Flávio Bolsonaro pierde ventaja frente a Lula a una semana del balotaje en Brasil

A una semana del balotaje del 25 de octubre, las últimas encuestas muestran una reducción de la ventaja que el senador opositor había conseguido después de imponerse en la primera vuelta del 4 de octubre.

El relevamiento de Datafolha publicado el 15 de octubre ubica a Flávio Bolsonaro con el 47% de las adhesiones y a Lula con el 45%. Sin embargo, al considerar únicamente los votos válidos, la diferencia se reduce a dos puntos: 51% para el candidato del Partido Liberal (PL) y 49% para el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT).

La medición de Datafolha muestra un achicamiento de la distancia entre ambos candidatos. En el sondeo anterior, difundido el 8 de octubre, Flávio Bolsonaro tenía el 49% de las preferencias frente al 45% de Lula. En una semana, el senador perdió dos puntos, mientras que el presidente mantuvo su respaldo.

Las elecciones en Brasil pueden cambiar el rumbo político de América Latina

El estudio entrevistó a 2520 personas mayores de 16 años entre el 13 y el 14 de octubre. Tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Los votos en blanco y nulos representan el 6%, mientras que el 2% de los consultados todavía no había definido su elección.

Por su parte, una encuesta de Quaest publicada el 14 de octubre también mostró una ventaja para el senador. En el escenario de votos totales, Flávio Bolsonaro alcanza el 46% y Lula obtiene el 44%. El estudio se realizó sobre 2154 entrevistas a electores mayores de 16 años, con un margen de error de dos puntos.

Una encuesta ubica a Lula por delante de Flávio Bolsonaro

En contraste con esos resultados, un relevamiento de la consultora Vox Brasil pronostica una victoria de Lula en la segunda vuelta. Según esa medición, el presidente reúne el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Flávio Bolsonaro.

En el escenario que contempla a todos los encuestados, incluidos quienes no expresaron una preferencia por alguno de los candidatos, Lula obtiene el 46,4% y el senador llega al 44,6%. Además, el 46,9% de los consultados cree que el actual mandatario ganará la elección, mientras que el 41,6% considera que el vencedor será su rival.



La encuesta cobró relevancia porque Vox Brasil había anticipado correctamente el resultado de la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro quedó por delante del presidente. De todos modos, los sondeos reflejan escenarios posibles y no determinan el resultado final.

Las propuestas que pueden definir el balotaje en Brasil

En la recta final de la campaña, Lula busca recuperar impulso con medidas económicas y sociales dirigidas a los sectores populares. Entre sus principales anuncios se encuentran la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial, el alivio de deudas para microemprendedores e implementar la gratuidad del transporte público urbano durante los fines de semana y feriados en todo el país.

Flávio Bolsonaro, en tanto, reforzó sus propuestas de endurecimiento de la política de seguridad pública, uno de los temas centrales de su campaña. También cuestionó la viabilidad de los anuncios económicos del presidente y modificó su postura sobre la reducción de la jornada laboral, una iniciativa que terminó respaldando.