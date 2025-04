Salto Grande derrotó por la mínima a Monseñor Rosch, mientras que Ferrocarril dio vuelta un partido durísimo ante Sarmiento para ganarle 3 a 1, luego de ir perdiendo uno a cero.

Lo llamativo de la fecha fue el festival de goles que hubo en cancha de Libertad. Allí se enfrentaron San Martín de Calabacillas y Los Charrúas, donde este último se impuso por 6 a 4. Habrá que recurrir a la historia para encontrar cuantos “sets de tenis” se han dado en el marco de un torneo de ascenso. Los neutrales sin duda que se fueron más que contentos con la cantidad de goles que vieron. Justamente, el triunfo le sirve a Los Charrúas para quedar como escolta de los citados líderes del torneo.

En cancha de Victoria, en el partido que vimos, Athletic sorprendió a Unión de Villa Jardín ganándole 1 a 0 con un gol conseguido por Gastón Los Santos a los 45 del segundo tiempo. Unión fue el dominador del partido y contó con varias chances para anotar, pero careció de ineficacia y algo de suerte para poder hacerlo. En un ataque aislado de Athletic Club Los Santos peleó una pelota en el área, le quedó picando y al ver que se le venía el arquero la tocó por arriba para salir a festejar, ante jugadores e hinchas de Villa Jardín que se agarraban la cabeza por el partido increíble que perdían.

En otro de los partidos importantes, Estudiantes no tuvo piedad con Zorraquín al que goleó por 4 a 0.

RESULTADOS FECHA 6

El Olimpo 1 – Ancel 0.

Estudiantes 4 – Zorraquín 0.

Sarmiento 1 – Ferrocarril 3.

Salto Grande 1 – Rosch 0.

Juventud Unida 2 – Wanderer´s 0.

San Martín 4 – Los Charrúas 6.

Posiciones: Salto Grande y Ferrocarril 14, Los Charrúas y Sarmiento 13, Juventud Unida 12, Estudiantes 11, Unión 7, Rosch, Athletic Club y Zorraquín 6, San Martín y El Olimpo 5, Ancel 4, Wanderer´s 3.

FECHA 7

Athletic vs. Salto Grande.

Ancel vs. Estudiantes.

Rosch vs. San Martín.

Zorraquín vs. Sarmiento.

Los Charrúas vs. Juventud Unida.

Ferrocarril vs. Wanderer´s.

El Olimpo vs. Unión.