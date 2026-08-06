C.G.T. REGIONAL CONCORDIA

LEY DE TIERRAS

LA SOBERANIA ARGENTINA EN SU MAS ALTO Y RIESGO MORTAL

La Soberanía no se declama: se ejerce. El gobierno libertario intenta el remate de nuestro sagrado territorio al capital extranjero, lo que significa lisa y llanamente la desaparición de nuestra Patria.

Bajo el eufemismo artero y falaz de Proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” el oficialismo pretende la sanción de una ley para entregar nuestros recursos estratégicos como el agua de los glaciares, el petróleo, la línea de fronteras, minerales, las rutas marítimas, etc. al capital extranjero.

Desde su fundación no se ha visto tan alta traición a los intereses legítimos de nuestra Nación Argentina.

Las garras de la sinarquía internacional del dinero intentan despedazar nuestro país, hoy en manos de sicarios y mercenarios encabezados por el presidente de la Nación que ya ha demostrado su total desprecio por la sociedad argentina, sus tradiciones, su soberanía inviolable y el bien común.

Defendemos la actual Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional Sobre la Propiedad Posición o Tenencia de las Tierras Rurales.

Reafirmemos y hagamos valer nuestra custodia territorial como sociedad organizada con sus instituciones legales y legítimas, más allá de quienes nos gobiernan. Los gobiernos pasan y las coyunturas se suceden. El territorio, las fronteras, los recursos y el poder nacional permanecen. Así lo afirma la geopolítica. El mundo no avanza hacia la desaparición de la geopolítica, sino hacia su afirmación como disciplina que contribuye a la estrategia nacional.

Un estado no puede ejercer su soberanía si pierde la capacidad de decidir sobre sus recursos estratégicos y el dominio efectivo de su territorio.

La Confederación General del Trabajo -C.G.T.- Regional Concordia adhiere a todos los actos del Movimiento Obrero Nacional en defensa de la Soberanía Nacional.

La tierra no es una mercancía. Es un don, un legado que todos los habitantes de este bendito suelo argentino debemos custodiar.

Confederación General del Trabajo

C.G.T. Regional Concordia