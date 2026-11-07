RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL LUNES 9 DE NOVIEMBRE

Compromiso por Concordia propone debates obligatorios para candidatos a intendente y viceintendente
Juan P PortugouConcordia07/11/2026
El partido político local presentó este jueves un nuevo proyecto de ordenanza para que, antes de cada elección municipal, quienes aspiren a conducir el Ejecutivo y a presidir el Concejo Deliberante debatan sus propuestas en encuentros separados, organizados por las universidades de la ciudad. El proyecto fue ingresado al Municipio para que el Intendente lo eleve al Concejo Deliberante.