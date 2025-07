Prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán: el exsecretario del PSOE mantiene su inocencia

El ex número tres del Partido Socialista Obrero Español no saldrá por su propio pie del Tribunal Supremo, tras su comparecencia de esta mañana en la sede situada en la plaza de la Villa de París. El juez ha determinado imponer la condición de investigado a Santos Cerdán y le condena a prisión provisional sin fianza por tres delitos en relación con la macro causa de corrupción que afecta al núcleo del Partido Socialista Obrero Español, la conocida como trama Koldo.

La declaración del antiguo secretario general socialista se produce después de que el juez Leopoldo Puente y autorizara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar su patrimonio y comunicaciones por el informe que le sitúa como epicentro de una supuesta trama de amaño de obras. En la misma estaría vinculado el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la mano derecha de este, Koldo García.

Santos Cerdán ha negado ante el tribunal su participación en la trama, asegurando que no se reconoce en los audios y que no conoce personalmente a Víctor de Aldama, empresario vinculado a la trama de corrupción. 'RTVE' informa que el navarro será encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real, donde está siendo trasladado.

Cerdán: "Soy víctima de una persecución política"

Según fuentes presentes en el tribunal, el político se ha declarado víctima de una persecución por haber negociado con el PNV y Bildu, y ha sostenido que el próximo en caer será el ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque también negoció con Junts.

Cerdán ha negado todas las acusaciones y ha anunciado que pedirá una prueba pericial de los audios de Koldo García, quien grabó todas sus reuniones con Cerdán y Ábalos. Dichos audios fueron fundamentales para la caída del recién encarcelado, que abandonó su escaño en el Congreso de los Diputados, perdiendo automáticamente su condición de aforado y permitiendo al Supremo su investigación.

'RTVE' informa de que Cerdán solo ha contestado a su abogado, ha negado los delitos que se le imputan y ha asegurado que los audios están "descontextualizados" y que va a aportar una prueba pericial. También ha avanzado ante el juez que su relación con el empresario navarro Joseba Antxón Alonso facilitó que el PNV votara la moción de censura contra Mariano Rajoy en el año 2018. Cerdán, que fue el encargado de reunirse y negociar con Puigdemont, se ha autodenominado "arquitecto de un Gobierno progresista".

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, muy duro contra el ex secretario general, también ha pedido prisión para Cerdán

La Fiscalía y las acusaciones populares han solicitado el ingreso en la cárcel de Cerdán ante el riesgo de destrucción de pruebas y fuga. Cabe recordar que la Fiscalía no pidió prisión para Ábalos y Koldo, aunque pidió mantener las medidas cautelares ya aplicadas, como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España, además de la obligación de declarar los días 1 y 15 de cada mes.

Según publica 'RTVE', fuentes del Gobierno han señalado que no esperaban "nada" de la declaración de Santos Cerdán, "ni menos ni más ni que entre en prisión o no". Han explicado que el partido no está pensando en Santos Cerdán, sino en el comité federal que se celebrará a comienzos del mes de julio.

Según han comentado las mismas fuentes, es un pasado "doloroso" y ya piensan en el futuro, pues "el daño que ha hecho ya está hecho y no afecta más al partido". Y apuntan que el impacto interno está mitigado. "Tolerancia cero contra la corrupción", sentencian.



Fuentes adicionales • 'RTVE'