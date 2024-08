Eliminan retenciones de IVA y Ganancias a comercios: “El primer paso para reducir el costo argentino”

Las declaraciones de Fabiola Yáñez tras denunciar a Alberto Fernández por violencia de género continúan generando repercusiones. Victoria Villarruel salió a confrontarla con un discurso anticasta. “Perdón por no sentir lástima”, planteó la vice, “pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio”.