El Circulo Entrerriano de Trabajadores de Prensa (CETP) expresa su total solidaridad con los trabajadores de LT11, Radio NACIONAL y LT15, por la situación que padecen los trabajadores de dichas emisoras.

Ante la insensibilidad de los propietarios de esos medios, (privados y estatales), que actúan de formas similares, es una forma de extorsionar a los trabajadores de prensa que desarrollan sus tareas en dichos lugares-

Algunos se creen “poderosos”, (por ostentar transitoriamente algunos carguitos importantes y otros porque han obtenido algunos poderes económicos, de buen pasar), que eso les da derecho a maltratar a las personas y a los trabajadores, procurando quebrar sus dignidades.

Como primera medida, que asume, el CETP es de dar a conocer el comunicado emitido tras la Asamblea de los Trabajadores de LT11, luego seguiremos de muy cerca los acontecimientos que involucren especialmente a los Trabajadores de Prensa:

Sergio Esquivel

Presidente

Comunicado de prensa –

Asamblea de Trabajadores de LT11 – Concepción del Uruguay 03/06/25

DIEZ MESES DE SALARIOS CONGELADOS EN LT11 Y RADIO NACIONAL ¡NO SE AGUANTA MÁS! VAMOS POR UN PLAN DE LUCHA NACIONAL

Las y los trabajadores de LT11 ya ni nos acordamos del último aumento. Los básicos apenas superan los 400 mil cuando la canasta familiar supera los $ 2 millones de pesos. La realidad para las familias de LT11, y los miles de la radio pública en todo el país, es desesperante después de casi 10 meses de miseria salarial.

ANTE ELLO, ES URGENTE LA NECESIDAD DE DEFINIR UN VERDADERO PLAN DE LUCHA CONJUNTO CON LAS MÁS DE 40 EMISORAS.

Para eso hemos solicitado a las conducciones nacionales de AATRAC (Operadores), SALCO (locutores, comunicadores) y SUTEP (administrativos) la necesidad de que se impulsen asambleas en cada radio, en las que se elaboren mandatos para elevar a un PLENARIO NACIONAL DE DELEGADOS que defina el PLAN DE LUCHA CON PAROS PROGRESIVOS, ACCIONES GREMIALES Y UNIDAD EN LAS CALLES CON TODOS LOS SECTORES EN LUCHA PARA RECUPERAR EL SALARIO.

Hoy, un plan de lucha en torno al salario, es central dado que es el reclamo que unifica a todos los trabajadores del país, incluyendo las y los jubilados en estos momentos.

A la situación de los sueldos se le agrega, además, que el gobierno no destina presupuesto para adquisición de elementos de trabajo, de higiene ni seguridad laboral, ni para obras o mantenimiento. Necesitamos personal de planta, en blanco, para limpieza y mantenimiento diario.

Hace más de un año que no salimos al aire por la frecuencia de LT11 (AM 1560). Sufrimos el robo del transmisor de AM producto del descuido por parte la empresa al no escuchar nuestros pedidos de seguridad para planta transmisora año tras año.

Nos levantaron la programación local del horario central y hubo quita de tareas al aire para compañeros y compañeras que no pueden desarrollar democráticamente su rol periodístico y de comunicación.

En feriados y fines de semanas no hay programación local ni se cumple con el servicio público de cobertura de turnos de locutores y operadores.

• AUMENTO DE EMERGENCIA YA

• URGENTE APERTURA DE PARITARIAS

• SALARIOS IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR

• AUMENTOS PROPORCIONALES EN TODAS LAS ESCALAS Y AJUSTE POR INFLACIÓN AUTOMATICO MES A MES

• SE EJECUTE PRESUPUESTO PARA OBRAS, INSUMOS, MANTENIMIENTO E HIGIENE Y SEGURIDAD

• CUMPLAN CON LA LEY Y LOS CONVENIOS

• DEVUELVAN LA PROGRAMACIÓN LOCAL EN SU TOTALIDAD

• ABAJO EL DECRETO 340, DEFENDEMOS EL DERECHO A HUELGA

• POR ASAMBLEAS EN TODAS LAS RADIOS, PLENARIO NACIONAL QUE DEFINA PLAN DE LUCHA, PAROS Y ACCIONES GREMIALES