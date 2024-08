Matías Martiarena: “La situación es compleja y la paciencia no es una opción”

Remarcó que el gobierno los trata bien, pero las soluciones no llegan y que no es cuestión de tener paciencia. Resaltó la figura de la Dra. Andrea Sarnari para que tome las riendas de Federación Agraria en el congreso de la entidad a celebrarse en Rosario, en donde se designarán las nuevas autoridades.

El federado señaló que “la situación del sector agropecuario es muy compleja con un gobierno nacional que nos pide paciencia, y de esa manera poder sortear los embates económicos”. Sobre la “paciencia” pedida por la actual gestión que encabeza el Presidente (Javier Milei), aclaró que “no es que no tengamos paciencia, el tema es que no tenemos cómo aguantar y afrontar una nueva campaña”. Dijo que “el precio de los commodities están por el piso”, acotando que “si bien eso no depende de una decisión gubernamental, no podemos dejar de hablar de las retenciones”. Aseveró que “si al maíz no le sacan las retenciones va a ser imposible hacerlo, sumado a la incertidumbre que genera la “chicharrita”, la incidencia del clima en un cultivo que es el más caro, aunque también resulta muy oneroso implantar soja, dado que hoy por hoy, se están perdiendo 50 dólares por hectárea. Los campos ya están destinados para soja y no hay, aclara, muchas opciones”. En cuanto al trigo, indicó que “aunque falta más de la mitad del ciclo, si el tiempo no acompaña, no vamos a llegar a los rindes esperados”.

Dijo que “todas esta mezcla de cuestiones preocupan y mucho. Hemos hablado con gerentes de las cooperativas agrupadas en CAFER (Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos Coop. Ltda.), con productores, y si bien en la campaña pasada, hubo una recolección importante de granos, teniendo en cuenta que tuvimos una cosecha relativamente buena, el chacarero no ha podido saldar deudas contraídas en su momento, particularmente en los casi tres años de sequía que tuvimos”. Remarcó que “acá no hay tintes políticos de ninguna naturaleza. Uno tiene que decir las cosas como son. Queda claro que la mayor parte del sector agropecuario le dio un voto de confianza al actual gobierno nacional, o bien no votó lo que iba ser la continuidad del anterior gobierno que nos castigaba, hostigaba, y nos decía qué éramos los malos de la película. Y si bien esta gestión nos trata un poco mejor, los resultados no son los esperados”, acotó.

Sobre coincidencias entre el gobierno actual y el Carlos Saúl Menem en los noventa, respondió que para Javier Milei “es un referente y vemos muchas decisiones que coinciden con su gobierno, además se mezclan distintas cosas, como los precios en el suelo en contexto internacional, especialmente en lo que se refiere a soja, tasas de interés complicadas, una situación económica que esta gestión de gobierno no puede manejar”.

Sobre el Congreso de la entidad a realizarse en Rosario en el mes de septiembre señaló que “estamos seguros de que vamos a ser la primera entidad que tendrá como Presidenta a una mujer, siendo la referencia para Andrea Sarnari, productora y abogada de Bolívar (Buenos Aires), y eso me genera mucho orgullo. Primero, porque necesitamos una Federación Agraria que vuelva a enamorar y Andrea tiene las condiciones para hacerlo. Queremos que eso pase, luego de las internas que tendremos porque somos la Federación Agraria y si no hubiesen internas, no seríamos lo que somos. El que gana asume y marca el camino; mientras que el que pierde acompaña”.

Finalmente manifestó que “con Andrea Sarnari vamos a lograr una Federación Agraria mucho más presente como lo era hace tiempo atrás, más representativa y que los productores se sientan respaldados”.