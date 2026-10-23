Crisis resuelta entre Italia y España, fin de la suspensión del espacio Schengen

El giro se ha producido tras una cordial conversación telefónica entre los ministros del Interior, Matteo Piantedosi y Fernando Grande-Marlaska, programada después de la reunión al margen del Consejo Europeo entre los jefes de Gobierno Giorgia Meloni y Pedro Sánchez.

Según ha comunicado el Ministerio del Interior italiano en una nota, la decisión se ha tomado tras un análisis detallado de la situación y las suspensiones actualmente en vigor no se prolongarán más. La medida irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio común europeo, según han indicado fuentes del ministerio.

Antes, el Gobierno italiano había prorrogado siete días los controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, anunciando una cumbre bilateral para estudiar su retirada. Esta prórroga había permitido que los controles italianos se alinearan en duración con los aplicados de forma recíproca por España, que el Gobierno español amplió el pasado 30 de septiembre al menos hasta el 22 de octubre.

Mientras ha durado la suspensión, los pasajeros que llegaban de un país al otro, tanto en avión como en barco, han estado sujetos a posibles controles a la llegada, lo que ha privado temporalmente a ambos países de los beneficios de la libre circulación en el espacio Schengen.

Cómo se originó el conflicto por los controles entre Italia y España

El origen del caso se remonta al mes de julio, cuando miles de personas entraron de forma irregular en la exclave de Ceuta desde Marruecos, aunque casi todas regresaron en el plazo de dos días.

Al día siguiente de la crisis, Roma anunció la suspensión temporal de Schengen con España y, desde el 1 de agosto, puso en marcha controles a los viajeros en puertos y aeropuertos. Según el Ministerio del Interior italiano, se trataba de comprobaciones selectivas dirigidas sobre todo a ciudadanos procedentes de países ajenos a la Unión Europea, justificadas por la necesidad de reforzar la protección de las fronteras europeas para garantizar la seguridad nacional y prevenir posibles amenazas terroristas.

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Sin embargo, la medida ha desatado una fuerte tensión diplomática con Madrid, donde la decisión del Ejecutivo italiano ha sido recibida muy negativamente.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha calificado la medida de "absurda" y "una vergüenza". Una semana después de la iniciativa de Roma, España respondió introduciendo a su vez controles recíprocos para los viajeros en llegada desde Italia. El acuerdo y las medidas de cooperación alternativas alcanzados por los dos ministros del Interior permiten ahora dejar atrás los controles bilaterales que habían seguido en vigor hasta la cumbre.