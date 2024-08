Moreno volvió a "defender" a Villarruel y reivindicó al padre: "No inventemos cosas como hacemos con Venezuela"

En ese marco, Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, salió a defender a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a su padre, Eduardo Villarruel, que fue teniente coronel de las Fuerzas Armadas.

Fue durante el programa Duro de Domar (DDD), cuando se debatía sobre la visita que habían realizado los diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza, organizada por el entrerriano Beltrán Benedit. En ese sentido, se manifestó que aunque las legisladoras Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta dijeron sentirse "engañadas" porque desconocían que iban a ver a represores de la última dictadura, el conductor Pablo Duggan puso en duda estas declaraciones ya que supuestamente ambas tendrían como jefa política a Villarruel.

"Ellas se referencian en Villarruel. Pero ella no los bancó, tampoco los condenó ni los va a condenar. Al igual que (el presidente Javier) Milei, que dijo que no lo hubiese hecho", comentó el periodista. Ante esto, Moreno expresó: "Para esa afirmación, traéla a Villarruel (al programa)", con el fin de conocer la postura de la titular del Senado de la Nación.

"Porque el padre de ella era de (Mohamed Alí) Seineldín, y Seineldín no tuvo nada que ver con estos muchachos (los represores). Es otra historia, él repudiaba la tortura", comentó acerca del padre de la Vicepresidenta y del oficial recordado por ser uno de los referentes del movimiento carapintada (1987-1990), las sublevaciones contra los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

"Sí, pero ella visitaba torturadores", le contestó Duggan, recordando que la fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) ya había reconocido contactos con el expresidente de facto Jorge Rafael Videla y el excomisario Miguel Etchecolaz, entre otros, para la "investigación de un libro".

Sin embargo, el referente peronista insistió: "Traela acá y que lo explique. No inventemos cosas, como hacemos con Venezuela", lanzó al realizar una comparación con el gobierno chavista.

Luego, siguió: "No tiene nada que ver Seineldín con estos muchachos del '76. Son los héroes de Malvinas: Seineldín y los comandos. No mezclen una cosa con la otra", planteó con respecto a la tarea que llevaron a cabo durante el conflicto bélico ante Reino Unido en 1982.

Tras recibir el cuestionamiento de varios de sus compañeros de DDD, Moreno sentenció: "El padre de ella fue comando y estuvo bajo las órdenes de Seineldín. Por lo tanto merecen respeto de haber estado en el combate. Todo tipo que combatió merece respeto. Ahora -puntualizó-, si a su vez torturó, violó, no merece ningún respeto".

Guillermo Moreno: "No voy a negar el nacionalismo de Villarruel"

Días atrás, en otra de sus intervenciones en el ciclo que se emite por C5N, el exfuncionario del Gobierno kirchnerista volvió a opinar que "el gobierno de Milei va a ser breve" y sostuvo que "es obvio que Villarruel se tiene que preparar”. También sugirió que dirigentes como ella podrían convivir en un hipotético espacio nacionalista.

"¿Vos no vas a permitir que el nacionalismo se lo quede Villarruel, no?", le preguntó Duggan. "Yo no voy a negar el nacionalismo de ella. Lo que puede llegar a acontecer es que aparezca un nacionalismo que englobe al conjunto. Lo que está en debate acá es el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión", respondió Moreno.

"Quizá en este proceso de inclusión terminemos todos siendo nacionalistas de inclusión. En el peronismo nos estamos encontrando en el espacio económico ¿Por qué no nos vamos a encontrar el el nacionalismo? No hay que negarlo", analizó.

Por último, aseguró que la Vicepresidenta "ha demostrado con claridad ser una mujer que se va a destacar en el futuro".

