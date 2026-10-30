Escándalo en PH: detuvieron las grabaciones por un fuerte cruce entre Santiago Maratea y China Ansa

Josefina “China” Ansa está teniendo una semana para el olvido. Después de verse envuelta en rumores de infidelidad -Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira Nara, la relacionó con el exfutbolista Pablo Migliore, su compañero de MasterChef Celebrity-, la periodista protagonizó un fuerte cruce con Santiago Maratea durante las grabaciones de PH - Podemos Hablar (Telefe), a tal punto que la producción del programa de Andy Kusnetzoff tuvo que suspender todo momentáneamente hasta que se enfriara la situación.

La información se dio a conocer este jueves en Intrusos (América) y el hecho habría ocurrido alrededor de las 14. El cronista Alejandro Guatti aguardaba en la entrada del estudio para hablar con Ansa sobre su enfrentamiento con Colosimo, y así fue como se anotició del escándalo que se estaba gestando puertas adentro. Incluso, afirmó que los gritos se escuchaban desde la vereda.



“Hace minutos explotó todo cuando China Ansa le hace un comentario a Santiago Maratea por el tema de Independiente. En ese momento, Maratea se enojó muchísimo, pararon la grabación ante la sorpresa de todos. Ella se angustió mucho, lloró”, describió el periodista en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Fue entonces que Lussich explicó que el momento de máxima tensión se habría dado durante el segmento cara a cara, donde un invitado le hace una pregunta a otro, y viceversa. Según apuntó, en base a su propia experiencia en el ciclo de Kusnetzoff, sería la producción la que le sugiere a los participantes sobre qué temas preguntar.

“Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos, se enojó mucho Maratea, se escucharon gritos muy fuertes”, agregó Guatti, a la vez que comentó que entre los invitados al programa estaban también Benjamín Amadeo y Rafael Ferro.

Minutos más tarde, desde Intrusos confirmaron que se había reanudado la grabación. “Retomaron con caras largas. Él muy enfático respondiendo a lo que le preguntó la China y Andy oficiando de mediador”, acotó Lussich en base a la información que habría recibido en su teléfono. Guatti, por su parte, dijo que la discusión se había tornado “muy agresiva” y que “la China estaba muy mal y pidió irse de la grabación, pero finalmente lograron convencerla”. En tanto, Daniel Ambrosino sumó: “Me dicen que fue muy heavy la discusión. Ahora están grabando normalmente”.

“Se re picó”

Tras la repercusión del episodio, Maratea rompió el silencio en DDM (América), el programa que conduce Mariana Fabbiani, y dio su versión de lo ocurrido. “Se re picó mal”, reconoció el influencer, quien explicó que la tensión comenzó durante el segmento de preguntas cara a cara entre los invitados.

“No hizo una sola pregunta, me hizo una, la respondí; me hizo otra, la respondí; me hizo otra y yo ya digo: ‘Bueno, me estás queriendo llevar a un lado’”, relató. Según recordó, Ansa comenzó preguntándole qué se recriminaría si fuera una persona que había aportado dinero a alguna de sus colectas. “Yo dije: ‘No sé, porque en todas las colectas se lograron los objetivos’”, señaló. Sin embargo, la conversación terminó derivando hacia una recaudación en particular, lo que provocó su reacción: “¿Investigaste sobre esa colecta o te leíste un titular?”.

Maratea también cuestionó la manera en que Ansa se había informado sobre el tema: “Como periodista, ¿vos te informás leyendo medios o hacés investigaciones?”. Según su relato, la periodista interpretó el comentario como una acusación, aunque él aseguró que solo intentaba conocer sus fuentes. “Ella no me acusó, pero habló de algo donde se me acusa”, aclaró. Además, negó que la producción le hubiera sugerido a Ansa las preguntas que desencadenaron el enfrentamiento.

Sobre el momento de mayor tensión, reconoció que estaba muy enojado, pero negó haberse excedido. “Yo estaba re enojado. Y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”, admitió. También explicó que fue Kusnetzoff quien decidió interrumpir la grabación cuando la discusión comenzó a escalar. Según contó, durante esa pausa una productora le preguntó qué quería hacer y él respondió: “Yo me quiero ir a correr, si me dejan”. Consultado sobre si consideraba que había reaccionado de manera desmedida, sostuvo: “Me parece que hablé en el tono en el que está permitido hablarle a una persona adulta”. Respecto al llanto de Ansa, sostuvo que ambos habían reaccionado de manera diferente: mientras ella expresó su angustia llorando, él manifestó su enojo elevando la voz.



El influencer reveló, además, que ni siquiera llegó a formularle la pregunta que tenía preparada para ella. Según explicó, como Ansa había contado que durante su infancia llegó a dormir en la calle, quería saber si actualmente había logrado comprarse una casa. Pese al enfrentamiento, aseguró que pudieron recomponer el vínculo y continuar con la grabación. “Bárbaro, divina la China”, respondió cuando le preguntaron cómo habían quedado las cosas entre ellos. Incluso comparó lo sucedido con una discusión entre amigos durante un asado, en la que el enojo inicial termina dando paso a las risas. “No me arrepiento para nada de ir, sobre todo por cómo terminó”, afirmó.

La pelea entre Nora Colosimo y China Ansa

En los últimos días se desató un escándalo entre Nora Colosimo y Ansa, cuando la madre de Wanda y Zaira Nara publicó a través de sus redes sociales -sin dar nombres- el rumor de que la periodista había estado con el exfutbolista Pablo Migliore en una fiesta que celebraron los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe). La flamante “angelita” finalmente le pidió disculpas a Ansa por la falsa información, aunque redobló la apuesta y la acusó de estar buscando cámara.

“Me parece un poco contradictorio porque me pide disculpas pero dice que va a mostrar pruebas y que la vida le va a dar la razón. ¿Me pedís disculpas por lo que hiciste o realmente tenés ganas de seguir con el tema?”, sentenció la periodista en diálogo con Pamela David al aire de Desayuno Americano (América).



“Yo estaba con mi familia disfrutando del único día que tengo en mi casa porque la verdad es que grabamos de lunes a viernes, más el noticiero de la noche. Y me llegó esa publicación y me liquidó, es cierto que me angustié y me puse mal”, reveló sobre el mal momento que vivió a raíz del posteo de Colosimo en sus historias de Instagram. Sin embargo, señaló que su pareja, el exfutbolista Diego Mendoza (con quien tiene dos hijos, India y Rafael), “le bajó el precio” al asunto y la ayudó a tomarse las cosas con más calma.

Incluso, Ansa reveló que fue la propia Wanda Nara quien intercedió en el asunto y le pidió disculpas: “Ese mismo día a la noche, Wanda se comunicó conmigo para decirme que había sido un error y que la publicación había sido borrada. Le agradecí a Wanda por cuidar a mi familia y entender. No sabía de dónde sacó la información [Nora] pero sí le pidió que la baje y lo hizo”.