Hay pocas pruebas de que la rúcula sea mala para la salud. No obstante, si está tomando anticoagulantes, demasiada vitamina K podría revertir sus efectos. Esto ocurre porque la vitamina K es necesaria en la coagulación sanguínea. Ver original

Aviso de declinación de responsabilidades: Solo con fines informativos. Las recomendaciones sanitarias pueden variar de un país a otro y de una región a otra. Utiliza tu criterio o consulta a un profesional sanitario local. Es posible que algunas respuestas se traduzcan de forma automática y que no sean precisas o que contengan errores. Para ver el texto original, haz clic en Ver original. Esto es solo con fines informativos y no debe considerarse como sustituto de la experiencia médica. Estas son opiniones de un panel externo de médicos individuales o doctores y no deben considerarse como opiniones de Microsoft. Busque ayuda profesional relacionada con cualquier problema o condición de salud. Los consejos médicos varían según la región. El asesoramiento de profesionales ajenos a su región debe usarse a su entera discreción. O bien, debe ponerse en contacto con un profesional de salud local.

Opinión de expertos de Carl Bender

Master of Science: Biochemical and Molecular Nutrition · 6 years of experience · USA

Algunos de los efectos adversos de consumir demasiada rúcula son hinchazón, calambres y flatulencias. Esto ocurre debido a la fibra que contiene la rúcula, y ocurriría con cualquier alimento rico en fibras. Otro efecto adverso posible es que la rúcula contiene una buena cantidad de vitamina K que ayuda en la coagulación sanguínea, de manera que el consumo excesivo de rúcula podría interactuar de forma negativa con cualquier anticoagulante que pudiera estar tomando. Ver original

Opinión de expertos de Michael Colangelo

Master of Science (M.S.) in Nutrition · 15 years of experience · USA

La ingesta de rúcula puede causar molestias estomacales, calambres, flatulencias y diarrea, pero estos efectos adversos son más posibles de ocurrir en personas que consumen enormes cantidades en una comida. Algunas personas pueden ser alérgicas a la rúcula o pueden experimentar respuestas similares a la alergia, como dolor de garganta, lengua o labios. Todos los vegetales de hoja verde contienen vitamina K, que puede reducir la efectividad de los medicamentos anticoagulantes. Las personas que toman estos medicamentos deberían consultar con su médico antes de aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina K en su dieta. Ver original

Opinión de expertos de Jennifer Katz

Bachelor's Degree - Dietetics and Clinical Nutrition Services · 31 years of experience · USA

Hay muy pocas preocupaciones relacionadas con el consumo de rúcula. Sin embargo, si está tomando anticoagulantes necesita ser cauteloso con la cantidad de rúcula que consume por día. Dado que la rúcula es una fuente de vitamina K, que interfiere el proceso de coagulación sanguínea, esta puede interactuar de manera negativa con la función de los anticoagulantes. Ver original

Opinión de expertos de Aparna Nemalikanti

M.Sc. Clinical Nutrition & Dietetics · 10 years of experience · India

Se investigó la toxina cianobacteriana conocida como cilindrospermopsina (CYN) que se acumula en la rúcula debido al riego con agua contaminada. El consumo de aproximadamente 10 a 40 g de verduras por comida expondrá a niños y adultos a 2,22-7 ng de CYN/kg de masa corporal en el caso del consumo de rúcula. Ver original

