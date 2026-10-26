Situación de la actividad económica en Entre Ríos, a junio de 2026

El análisis se basa en el Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos (ISAEER), elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos (DGEC), e incluye además el comportamiento de distintas variables representativas de los principales sectores productivos y económicos de la provincia.

De acuerdo con el ISAEER, la actividad económica de Entre Ríos registró en junio de 2026 una caída interanual del 2%, profundizando la trayectoria descendente iniciada a fines de 2025.

En cuanto al complejo agroindustrial, con datos a junio de 2026 se destacó el crecimiento de la molienda de arroz, soja y trigo, con incrementos interanuales del 13%, 25% y 8%, respectivamente.

Por su parte, Entre Ríos reafirmó su liderazgo nacional en la faena avícola, concentrando el 53% respecto del total nacional y registrando un crecimiento interanual del 9%. La faena porcina también mostró un importante dinamismo, con un incremento del 19% respecto del mismo mes del año anterior. En contraste, la faena bovina registró nuevamente una caída del 7% interanual, en línea con la tendencia observada a nivel nacional, asociada a la reducción del stock ganadero como consecuencia de diversos eventos climáticos adversos y estrategia de retención de terneras.

CEER



Los indicadores vinculados al consumo y la actividad productiva reflejaron comportamientos distintos. Mientras que el consumo total de energía eléctrica aumentó un 0,4%, el consumo de gas registró una caída del 4%. Asimismo el consumo de gasoil (grado 2 + grado 3) tuvo un incremento del 8% respecto del mismo mes del año previo, el consumo de naftas, por su parte, sufrió una disminución del 3%. Por otro lado, el patentamiento de vehículos mostró una caída del 21% respecto del mismo mes del año anterior, en un contexto de desaceleración del auge de compra de bienes durables que se obtuvo en 2025.

No obstante, el mercado laboral formal continúa mostrando señales de debilidad. El empleo asalariado privado registrado presentó una caída interanual del 1% en junio de 2026, reflejando un escenario de estancamiento y limitadas posibilidades de generación de nuevos puestos de trabajo.

En este contexto, el informe advierte que la economía entrerriana ha mostrado una marcada desaceleración desde comienzos de 2026, con caídas asociadas a la debilidad del empleo privado formal y al retroceso de algunos sectores industriales y de consumo. Este escenario refuerza la necesidad de mantener una mirada prudente sobre la evolución de la actividad económica en los próximos meses.