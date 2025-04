El ahora único líder venció el domingo en su cancha a La Bianca, quien llegaba como puntero, por 1 a 0 con gol de Maxi Ragone.

El puntero aprovechó también la derrota de Libertad a manos de Santa Marìa, por 2 a 0, para sacar ventaja arriba. Pero hay que destacar que Constitución ahora es el escolta en la tabla de posiciones. Con una campaña de menor a mayor, “Consti” venció a Real Concordia 2 a 0 y así se posicionó solo en el segundo lugar detrás del líder. Eric Cardozo y Maximiliano Yhedro fueon los autores de los goles del ganador y el que ahora pelea la punta.

Sin duda que una especie de sorpresa dio Santa María de Oro, que venía con un irregular andar. El “Santo” le asestó un duro golpe a Libertad, sacándole el invicto, al ganarle por 2 a 0 con tantos de Bruno Olivieri y Gastón Luna. Ahora, Constitución está a un solo punto de quien comanda las posiciones.

El otro que dio un lindo golpe fue Colegiales, que logró vencer a 9 de Julio de Colonia Ayuí. Leandro Robledo le dio la victoria al pompeyano y también lo hizo subir en las posiciones. Tanto Santa María como el Cole llegarán bien entonados al domingo, pues se enfrentarán en otra edición del gran clásico de nuestra ciudad.

El que no levanta cabeza es Comunicaciones, que sumó otra dura derrota esta vez a manos de Defensores de Nebel por 3 a 0. Denis Ferreira, Lucas Suárez y Mauricio Merlo fueron los autores de los goles, que volvió al triunfo luego de la renuncia de Gustavo Ruíz Díaz, ocurrida en la fecha anterior. El mismo caso de Santa María, que también ganó luego del alejamiento de Silvio Naser de la dirección técnica.

RESULTADOS FECHA 5

Real Concordia 0 – Constitución 2.

Santa María 2 – Libertad 0.

Alberdi 1 – Victoria 1.

9 de Julio 0 – Colegiales 1.

San Lorenzo 1 – La Bianca 0.

Nebel 3 – Comunicaciones 0.

Posiciones: San Lorenzo 11, Constitución 10, La Bianca 9, Libertad y Nebel 8, 9 de Julio 7, Colegiales y Santa María 6, Victoria 5, Real Concordia 4, Alberdi y Comunicaciones 3.

FECHA 6

Libertad vs. San Lorenzo.

Constitución vs. Alberdi.

Colegiales vs. Santa María.

Comunicaciones vs. Real Concordia.

Nebel vs. 9 de Julio.

La Bianca vs. Victoria.

Nota: Atendiendo que el jueves es feriado 1 de Mayo, seguramente la Liga programará la fecha 6 para este miércoles 30 de abril.