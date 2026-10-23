Rusia recrudece la guerra y la UE admite que su ayuda a Ucrania no bastará

La Unión Europea (UE) ha empezado a asumir rápidamente las limitaciones del apoyo de varios miles de millones de euros que presta a Ucrania, mientras la escalada total de Rusia destroza las finanzas del país, agota sus defensas aéreas y aumenta su dependencia de donantes con problemas de liquidez.

"Esta guerra va a durar más de lo que pensábamos", afirmó un diplomático europeo, que habló bajo condición de anonimato. "Hay una toma de conciencia de que las necesidades van a seguir apareciendo, pero todavía no está claro cómo se va a abordar esto".

"Debemos enviar un mensaje claro de que la UE no va a cambiar su posición y va a redoblar su apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia", señaló otro diplomático.

Ferrocarriles, puentes, buques de carga, centrales eléctricas, centros de datos, almacenes, centros médicos, escuelas y guarderías han sido objeto de bombardeos rusos en los últimos días. Incluso la Academia Nacional de Ciencias ha sido atacada.

El bombardeo constante, una combinación calculada de misiles balísticos y drones propulsados por reacción, ha causado decenas de víctimas civiles, entre ellas más de 30 personas en Kramatorsk, después de que un ataque con bomba planeadora incendiara dos autobuses públicos.

Este jueves, Rusia sumió Kiev en la oscuridad, en un sombrío anticipo de un invierno que probablemente será el más duro y cruel desde el inicio de la guerra.

"Esto es terror contra las personas y contra la vida. Y es importante que los líderes no ignoren lo que está ocurriendo", afirmó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

"Simple y llanamente: son crímenes de guerra", señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al expresar su solidaridad.

La escalada ha golpeado especialmente la economía del país, ya castigada por la guerra, ya que las oleadas interminables de drones alteran la actividad cotidiana, obligan a cerrar empresas, elevan los costes de materiales y erosionan los beneficios.

El bloqueo ruso en el mar Negro ha añadido más presión, impidiendo que los agricultores ucranianos vendan toneladas de grano a sus clientes en todo el mundo y privando al Estado de una fuente esencial de ingresos.

Este deterioro plantea serias dudas sobre la viabilidad y la duración de los múltiples programas de apoyo de la UE, en particular el préstamo de 90.000 millones de euros que los líderes acordaron el año pasado para cubrir dos tercios de las necesidades de Ucrania en 2026 y 2027.

Conviene recordar que el préstamo se diseñó sobre la premisa de que la guerra terminaría en algún momento de este año. La escalada de Rusia prácticamente garantiza que no será así.

Rusia ha sembrado la destrucción en Ucrania. AP Photo

El ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii Marchenko, ha advertido de que el presupuesto de 2027 será el más complicado desde el inicio de la invasión a gran escala. Ha instado a los donantes internacionales a cubrir un asombroso déficit de 78.000 millones de dólares (70.000 millones de euros).

La Comisión se ha abstenido de respaldar esa cifra global, que supera con creces los 45.000 millones de euros que prevé aportar el próximo año con cargo al préstamo de apoyo. En su lugar, ha prometido acelerar los desembolsos, supeditados a reformas internas.

"Para 2027, el panorama es realmente más complejo", afirmó el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, este viernes tras una reunión de ministros de Finanzas.

"Está claro que nos enfrentamos a un importante déficit de financiación. La cuantificación exacta sigue en elaboración".

Bruselas no ha reabierto formalmente el debate sobre un nuevo apoyo a Ucrania, ya que los Estados miembros están inmersos en ásperas negociaciones sobre el próximo presupuesto de la Unión Europea.

Sin embargo, responsables y diplomáticos admiten en privado que es solo cuestión de tiempo que los líderes se vean obligados a abordar la cuestión, que se ha vuelto cada vez más polémica en un contexto de aumento de la deuda, crecimiento estancado y oposición de la extrema derecha.

La ausencia total de ayuda de EE.UU., que fue en su momento un proveedor clave de armamento, complica aún más la ecuación.

Un grupo de países de la UE ha intentado reactivar el debate sobre los activos rusos inmovilizados, alegando que el préstamo de 90.000 millones de euros 'no será suficiente'.

Pero Bélgica, principal custodio de esos activos, se ha opuesto. Francia e Italia, dos votos clave, siguen reacias a recorrer esa vía inexplorada.

"En lo relativo a los activos, sigue habiendo cierto interés, pero recordamos muy claramente lo que ocurrió en diciembre", señaló un alto diplomático, en alusión a la cumbre, marcada por la tensión, en la que una propuesta respaldada por activos se vino abajo. El préstamo se articuló entonces como Plan B.

"Por ahora, no hay nada nuevo ni sustancial sobre la mesa".

La opción de emitir más deuda conjunta para apoyar a Ucrania, como se hizo con los 90.000 millones de euros, se ha vuelto políticamente poco atractiva en un contexto de costes de financiación disparados.

Mientras tanto, la opción de aumentar las contribuciones bilaterales, mucho más sencilla, corre el riesgo de cargar el peso sobre unos pocos países ricos, en concreto Alemania, los Países Bajos y los países nórdicos.

Ante la falta de soluciones fáciles, Bruselas está pidiendo a otros aliados, como el Reino Unido, Canadá y Japón, que den un paso al frente mientras decide qué hacer a continuación.

"En cualquier caso, estamos evaluando otras posibilidades", afirmó Dombrovskis. "Estamos comprometidos a garantizar que Ucrania disponga de la financiación necesaria durante todo el tiempo que sea necesario".