Una amplia coalición de naciones democráticas ha respaldado la formación de un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión contra Ucrania, un poderoso gesto simbólico que marca el Día de Europa y que se enfrentará a formidables desafíos para cumplir su misión.

La aprobación política, que consolida más de dos años de trabajo entre bastidores entre asesores jurídicos, se selló el viernes por la tarde durante una visita de los ministros de Asuntos Exteriores a Leópolis, la mayor ciudad del oeste de Ucrania.

La ocasión reunió a enviados de casi 40 naciones europeas y no europeas, junto con representantes de las instituciones de la UE y del Consejo de Europa. Participaron el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, y el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha. La ausencia más clamorosa fue la de Estados Unidos, muy implicado en las discusiones durante la Administración Biden pero que cambió de rumbo bajo Donald Trump.

David Lammy, ministro británico de Asuntos Exteriores, declaró: "Está absolutamente claro que cuando termine esta guerra, quienes la han perpetrado en Rusia deberán rendir cuentas por sus crímenes de agresión y sus crímenes contra la humanidad".



El estatuto acordado por la coalición prevé un tribunal construido desde cero con la tarea de investigar y enjuiciar un delito específico: el crimen de agresión, definido como la preparación y ejecución de la invasión a gran escala de Ucrania.

Cada centímetro de la guerra de Rusia ha sido documentado. No deja lugar a dudas en la violación manifiesta de Rusia de la Carta de la ONU. No deja lugar a la impunidad. La agresión de Rusia no quedará impune

Kaja Kallas

Alta representante de la UE

A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, que se aplican a los individuos que cometen las atrocidades, el crimen de agresión es un crimen de liderazgo que investiga a las personas que en última instancia están a cargo del control del Estado agresor.

En la práctica, esto abarcará a la llamada troika -el presidente, el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores- junto con los mandos militares de alto rango que han supervisado el asalto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.



Vladímir Putin, el cerebro de la invasión y principal promotor de su narrativa revisionista, se convierte inmediatamente en el objetivo más buscado. El Tribunal tendrá potestad para imponer fuertes penas a los culpables, incluida la cadena perpetua "cuando esté justificado por su extrema gravedad", la confiscación de bienes personales y multas económicas, explicó un funcionario de la UE.

Los ingresos procedentes de las confiscaciones y multas se transferirán a un nuevo fondo de compensación para las víctimas ucranianas, un elemento innovador que ayuda a crear un vínculo "entre la actividad delictiva y el derecho a reparación", señaló el funcionario.

Tras la aprobación del viernes, los textos legales se someterán a una votación formal en el Consejo de Europa, organización de derechos humanos con sede en Estrasburgo que proporcionará el marco institucional para la nueva entidad jurídica. Está previsto que los trabajos formales comiencen en algún momento de 2026.

"Se trata de algo más que un hito diplomático: es una promesa solemne a las víctimas, a la historia y a las generaciones futuras de que se hará justicia y se construirá una paz sostenible sobre la base de la verdad, la rendición de cuentas y el Estado de derecho", declaró Michael McGrath, Comisario Europeo de Justicia, que también viajó a Leópolis para la ocasión.



Obstáculos jurídicos

Sin embargo, el tribunal especial se enfrentará a importantes obstáculos antes de lograr resultados. Los fiscales podrán celebrar juicios en rebeldía, es decir, sin la presencia física del acusado en la sala, que estará representado por un abogado.

Pero lo más importante es que la troika seguirá siendo inmune mientras permanezca en el cargo, como ya informó 'Euronews'. Tras haber rediseñado el Estado ruso según su propia visión, es poco probable que Putin abandone el Kremlin a corto plazo.

El fiscal aún podría presentar una acusación contra el presidente Putin, el primer ministro Mikhail Mishustin y el ministro de Asuntos Exteriores Mikhail Mishustin por el delito de agresión, pero la cámara mantendrá suspendido el procedimiento hasta que alguno de los acusados dimita.

"Una vez que dejen el cargo, será posible un juicio completo", explicó otro funcionario de la UE, que habló bajo condición de anonimato. "No hay impunidad. La inmunidad es una suspensión temporal del juicio mientras la persona esté en el cargo. Ni más ni menos".

Sergey Lavrov y Vladímir Putin caen bajo sospecha de crimen de agresiónEvgeny Biyatov/Photo host Agency RIA Novosti

El juicio en rebeldía podría llevarse a cabo para quienes no pertenezcan a la troika y entren en el ámbito del crimen de agresión, como los mandos militares y de la marina. Quienes sean condenados de este modo tendrán derecho a un nuevo juicio si alguna vez comparecen en persona. Se calcula que entre 20 y 30 funcionarios rusos pueden ser acusados.

Entre los objetivos más probables se encuentran Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas; Sergey Kobylash, comandante de las Fuerzas Aéreas rusas; y Sergei Shoigu, exministro de Defensa y actual secretario del Consejo de Seguridad; sobre todos ellos pesan órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).

El tribunal especial pretende llenar el vacío dejado por la CPI, que tiene competencia para enjuiciar el crimen de agresión, pero sólo cuando el delito lo comete un Estado parte. Rusia no es signataria del Estatuto de Roma. Además, Rusia puede utilizar su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier litigio internacional.

Al igual que la CPI, se espera que el nuevo tribunal tenga su sede en La Haya, después de que el Gobierno holandés manifestara su interés por albergar el organismo, que se mantendrá con fondos pagados por todos los países participantes, la UE y el Consejo de Europa. El nombramiento de fiscales y jueces se hará a través de un panel independiente de expertos.

Estados Unidos no aparece

Aunque la coalición democrática celebró el acto del viernes como un gran avance en la búsqueda de la rendición de cuentas durante años, la ausencia de Estados Unidos puso de manifiesto la brecha cada vez más profunda entre Washington y sus aliados occidentales tradicionales.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha promovido un rápido acercamiento diplomático con Putin, llegando incluso a repetir públicamente los temas de conversación del Kremlin. En un momento infame, Trump atacó a Zelenski como un "dictador contra las elecciones" y trasladó la culpa de la guerra a Ucrania, el país bajo invasión.

Este enfoque también se ha aplicado en la ONU, donde Estados Unidos se ha aliado con Rusia para oponerse a varias resoluciones críticas. Una de estas resoluciones destacaba la contribución del Consejo de Europa al establecimiento del tribunal especial sobre el crimen de agresión.

"Suspender la participación de Estados Unidos en el proceso de creación del tribunal es una de las aproximadamente doce concesiones importantes que la nueva administración estadounidense ha hecho a Putin", declaró Radosław Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, la víspera del viaje a Leópolis.

No vi ni una sola concesión por parte de Putin, y espero que el presidente Trump, siendo tan conocido como negociador, saque la conclusión correcta

Sikorski

Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia

En Bruselas, los funcionarios aún esperan que la Casa Blanca acabe cambiando de opinión y se sume a la iniciativa, que seguirá abierta para cualquier país que desee participar. La relación de Trump con Zelenski parece haber mejorado desde una reunión improvisada en el Vaticano el mes pasado y la firma de un acuerdo sobre minerales muy esperado.

"Mi expectativa es que Estados Unidos se unirá finalmente porque tienen un muy buen historial de cooperación con el Consejo de Europa", dijo el funcionario de la UE. "Tengo motivos para creer que EE.UU. será útil en este proceso".

La última vez que se juzgó el crimen de agresión fue durante los juicios de Nuremberg celebrados tras la II Guerra Mundial, cuando el cargo se conocía como "crímenes contra la paz".