y opinan diferente.

Por eso hacemos futurismo con lo que queda de la UCR y del PERONISMO, pasarán al olvido ( como el PC, Socialismo, Concervadores, etc.), con olor a sótano con humedad, por la realidad, de sus pseudos dirigentes, que les importó su billetera, y no los intereses de su pueblo militante, al que abandonaron a la buena de lo que vendra o no, en el futuro que se forjen, tratando de salir a flote ante el naufragio, el caos que dejaron y lo que están dejando.

Por eso se encargaron de destruir la educación, la salud, creando pedigueños de migajas para subsistir.

Muestra de la falta de adoctrinamiento es que si se les pregunta a los militantes de: la UCR quienes eran Alem o Irigoyen; a un Peronista quienes fueron Peron y Evita; a los de la UCRI-MID por Frondizi y Frigerio; ¿qué hicieron, o que dejaron para su país, sólo estos 6 seres humanos Argentinos.

Ni hablar de desconocidos para muchísimos, como: Moreno; Dorrego; Rosas; Ramirez; Peñaloza; Varela; E. Lopez; Lopez Jordan; Sarmiento; Rivadavia; Alberdi; Jaureche; Discepolo; Palacios; o Moreau de Justo.

Así es -hoy- como desde hace 45 años, sólo se habla y discuten nombres, no ideas, ni líneas políticas, ni proyectos serios.

Si recordamos que -en 1983 y 1987- se formaron Equipos Políticos Técnicos, que luego fueron olvidados, reemplazados por los nombres de quienes ocuparon altos cargos, vacíos de proyectos ideológicos y sentimientos solidarios con el Pueblo.

Al decir del Tte. Gral. Juan Domingo Perón.... LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD