Milei asumió la presidencia de Argentina con el 41,7% de pobres

Las cifras oficiales del segundo semestre, publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), muestran que la pobreza subió más de seis puntos durante la gestión del peronista Alberto Fernández: del 35,5% con el que asumió a finales de 2019 al 41,7% cuatro años después.

Ese notable deterioro, que tocó su pico máximo durante la pandemia de covid-19, ayuda a entender la contundente derrota del exministro de Economía Sergio Massa en las últimas elecciones presidenciales. La inflación galopante, que fue in crescendo hasta llegar al 211% en 2023, encogió los salarios de los trabajadores argentinos. Ni el aumento de las ayudas estatales, los numerosos controles de precios y del tipo de cambio y los subsidios al transporte público y a la factura energética de los hogares lograron impedir que 3,5 millones de personas dejasen de ser clase media para pasar a ser pobres.

De las filas de los empobrecidos con el peronismo salieron muchos de los votos que recibió Milei con la promesa de curar al país de su inflación crónica. Tres meses después, aunque la situación ha empeorado aún más, muchos mantienen su apoyo y recuerdan que el entonces candidato advirtió que para lograrlo sería necesario un duro ajuste fiscal con el que equilibrar las cuentas estatales.

A diferencia de la crisis económica del corralito de 2001-2002, el aumento de la pobreza no está asociado ahora a la falta de trabajo sino a la precarización del mercado laboral. A finales de 2023, el desempleo registró una tasa del 5,7%, la más baja en casi dos décadas, pero aún así la pobreza subió. Se debe a que gran parte de los nuevos empleos creados fueron informales y con salarios muy bajos. El empleo formal privado, en cambio, se mantuvo estancado alrededor del 30%.

Pobreza infantil

Las cifras oficiales revelan una situación preocupante de cara al futuro de Argentina: los más pobres son los niños. Casi seis de cada diez menores de 15 años vivía en un hogar con ingresos insuficientes para comprar la canasta básica, que incluye alimentos, vestimenta y gasto en transporte, educación, salud y vivienda. Unicef advierte que esta dramática situación puede llegar a afectar al 70% de los niños si Milei mantiene el recorte presupuestario en niñez y adolescencia que ha aplicado en los primeros meses de su mandato.

La inflación se ha acelerado hasta el 276% en los primeros meses de Milei en el poder y cerca de la mitad de los argentinos viven bajo la línea de la pobreza, según estimaciones extraoficiales. Algunas mediciones, como la de la Universidad Católica Argentina, advierten que se ha superado esa línea y está más cerca del 60%.

El presidente ultra responsabiliza del deterioro a Fernández y asegura que, de no haber corregido el rumbo, Argentina iba camino de una hiperinflación y de convertirse “en la villa miseria más grande del mundo”. Ese escenario no está en el horizonte, pero tampoco se ve en el corto plazo una recuperación de los maltrechos bolsillos de los argentinos. Si logra o no recortar ese 41,7% de pobres con el que arrancó su mandato será uno de los datos para juzgar el éxito de su gestión.