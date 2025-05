La German Abdala está en la carrera Peronista y se lanza al ruedo este viernes

ByN al término de la nutrida reunión realizada este martes, dialogó con Pedro Pérez sobre los diferentes temas que preocupan a la sociedad “en esta Agrupación (G. Abdala) están incluidos todos los trabajadores, no solamente los estatales, estamos invitando a todos los que quieran venir, a los compañeros que se sienten fuera del sistema. Una vez que presentemos nuestro espacio de opinión y consenso, iremos por un espacio político gremial más amplio. Escuchando a todos, sobre todo en aquello que tiene que haber caras nuevas y en el justicialismo nosotros vamos a aportar nuestro grano de arena, desde acá para que el peronismo vuelva a ser el verdadero peronismo y recuperar la ciudad de Concordia”

Sobre los temas importantes que se analizaron en esta reunión de la Agrupación fue el tema del IOSPER; Pérez expreso “nosotros vemos con mucha preocupación la actual situación, NO queremos que se modifique la Ley del IOSPER, porque va a quedar en manos de 4/5 tipos, que se vienen a llevar la plata de los trabajadores, vienen con una Obra Social ya armada, no que la van a armar ahora, ya la tienen. Perjudicando a los trabajadores, tal como esta pasando ahora con los medicamentos de los afiliados, te demoran 10 o quince días, para autorizarte alguna cirugía; 15/20 días para autorizar si te van a dar los remedios; son pérdidas de tiempo para la salud del afiliado.

Con respecto a los Hospitales manifestó “toda la vida, desde hace años, cuando se creo el hospital D Masvernat, dijimos que en la ciudad de Concordia y lo seguimos sosteniendo durante todo este tiempo, que no puede ser que en la ciudad de Concordia no haya dos hospitales grandes, como los hay en Paraná. Somos la ciudad más importante de la Región, como casi 200 mil habitantes, no puede ser que nos hayan dejado solamente con el hospital Masvernat y otro de referencia, los que están ampliamente superados, en la demanda que tienen; no puede ser que venga gente de Federación y de otras localidades a hacerse tratar, no es que no queremos que vengan, porque sabemos que tienen necesidades, pero es un hospital que no da más, esta colmado de pacientes, las compañeras están agotadas, por la demanda muy grade que tienen, y se va a profundizar más porque aún no llego el invierno”

También, según Pedro, se analizaron en la reunión las elevadas alzas de los impuestos en la provincia y en la ciudad de Concordia “si, es una barbaridad se les fue la mano. Lo mismo pasa con los salarios porque seguimos con los salarios muy bajos, seguimos perdiendo poder adquisitivo, el mismo poder adquisitivo es el 50% del año pasado y ahora seguimos en la misma, ya vamos perdiendo un 10 % de lo que es este año, o sea el ajuste vinieron para hacerlo sobre los trabajadores. Los trabajadores y el resto de la población, porque no es solamente que el ajuste lo sufre sólo el trabajador estatal, también lo están sufriendo el trabajador privado y toda la comunidad.”

Por ultimo comentó sobre el lanzamiento de la Agrupación German Abdala “será a las 20 hs. en el local de ATE, aquí en la ciudad de Concordia, Calle A Brown y A del Valle”

Fuente: ByN Fotos ByN