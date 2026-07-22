River hoy: principio de acuerdo por Correa, los millones que entrarían por Galarza y la decisión de Otamendi que ilusiona

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 21 de julio de 2026, con la mira puesta en el debut del Torneo Clausura, que será el próximo sábado a las 19.15 horas ante Barracas Central en el Estadio Monumental. La formación que pondría Coudet, el gesto de Otamendi que ilusiona a los hinchas, el regreso de Acuña a los trabajos, cuánto dinero ingresaría por Matías Galarza Fonda y el principio de acuerdo por Ángel Correa.

La probable formación para enfrentar a Barracas Central

El próximo sábado 25 de julio a partir de las 19.15 horas, River recibirá a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura. Si bien resta la definición de Eduardo Coudet, el probable once sería con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.



Gran gesto de Otamendi

Tal como había anunciado antes del inicio del Mundial, Otamendi disputó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, con la cual conquistó la Copa del Mundo 2022, la Copa América en dos oportunidades y también la Finalissima. Se termina el ciclo de uno de los marcadores centrales más determinantes de la historia de la Selección.

La Selección Argentina arribó a Buenos Aires este lunes en horas de la tarde y si bien River le dará descanso a sus jugadores, Nicolás Otamendi optó por no tenerlo y quiere ponerse de inmediato bajo las órdenes de Eduardo Coudet. Entiende que debe dar una mano y por eso se sumará en los próximos días a los entrenamientos del club de sus amores, al cual arribó tras su exitoso paso por Benfica.

Acuña se reincorporó a los entrenamientos

AFA invitó a la final del Mundial tanto a Germán Pezzella como a Marcos Acuña, ya que ambos fueron campeones del mundo en Qatar 2022. River autorizó a ambos futbolistas para que vayan a Estados Unidos. El Huevo regresó el pasado lunes y este martes ya se entrenó a la par de sus compañeros. Por su parte, Pezzella se encuentra junto a los relegados y busca club.

¿Cuánto dinero ingresaría por Matías Galarza Fonda?

River informó antes del inicio del Mundial que Galarza Fonda integra la lista de los jugadores apartados y transferibles. Ni siquiera la gran actuación del volante cambió los planes del club de Núñez que decidió que se mantenga en esa lista y se busque club.

El Millonario entiende que tras la Copa del Mundo, la cotización de Galarza Fonda subió, por lo que pretende realizar una venta importante. Cabe recordar que River cuenta con el 70% del jugador paraguayo. Varios clubes se mostraron interesados, pero todo indica que el destino del volante estará en Bologna de Italia.

Bologna estaría dispuesto a desembolsar 6 millones de euros para comprar el pase del mediocampista paraguayo. De confirmarse esa cifra, River ingresaría 4,2 millones de euros a sus arcas. De esta manera, los de Núñez sumarían una venta más en este mercado de pases.



Principio de acuerdo por Ángel Correa

Se termina el tire y afloje entre las partes: Ángel Correa tiene todo listo para ser nuevo jugador de River Plate. En las últimas horas, luego de varias semanas de tironeo entre el Millonario, el delantero y Tigres de México, se terminó encaminando el desembarco del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Gran noticia para Eduardo Coudet.



Pese a la firme postura inicial del combinado mexicano, la gran insistencia de los del barrio porteño de Núñez y la clara influencia del jugador surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro terminaron siendo decisivas para que una de las novelas del mercado de pases en el marco del fútbol argentino esté a punto de finalizar.

Hay un principio de acuerdo entre todas las partes implicadas para que el experimentado artillero de 31 años de edad y con pasado también en Atlético de Madrid se ponga la camiseta de River a cambio de 15 millones de dólares. Una novedad más que necesaria para un elenco Millonario que comenzó el semestre con el pie izquierdo, quedando eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi de Mar del Plata.