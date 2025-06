La jornada tuvo como eje central el fortalecimiento de una política local basada en el diálogo, la inclusión y la búsqueda de soluciones concretas desde una perspectiva plural.

El encuentro fue encabezado por el principal referente del espacio, José Carlos Ostrosky, quien destacó que Arriba Concordia se distingue por la diversidad de sus integrantes, provenientes de distintos sectores y corrientes políticas. “Lo importante es sumar, sin mezquindades, pensando en el bien común”, señalaron desde la agrupación.

Durante la reunión, se analizó críticamente el contexto político actual, haciendo hincapié en las consecuencias que dejó el escenario electoral. Según Ostrosky, "la falta de experiencia y estructura de algunos candidatos que hoy ocupan cargos ejecutivos derivó en una gestión con serias dificultades para gobernar".

En este sentido, desde Arriba Concordia se remarcó el trabajo sostenido de sus equipos técnicos, que desde la creación del espacio vienen desarrollando propuestas y herramientas de gestión, anticipándose a los retos que enfrenta la ciudad.

Al ser consultado sobre los resultados obtenidos en la última elección, Ostrosky expresó su total conformidad y afirmó:

“Lo que queríamos era crear nuestro espacio, trabajar desde el lugar que pudiéramos y presentarnos como propuesta. Pero éramos conscientes de que el contexto de la Argentina era tan particular que los votos estaban prácticamente definidos incluso antes de conocerse los candidatos. La gente quería un cambio abrupto, y una propuesta como la nuestra no resultaba tan disruptiva. Tampoco queremos serlo, porque hay cosas que funcionan, y querer cambiarlas por el simple hecho de probar algo nuevo trae consecuencias que hoy están a la vista. Salud, alimentación, educación, energía, vivienda y trabajo son palabras sagradas. Respetando esos derechos básicos, podemos hablar de mercados globalizados y otros tantos términos, pero las necesidades en nuestro país son muchas, y los experimentos, a veces, no resultan como esperamos”.

Como parte de su planificación, el espacio resolvió establecer un cronograma de reuniones de trabajo y recorridas por los barrios, con el propósito de identificar problemáticas específicas y delinear soluciones posibles, aún sin ocupar cargos de gobierno.

Aunque no forman parte del gobierno municipal, la agrupación mantiene una agenda activa de acciones gestionadas de forma privada, y anunció que durante este año se realizarán encuentros interdisciplinarios con instituciones intermedias que compartan el compromiso de colaborar con la comunidad.

En un balance general, Arriba Concordia valoró como su principal logro haber introducido una nueva forma de hacer política en la ciudad: colaborativa, inclusiva y sin distinciones partidarias. Si bien el vecinalismo no es una novedad, desde la agrupación sostienen que su impronta particular está generando un cambio.

“Es posible que surjan nuevas agrupaciones con la misma impronta. Ya estamos viendo señales de eso, o al menos, las intenciones existen”, afirmaron.

Consultado sobre posibles alianzas políticas que fortalezcan sus acciones, Ostrosky concluyó:

“Estamos creciendo, seguiremos trabajando como hasta el momento, y las puertas están abiertas para todos los que quieran sumarse a esta idea que está transformando la manera de hacer política en Concordia”.